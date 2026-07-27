Najteža godina direktora Microsofta Satye Nadelle: Od AI lidera do kompanije pod pritiskom investitora

Prije tri godine Satya Nadella je Microsoft doveo u sami vrh utrke za umjetnu inteligenciju i postao simbol tehnološke transformacije. Nakon rane investicije u OpenAI, izvršni direktor Microsofta je u februaru 2023. predstavio pretraživač Bing kojeg je pokretala umjetna inteligencija i otvoreno izazvao dominaciju Googlea u pretragama.

“Utrka počinje danas”, poručio je tada Nadella pred velikom publikom u blizini Seattlea, a njegov potez izazvao je val pozitivnih reakcija u tehnološkom sektoru. Nakon što je pomogao u rješavanju krize u upravnom odboru OpenAI-ja krajem iste godine, njegova reputacija dodatno je porasla, a CNN Business ga je proglasio izvršnim direktorom godine.

Međutim, danas je Nadellina AI strategija pod sve većim pritiskom. Dionice Microsofta pale su više od 24 posto u odnosu na prije godinu dana, što je znatno slabiji rezultat od ostalih kompanija iz grupe “Veličanstvenih 7”. Iz tog razloga, investitori sve više preispituju može li višemilijardersko ulaganje u umjetnu inteligenciju donijeti očekivane rezultate.

Microsoftov glavni AI proizvod Copilot zaostaje za konkurentskim alatima poput ChatGPT-a i Claudea, dok se kompanija suočava i s problemima u drugim poslovnim segmentima. Xbox prolazi kroz restrukturiranje i otkaze nakon rekordne akvizicije Activision Blizzarda vrijedne 69 milijardi dolara, dok se LinkedIn suočava s kritikama zbog sve većeg broja sadržaja generisanog umjetnom inteligencijom.

AI mijenja temelje Microsoftovog poslovnog modela

Najveći izazov za Microsoft predstavlja činjenica da umjetna inteligencija počinje mijenjati poslovne segmente koji su decenijama činili osnovu kompanije. Microsoft 365, GitHub i Azure nalaze se u središtu promjena koje donosi nova generacija AI alata.

Kompanija planira potrošiti rekordnih 190 milijardi dolara ove godine na AI infrastrukturu, ali dio zaposlenih i investitora dovodi u pitanje opravdanost takvih ulaganja.

Tradicionalni alati poput Worda, Excela i PowerPointa godinama su bili standard za poslovne korisnike širom svijeta. Međutim, sve više zaposlenih počinje koristiti AI alate direktno za pisanje, analizu podataka i kreiranje sadržaja. Analitičari upozoravaju da bi tržište produktivnih softvera vrijedno 58 milijardi dolara moglo doživjeti velike promjene.

Microsoft tvrdi da Microsoft 365 i Copilot i dalje bilježe rast korištenja te da kompanija ulaže dodatne napore kako bi zadovoljila potražnju za računarskim kapacitetima.

Sličan pritisak osjeća i GitHub. Nakon preuzimanja platforme 2018. godine, Microsoft je zadržao snažnu poziciju među programerima zahvaljujući alatu GitHub Copilot. Ipak, konkurenti poput Cursora i Claude Codea brzo su privukli milione korisnika.

Istovremeno, povećana upotreba umjetne inteligencije opteretila je GitHub infrastrukturu, koja je ove godine imala više ozbiljnih prekida rada.

Azure, Microsoftova ključna cloud platforma, također se suočava s problemima kapaciteta. Iako ostaje jedan od najbrže rastućih poslovnih segmenata kompanije, potražnja za AI infrastrukturom premašila je sposobnost Microsofta da dovoljno brzo izgradi nove kapacitete.

Finansijska direktorica Amy Hood ranije je rekla da kompanija prvo koristi dostupne kapacitete za vlastite AI proizvode, uključujući Microsoft 365 Copilot i GitHub Copilot, prije nego što ih stavlja na raspolaganje Azure korisnicima.

Nadella mijenja strukturu kompanije dok raste pritisak

Odluka da se prioritet daje vlastitim AI proizvodima izazvala je unutrašnje rasprave u Microsoftu. Pojedini rukovodioci dovode u pitanje strategiju prema kojoj kompanija ograničene resurse koristi za razvoj vlastitih usluga umjesto za proširenje cloud ponude.

Nakon slabijih prognoza za Azure, dionice Microsofta pale su više od 10 posto nakon objave poslovnih rezultata, jer su investitori izrazili zabrinutost zbog sporijeg rasta uprkos rekordnim ulaganjima u umjetnu inteligenciju.

Kako bi odgovorio na pritiske, Nadella je počeo mijenjati organizaciju kompanije. Judson Althoff, dugogodišnji šef prodaje, unaprijeđen je na poziciju direktora Microsoftovog komercijalnog poslovanja, dok se Nadella i ključni inženjerski timovi više fokusiraju na AI.

Kompanija je također promijenila strukturu višeg rukovodstva, uvodeći manje i fleksibilnije timove. AI direktor Mustafa Suleyman fokusirao se na razvoj superinteligencije, dok su neki dugogodišnji rukovodioci napustili kompaniju ili promijenili uloge.

Promjene su zahvatile i zaposlenike. Microsoft je ove godine izmijenio sistem ocjenjivanja rada, uvodeći pet kategorija i strože razlikovanje performansi. Dio zaposlenih smatra da novi model podsjeća na kontroverzni sistem “stack rankinga” iz ere bivšeg direktora Stevea Ballmera.

“Gotovo kao da se vraća stara era Microsofta”, rekao je jedan bivši izvršni direktor, opisujući kulturu kompanije kao strožu i fokusiranu na pritisak i rezultate.

Microsoft je decenijama imao prednost jer je kontrolisao alate koje su koristili poslovni korisnici i programeri. Umjetna inteligencija sada mijenja oba područja istovremeno.

Nadellino naslijeđe neće se mjeriti samo time može li Microsoft razviti najbolje AI proizvode, već i time može li kompanija spriječiti da upravo umjetna inteligencija ugrozi poslovne temelje koji su je učinili jednom od najvrijednijih kompanija na svijetu, navodi Business Insider.