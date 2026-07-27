Bum umjetne inteligencije stvorio je novu generaciju mladih filantropa, a najveći dobitnici bi mogle biti kokoši i krave

Sve veća grupa novopečenih milionera zasnovanih na vještačkoj inteligenciji traži projekte vrijedne donacija, a organizacije za zaštitu životinja vjeruju da bi to moglo promijeniti budućnost filantropije.

Krajem prošle godine, dok se zagovornik dobrobiti domaćih životinja Lewis Bollard pripremao za gostovanje u Dwarkesh Podcastu, koji je nezaobilazan za ljude iz industrije umjetne inteligencije, voditelj Dwarkesh Patel dao je neočekivanu ponudu: obećao je da će udvostručiti donacije slušatelja FarmKindu, organizaciji koja se bori protiv fabričkog uzgoja životinja.

Za većinu podcastera, 250.000 dolara je budžet za cijelu sezonu. Patel je ovaj iznos vidio kao svojevrsni test altruizma svoje bogate publike.

Bollard, naviknut da zaštitu domaćih životinja smatra nišnim pokretom, u početku je reagirao na dva načina. Prvo ga je zatekla Patelova velikodušnost, a zatim ga je obuzeo strah da bi kampanja mogla potpuno propasti. Stoga je diskretno kontaktirao svoje donatore i unaprijed osigurao nekoliko „solidarnih donacija“ u slučaju da kampanja propadne.

Patel nije dijelio njegove zabrinutosti. Apel za donacije formulisao je jezikom poznatim istraživačima vještačke inteligencije – govorio je o troškovima, obimu problema i mjerljivoj patnji. Objasnio je da donacija od samo 1 dolara može pomoći da se deset pilića izvuče iz kaveza, što je, kako je rekao, ekvivalentno sprječavanju deset godina patnje. Zatim je pozvao slušaoce da se okupe kako bi prikupili punih 250.000 dolara. Nakon što je podcast emitiran, otišao je korak dalje, napisavši na društvenim mrežama:

„Iskreno, u ovoj publici ima ljudi koji mogu donirati mnogo više. Budući da je ova tema toliko zanemarena, jedna takva osoba bi sama mogla promijeniti sudbinu desetina milijardi životinja.“

Tradicionalna filantropija je ignorisala životinje

Poziv se isplatio. Cilj od 250.000 dolara prikupljen je za manje od dva dana. Kako su donacije nastavile pristizati, Bollard i Patel su panično tražili druge velike donatore koji bi pristali da udvostruče njihove doprinose. Na kraju je kampanja prikupila skoro 2,5 miliona dolara. Bollard procjenjuje da između 80 i 90 posto donatora nikada ranije nije podržalo inicijativu protiv fabričkog uzgoja, a većina njih su bili zaposleni u kompanijama koje se bave vještačkom inteligencijom.

Za Bollarda, koji vodi program u filantropskom fondu Coefficient Giving za borbu protiv fabričkog uzgoja životinja, 2,5 miliona dolara bilo je više od uspješne kampanje. To je signaliziralo da se pojavljuje potpuno novi, ranije neiskorišteni fond kapitala zahvaljujući porastu vještačke inteligencije. Revolucija vještačke inteligencije stvorila je novu generaciju donatora – mlade, analitične, odjednom vrlo bogate ljude koji žele finansirati ciljeve za koje vjeruju da će imati najveći društveni utjecaj. Za aktiviste poput Bollarda, to je rijetka prilika da usmjere novac Silicijske doline prema područjima koja je tradicionalna filantropija godinama zanemarivala, počevši od milijardi životinja koje žive na fabričkim farmama.

Nakon podcasta, Bollard i Patel su počeli organizirati neformalne večere u velikim kompanijama za umjetnu inteligenciju poput OpenAI-a kako bi razgovarali o postupanju s farmskim životinjama. Inicijativa se isplatila. Bollard kaže da je samo ove godine prikupio 40 miliona dolara donacija za projekte protiv fabričkog uzgoja.

„Sa mlađom generacijom umjetne inteligencije, mnogo češće čujete: ‘Da, napisaću ček na milion dolara. Naravno'“, rekao je.

