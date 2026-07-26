Novi izgled euro novčanica, za 10 prijedloga mogu glasati svi u Evropi

Evropska centralna banka (ECB) predstavila je 10 finalnih prijedloga dizajna za novu seriju euro novčanica. Ovo je prvi redizajn novčanica otkako je 2002. godine uveden euro. Kako je Forbes BiH ranije pisao, u julu prošle godine ECB je otvorila konkurs za evropske grafičke dizajnere kako bi prikupila vizualne prijedloge za novu seriju novčanica, a krajnji rok da izabrani dizajneri koji su prošli selekciju, podnesu svoje finalne prijedloge vizualnih rješenja bio je april ove godine. Prijave su se predavale preko treće strane, pod pseudonimom kako bi se osigurala potpuna nepristranost ocjenjivanja. Jedan učesnik je odustao za temu “Rijeke i ptice”, a dva prijedloga za temu “Evropska kultura” nikad nisu ni predana. Na kraju je pristiglo ukupno 39 kompletnih serija prijedloga; 23 za “Rijeke i ptice” i 16 za “Evropsku kulturu”. Primljeno je više od 1.200 prijava grafičkih dizajnera, od kojih je 25, u dugoj konkursnoj fazi, pozvano da dostave prijedloge dizajna za jednu ili obje teme.

O užem izboru odlučivao 21 stručnjak

Nezavisni ocjenjivački sud sastavljen od 21 stručnjaka iz oblasti grafičkog dizajna, komunikacija, historije umjetnosti i neuronauke, koje su nominirale centralne banke zemalja eurozone, ocjenjivao je prijedloge u dva koraka. Prvo su članovi žirija samostalno bodovali svaki prijedlog prema kriterijima poput kreativnosti, tematske dosljednosti, pristupačnosti i privlačnosti za širu javnost, da bi potom izabrali deset pobjedničkih prijedloga; po pet za svaku temu.

Podsjećmo, ECB je krajem 2021. godine najavila razvijanje nove serije novčanica, a 2023. godine objavila da će redizajn imati dvije teme: „Evropska kultura“ i „Rijeke i ptice“. Prva tema slavi evropsko naslijeđe i kulturne prostore, dok druga simbolizira slobodu, jedinstvo i povezanost s prirodnim svijetom.

Motivi za temu “Evropska kultura” će na prednjoj strani novčanica prikazivati ​​ikonične evropske ličnosti koje su doprinijele evropskoj kulturnoj baštini, dok će na poleđini biti prikazane različite aktivnosti i prostori u kojima se odvijaju zajedničke kulturne aktivnosti. S druge strane motivi za temu “Rijeke i ptice”, prikazuju europske vrste ptica uz riječne krajolike, s institucijama EU-a na poleđini.

„Bogato kulturno nasljeđe Evrope i njeni dinamični kulturni i kreativni sektori jačaju naš zajednički evropski identitet i stvaraju osjećaj pripadnosti. Kultura promoviše zajedničke vrijednosti, inkluziju i dijalog u Evropi i van nje. Ona povezuje ljude“, naveli su u ECB.

Jedan od prijedloga za temu “Kultura i nasljeđe” dolazi od Neue Gestaltung GmbH; Izvor: ECB

Mogu glasati svi građani Evrope

Za deset finalnih prijedloga, mogu glasati svi građani Evrope putem online ankete na sajtu ECB-a, dok će istovremeno i nezavisna istraživačka agencija provesti svoju anketu isključivo među građanima eurozone, kako bi rezultati bili statistički mjerodavni.

Svaki od 25 dizajnera pozvanih u drugu konkursnu fazu dobio je naknadu od 5.000 eura po temi. 17 dizajnera radilo je na obje teme te su zaraditi do 10.000 eura samo za izradu prijedloga. Deset dizajnera čiji su prijedlozi na kraju ušli u uži izbor od žirija dobili su dodatnu nagradu od 10.000 eura po pobjedničkom prijedlogu, isplaćenu nakon završetka druge faze.

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“Želimo osigurati da euro novčanice ostanu dostupne, te da i dalje budu sigurno i efikasno sredstvo materijala i procesa. Proces redizajna je također prilika da novčanice učinimo inkluzivnijim”, navela je ECB.

Također, navedeno je kako će nove novčanice imati nova i unaprijeđena zaštitna obilježja kako bi se olakšala provjera autentičnosti i povećala pristupačnost, među ostalim za slabovidne osobe.

Novčanice se u pravilu redizajniraju svakih deset do petnaest godina kako bi se zaštitne tehnologije održavale korak ispred krivotvoritelja, međutim, ovo je prvi put da euro dobija potpuno nov vizuelni identitet, a ne samo tehnička poboljšanja.

Finalna lista teme “Evropska kultura”, na novčanicama donosi ličnosti kao što su: Maria Callas (5 €), Ludwig van Beethoven (10 €), Marie Curie (20 €), Miguel de Cervantes (50 €), Leonardo da Vinci (100 €) i Bertha von Suttner (200 €).

Prijedlog jednog od dizajnera Isabelle Daëron; Izvor: ECB

Tema “Rijeke i ptice” na prednjoj strani na novčanici od pet eura donijela bi motiv planinskog izvora (puzavac stenjar uz planinski pejzaž), dok bi na poleđini bila zgrada Evropskog parlamenta. Novčanica od 10 eura bila bi s motivom vodopada (vodomar uz vodopad ili mirni bazen ispod njega), a na poleđini bi bila zgrada evropske komisije.

Prijedlog ateljea Goppel-Toperngpong; Izvor: ECB

Finalni dizajn se očekuje krajem 2026.godine

Uska rječna dolina; kolonija pčelarica u pješčanoj obali velike rječne doline bila bi na prednjoj strani novčanice od 20 eura, dok bi na poleđini bila zgrada Evropske centralne banke. Novčanica od 50 eura donosi motiv meandrirajuće rijeke; bijela roda leti iznad vijugave rijeke u širokoj dolini dok je na poleđini zgrada Suda pravde Evropske unije. Ušće rijeke; vlastelica prelazi preko muljevitog plićaka, a na poleđini zgrada Evropskog savjeta i Savjeta Evropske unije, bio bi izgled novčanice od 100 eura, dok bi na novčanici od 200 eura bio motiv morskog pejzaža, sjeverni gnjurac leti iznad velikih okeanskih talasa, a na poleđini bi bila zgrada Evropskog revizorskog suda.

“Sada kada je konkurs za dizajn završen, svi u Evropi su pozvani da iznesu svoje mišljenje o deset prijedloga dizajna putem online ankete. Upravno vijeće će razmotriti odgovore javnosti prije nego što odabere konačni dizajn za buduće novčanice eura. Očekuje se da će se to dogoditi krajem 2026. godine”, navela je ECB na svojoj službenoj stranici.