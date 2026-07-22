Deficit od 6,74 milijarde KM: Ovako je BiH trgovala sa okruženjem i svijetom u proteklih šest mjeseci

Vanjskotrgovinski deficit Bosne i Hercegovine u proteklih šest mjeseci dostigao je 6 milijardi 741 milion KM. BiH je ostvarila solidno povećanje izvoza u EU, međutim, rast uvoza ipak je bio veći od rasta izvoza.

Od januara do juna ove godine, pokazuju podaci koje je objavila Agencija za statistiku BiH, BiH je izvezla robe u vrijednosti 8,84 milijarde KM, što je 4,8 posto više nego u prvih šest mjeseci prošle godine.

Uvoz je imao svoju dinamiku, rastao je za 6,1 posto, te dostigao 15,58 milijardi KM, što pokazuje da je BiH od izvoza zaradila toliko da pokrije 56,7 posto troška koji je imala na uvoz robe iz drugih zemalja.

Rasle isporuke u EU

Kada je o tržištu EU riječ, koje je i dalje najvažniji trgovinski partner BiH, zemlja uspjela ostvariti značajnu pokrivenost uvoza izvozom, čak 74,5 %, koji je za pola godine, analizirajući isporuke porastao za skoro 10 posto (9,3 %). BiH je na tržište EU izvezla robe u vrijednosti 6,81 milijardu KM.

Ipak, kako su rasle isporuke iz BiH, tako je rastao i uvoz iz zemalja EU u BiH, te je u prvoj polovini ove godine dostigao povećanje od 6,9 posto te sumu 9,14 milijardi KM. Za razliku od trgovinske razmjene sa Hrvatskom, Njemačkom, Italijom i drugom zemljama iz EU, trgovinska aktivnost sa zemljama CEFTA-e (Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, Moldavija), pao je za skoro 4 posto (3,7 %), i iznosio 1,37 milijardi KM. Uvoz u ovo područje slobodne trgovine u jugoistočnoj Evropi, koje omogućava bescarinski pristup tržištu od 22 miliona potrošača, zabilježio je pad od 0,5 posto, te je dostigao vrijednost 1,78 milijardi KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom unutar bloka iznosila 77 posto.

Iako je trgovina BiH sa Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom zabilježila rast u prvoj polovini godine, a pad sa Srbijom, Srbija je, prema zvaničnim podacima i u proteklih šest mjeseci najveći trgovinski partner BiH.

Bh. ekonomija u brojevima

Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u maju ove godine iznosila je 1.691 KM.

Vanjska trgovina za period januar–juni 2026. pokazuje uvoz robe u vrijednosti od 15.577.960 hiljada KM, naspram izvoza od 8.836.597 hiljada KM.

Inflacija, mjerena indeksom potrošačkih cijena (CPI), u aprilu ove godine u odnosu na april 2025.godine, iznosila je 6,8 posto.

Indeks industrijske proizvodnje bilježi pad od 2,8 posto u martu 2026. u odnosu na mart 2025. godine.

Bruto domaći proizvod (BDP) porastao je 2,1 posto u četvrtom kvartalu 2025. u odnosu na isti period 2024. godine.