Ako jedan dolar može ublažiti patnju deset pilića tokom jedne godine, zagovornici ovog pristupa smatraju da je to izuzetno veliki društveni uticaj za uloženi novac, Foto: Shutterstock/Sonja Filitz

Zato je trenutni trenutak posebno zanimljiv. Prema riječima Jamieja Hacklemana, šefa centra za filantropiju u odjelu za privatno bankarstvo JPMorgana, čak 300 milijardi dolara moglo bi biti usmjereno u filantropske svrhe u narednih nekoliko godina, s oko 30 milijardi dolara doniranih godišnje.

Najveći potencijalni filantropski igrač je OpenAI fondacija, koja posjeduje 26 posto udjela u OpenAI-ju, čija se današnja vrijednost procjenjuje na oko 220 milijardi dolara. Među najvećim budućim donatorima je Anthropic. Sedam suosnivača te kompanije, od kojih svaki ima bogatstvo procijenjeno na oko 15,5 milijardi dolara, najavili su da će donirati 80 posto svog bogatstva. Kao rezultat toga, postoji sve veća mogućnost da će filantropija vođena umjetnom inteligencijom nadmašiti tradicionalne fondacije poput Ford fondacije od 16 milijardi dolara i drugih velikih filantropskih organizacija. Ako godišnja davanja vezana za umjetnu inteligenciju dostignu 30 milijardi dolara, to bi činilo oko pet posto ukupnih godišnjih davanja u SAD-u, što je oko 600 milijardi dolara prema najnovijem izvještaju Giving USA.

Ulaganje u budućnost

Ljudi uključeni u filantropske inicijative vezane za umjetnu inteligenciju opisuju novi val davanja kao utrku između stvaranja ogromnog bogatstva i tehnoloških promjena. S obzirom na to da mnogi istraživači umjetne inteligencije vjeruju da je umjetna opća inteligencija (OI) – hipotetička tačka u kojoj umjetna inteligencija može automatizirati većinu ljudskog rada – u roku od nekoliko godina, oni rade na tome da osiguraju da svijet nakon OI bude svijet obilja, a ne oskudice. Jedan od načina da se to postigne je ubrzanje tradicionalno sporog tempa filantropije i doniranje novca odmah.

Nick Fitz, rani investitor kompanije Anthropic, kaže da su neki mladi inženjeri umjetne inteligencije toliko uvjereni da globalna ekonomija ide ka velikom preokretu da čak ni ne ulažu novac u penzione planove. Po njihovom mišljenju, tradicionalni modeli štednje za penziju mogli bi postati besmisleni ako automatizovani sistemi fundamentalno promijene ekonomski poredak. Saheb Gulati , koji savjetuje nove milionere zasnovane na umjetnoj inteligenciji o tome kako da usmjere svoje donacije, sažima to još direktnije:

„Hoćete li pokrenuti još jedan B2B SaaS startup ili ćete pokušati pomoći u poboljšanju budućnosti?“

Prema podacima koje je s Forbesom podijelila organizacija Founders Pledge, vrijednost obećanja njenih članova porasla je s nešto više od 400 miliona dolara u 2023. na 600 miliona dolara u 2024. godini, zatim na 1,2 milijarde dolara prošle godine, te na više od 4 milijarde dolara samo u prvih šest mjeseci ove godine. Founders Pledge potiče osnivače startupa i njihove prve zaposlenike da unaprijed založe dio svog budućeg bogatstva u dobrotvorne svrhe. Danas osnivači vještačke inteligencije čine više od trećine svih obećanja i najveća su grupa unutar organizacije.

Zašto prema kokošima, a ne prema ljudima?

Na samom vrhu ovog novog talasa filantropije u oblasti vještačke inteligencije nalaze se zaposleni u kompaniji Anthropic, čije je osnivanje usko povezano sa filozofijom efektivnog altruizma.

Anthropic je osnovan 2021. godine kada je grupa istraživača napustila OpenAI zbog zabrinutosti oko sigurnosti razvoja vještačke inteligencije. Od samog početka, kultura kompanije bila je pod snažnim utjecajem efektivnog altruizma – pokreta čiji sljedbenici nastoje donirati tamo gdje njihov novac može imati najveći utjecaj. Ova filozofija je čak ugrađena i u prve ugovore o radu. Anthropic je zaposlenicima nudio neobičnu pogodnost: za svaki donirani dolar, kompanija je plaćala još tri.

