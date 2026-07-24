Googleova kazna od 890 miliona eura otvara novi front između EU i Trumpa

Evropska unija našla se pred novim trgovinskim izazovom sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je izrekla rekordnu kaznu kompaniji Google u trenutku kada administracija predsjednika Donalda Trumpa priprema nove carinske mjere prema međunarodnim partnerima.

Kazna od ukupno 890 miliona eura, najveća ikada izrečena prema evropskom Zakonu o digitalnim tržištima (Digital Markets Act), u Bruxellesu se predstavlja kao standardna primjena evropskih pravila protiv zloupotrebe dominantnog položaja velikih tehnoloških kompanija.

Evropska komisija kaznila je Google sa 460 miliona eura zbog favoriziranja vlastitih usluga u rezultatima pretrage, dok dodatnih 430 miliona eura otpada na način na koji se Google Play Store instalira i pozicionira na pametnim telefonima.

Iako je riječ o velikoj nominalnoj kazni, evropski zvaničnici ističu da ona predstavlja oko 0,22% godišnjeg prihoda Alphabeta, Googleove matične kompanije.

“Radije bismo imali veoma prijateljski odnos sa svim partnerima, ali nećemo odustati od provođenja naših zakona samo zato što se jednom od partnera oni ne sviđaju”, rekla je Teresa Ribera, izvršna potpredsjednica Evropske komisije zadužena za konkurenciju.

Međutim, u Washingtonu odluka se ne posmatra samo kroz prizmu evropske regulative, već i kroz širi trgovinski odnos sa EU.

Trumpova administracija prijeti novim carinama

Nova kazna za Google dolazi u osjetljivom trenutku, jer predsjednik Trump odlučuje o budućnosti privremenih carina od 10% koje ističu u petak.

U Evropskoj uniji postoji bojazan da bi kazna protiv jedne od najvećih američkih tehnoloških kompanija mogla postati dodatni razlog za Washington da uvede nove trgovinske prepreke.

Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer upozorio je da “nedavne odluke EU predstavljaju stvarni rizik za nastavak transatlantske trgovinske stabilnosti”.

Američki ambasador pri EU Andrew Puzder kaznu protiv Googlea nazvao je “najnovijim primjerom korištenja regulative Bruxellesa kao grubog instrumenta protiv američkih inovacija”.

Republikanski zastupnici u Kongresu također su pozvali Trumpa da odgovori na, kako su nazvali, “diskriminatorne” evropske digitalne politike. Oni su podržali ranije prijetnje američkog predsjednika da će uvesti dodatne carine državama koje primjenjuju poreze na digitalne usluge.

Sukob oko tehnološke regulacije tako je postao dio šire političke rasprave u SAD-u, posebno pred približavanje kongresnih izbora u novembru.

EU očekuje poštivanje dogovora, ali priprema odgovor

Uporedo, Washington razmatra nove carinske poteze prema Evropi kroz nekoliko različitih pravnih mehanizama.

Američka administracija istražuje mogućnost uvođenja carina zbog navodnog nedovoljnog suzbijanja uvoza proizvoda proizvedenih prisilnim radom, kao i zbog optužbi za industrijski višak kapaciteta. Dodatno se razmatra proširenje istrage o evropskoj politici cijena lijekova.

Ključno pitanje za Bruxelles jeste hoće li Washington poštovati sporazum prema kojem carine na evropsku robu ne bi trebale prelaziti 15%.

Evropski zvaničnici javno izražavaju uvjerenje da će SAD ostati pri dogovoru postignutom prošle godine, ali privatno priznaju da postoji mogućnost novih američkih mjera, navodi Politico.

Predsjednik odbora za trgovinu Evropskog parlamenta Bernd Lange pohvalio je odluku Komisije da nastavi postupak protiv Googlea uprkos trgovinskoj neizvjesnosti.

“Komisija je pokazala odlučnost uprkos neizvjesnosti oko američkih carina nakon 24. jula”, napisao je Lange, ali je upozorio da kazna ne smije postati opravdanje za američku trgovinsku odmazdu.

Američki zvaničnici poručuju da se odluke o novim tarifama još usklađuju sa zakonskim procedurama, dok evropske institucije pripremaju moguće odgovore ukoliko Washington odluči prekršiti postojeći dogovor.

U međuvremenu, kazna protiv Googlea postala je još jedan element u sve složenijem odnosu između dvije najveće svjetske ekonomske sile, saveznika koji se sve češće sukobljavaju oko tehnologije, trgovine i pravila globalnog tržišta.