Očni implantati će uskoro u Evropi vratiti izgubljeni vid

Uređaj Prima kompanije Science Corp sastoji se od specijalnih naočala i očnog implantata koji djelimično vraća vid pacijentima, iako za sada samo u crno-bijeloj tehnici.

Američka startup kompanija Science Corp saopštila je u srijedu da je dobila odobrenje u Evropskoj uniji (EU) za prodaju očnog implantata koji bi mogao pomoći stotinama hiljada pacijenata s uobičajenom očnom bolešću da povrate vid, izvijestio je Bloomberg. Kompanija se nada da će proizvod koristiti za finansiranje razvoja moždanog implantata i takmičenje s liderom u toj oblasti, Neuralinkom.

Čip u oku

Prima uređaj, koji uključuje čip u oku i posebne naočale, pomaže osobama koje pate od makularne degeneracije, bolesti oka kod koje centralni dio mrežnjače propada, što dovodi do gubitka oštrine u centralnom dijelu vidnog polja.

Kompanija tvrdi da stotine hiljada ljudi u Evropi pate od ove bolesti i planira liječiti prvog pacijenta u augustu, vjerovatno u Njemačkoj. Kompanija planira implantirati sistem kod nekoliko desetina pacijenata ove godine i kod oko 200 sljedeće godine. Cijena još nije određena i zavisit će od lokacije i osiguranja.

Prima je dobila CE oznaku, koja pokazuje usklađenost s evropskim standardima i omogućava joj prodaju na evropskom tržištu bez potrebe za odvojenim odobrenjima u državama članicama. Odobrenje je zasnovano na istraživanju koje je kompanija objavila u medicinskom časopisu prošle godine: prema studiji, uređaj je poboljšao vid kod 26 od 32 pacijenta s uznapredovalom degeneracijom makule povezanom sa starenjem. Konkretno, 84 posto pacijenata u studiji moglo je čitati slova, brojeve i riječi pomoću uređaja, bez ikakvih negativnih efekata na prirodni vid koji su pacijenti još uvijek imali.

Nauka se također približava odobrenju na domaćem tržištu u SAD-u, gdje je regulator (FDA) definirao Primo kao uređaj za humanitarnu upotrebu, a kompanija planira da ga tamo prodaje sljedeće godine.

U konkurenciji sa Neuralinkom

Prima je prvi uređaj kompanije Science Corp koji je dostupan pacijentima i jedini te vrste na tržištu. Izvršni direktor Max Hodak , koji je osnovao kompaniju 2021. godine, upozorava da trenutna verzija tehnologije omogućava samo crno-bijele slike u uskom vidnom polju, ali da bi u budućnosti mogla postići i slike u boji slične prirodnom vidu.

„Ovo je rana verzija. Izgleda kao da ljudi gledaju kroz slamku u sredini svog vidnog polja“, rekao je Hodak za Financial Times. Tehnologija je razvijena na Univerzitetu Stanford u SAD-u, a Science Corp je 2024. godine kupio francusku kompaniju koja je razvijala Prima proizvod zasnovan na toj tehnologiji. Druga kompanija, Second Sight, razvijala je slično rješenje 2011. godine i također je dobila CE oznaku, ali je potom naišla na finansijske poteškoće i proizvod nikada nije stigao na tržište.

Hodak želi da prodaja Primea pomogne u finansiranju razvoja moždanih čipova, ili interfejsa mozak-računar, oblasti koja privlači milijarde dolara investicija. Od svog osnivanja 2021. godine, Science Corp je prikupio skoro 500 miliona dolara investicija, uključujući 230 miliona dolara u rundi finansiranja u martu ove godine. U to vrijeme, dostigao je tržišnu vrijednost od 1,5 milijardi dolara, postavši drugi najveći startup u toj oblasti, iza Neuralinka.

Prije osnivanja Science Corp-a, Hodak je bio i jedan od suosnivača Neuralinka, kojeg finansira najbogatiji čovjek na Zemlji, Elon Musk. Neuralink već testira svoj moždani čip na ljudima i, između ostalog, postigao je da pacijent uz pomoć implantata može pomicati kompjuterski miš svojim mislima. Neuralink također razvija implantat za vraćanje vida, nazvan Blindsight. Planira započeti ispitivanja na ljudima ove godine, piše FT.