Dok velika većina globalnih donacija ide u humanitarne svrhe, dobrobit životinja postala je omiljeni cilj među zaposlenima u oblasti vještačke inteligencije upravo zbog mjerljivog uticaja efektivnog altruizma, zasnovanog na dokazima. Ako jedan dolar može ublažiti patnju deset pilića tokom godine, zagovornici ovog pristupa smatraju da je to izuzetno visok “povrat” društvenog uticaja.

Naravno, ovo nije jedino područje interesa. Donacije za biosigurnost, neširenje nuklearnog oružja, medicinska istraživanja, utjecaj automatizacije na tržište rada i sigurnost umjetne inteligencije također su vrlo popularne, kaže Jamie Hackleman .

„Razgovori se uvijek vraćaju na dokaziv uticaj. Ljudi žele donirati tamo gdje su ulozi najveći, gdje njihov novac može generirati najveći društveni povrat i gdje se napredak može jasno mjeriti“, kaže Hackleman.

Zaposlenici u Silicijskoj dolini možda čak ni ne vide štetu koju procvat umjetne inteligencije nanosi najugroženijim stanovnicima San Francisca, pa ih mogu ignorirati, kažu lokalni aktivisti, Foto: Shutterstock/gguy

Kritike iz Silicijske doline

Ali lokalni aktivisti upozoravaju da ovaj pristup, vođen tabelama i analizama, može ignorisati stvarne posljedice procvata vještačke inteligencije.

„Ako nisu povezani sa zajednicom u koju su se doselili, možda neće ni vidjeti štetu koju procvat umjetne inteligencije nanosi najugroženijim stanovnicima San Francisca“, rekla je za Forbes Christin Evans, aktivistica koja radi s beskućnicima.

Nick Fitz, jedan od prvih investitora u Anthropic, i njegov poslovni partner Griff Bohm našli su se u neobičnoj ulozi – kao svojevrsni finansijski terapeuti za ljude koji su, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, preko noći postali izuzetno bogati.

„Postoji vrlo normalna, vrlo lična anksioznost oko toga šta znači postati milijarder praktično preko noći“, kaže Bohm. „Ovi ljudi su uglavnom briljantni informatičari, ali nisu nužno stručnjaci za finansije, a kamoli za filantropiju.“

Bohm i Fitz, koji su se obavezali da će donirati 25 posto svog bogatstva kroz program Founders Pledge, razvijaju novi investicijski model koji nazivaju “javni poduhvat” s prvim zaposlenicima AI laboratorije. Ideja je stvoriti inkubator sličan Y Combinatoru koji bi talentovane ljude u dvadesetim godinama učio kako voditi dobro finansirane neprofitne organizacije s profesionalnim platama, jasno definiranim pokazateljima učinka i sposobnošću rada u velikim razmjerima.

Oni, zajedno s Mattom Lernerom , direktorom istraživanja u Founders Pledgeu, vjeruju da bi ova generacija mogla fundamentalno promijeniti pravila moderne filantropije. Lernerov tim od 16 istraživača proučava kako filantropski sektor može najefikasnije apsorbirati desetostruko povećanje dostupnog kapitala.

To je optimističan scenario.

Pesimističniji je mnogo jednostavniji: ljudi najavljuju da će donirati bogatstvo, a zatim kupiti luksuzne kuće.

Samo na početku procesa

Jedan stručnjak koji savjetuje novopečene milionere kaže da do sada primjećuje poznati obrazac – ljudi kupuju luksuzne nekretnine gotovinom umjesto da novac daju u dobrotvorne svrhe.

„Tek smo na samom početku ovog procesa“, kaže Stephen Goldbart , suosnivač kalifornijskog Instituta za novac, značenje i izbore. „Priča tek počinje da se odvija. Čućemo još mnogo toga o tome.“

Za neprofitne organizacije, ovo znači da je prilika ogromna, ali ne i zagarantovana. Uspon vještačke inteligencije mogao bi stvoriti jedan od najvećih novih izvora filantropskog kapitala u modernoj historiji. Ali pretvaranje bogatstva koje trenutno postoji uglavnom na papiru u stvarni društveni uticaj biće mnogo teže nego što se danas čini.

Anna Tong, novinarka Forbesa (link originalnog članka)