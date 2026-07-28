Sadržaj je promijenio način gledanja, sada mijenja i format telefona
Počnemo videom od nekoliko sekundi, a završimo gledajući cijelu epizodu. Otvorimo jednu poruku, pa već nekoliko trenutaka kasnije pregledamo fotografije, mapu, restoran i plan za vikend. Telefon je odavno prestao da bude samo telefon, ali njegov format kao da to još nije primijetio.
Galaxy Z Fold8 mijenja upravo tu logiku. Sklopljen je praktičan za poruke, kratke videozapise i brze provjere u pokretu. Kada se rasklopi, otvara prostor za sadržaj kojem želimo da posvetimo više pažnje – film, utakmicu, duži tekst, igru ili posao. Umjesto da se sve što gledamo uklapa u isti uski ekran, telefon se sada prilagođava trenutku i načinu na koji ga koristimo.
Od brzog pregleda do cijele epizode
Dok čekate kafu, spoljašnji ekran dovoljan je za poruke, društvene mreže, kratke videozapise i brzu pretragu. Kasnije, tokom pauze ili putovanja, nekoliko sekundi sadržaja lako može prerasti u cijelu epizodu, intervju ili film.
Tada je dovoljno rasklopiti Galaxy Z Fold8. Glavni ekran dijagonale 7,6 inča pruža prostranije iskustvo, bez stalnog približavanja slike i traženja boljeg ugla. Utakmica, snimak koncerta ili omiljena serija tako dobijaju format kojem se možete posvetiti, bez potrebe za dodatnim uređajem.
Veći ekran koristan je i za čitanje. Članak više nije smješten u usku kolonu, dok e-knjige, dokumenti i vodiči postaju pregledniji. S težinom od 201 gram, Galaxy Z Fold8 je najlakši Samsung Galaxy Z Fold do sada, pa veći ekran ne znači i manje praktičan uređaj.
Ekran koji prati stvarni život
Sadržaj najčešće gledamo u pokretu, na terasi, ulici ili tokom putovanja. Zato glavni ekran donosi osvjetljenje do 3.000 nita, Vision Booster i završnu obradu sa smanjenom refleksijom. U praksi, mapa ostaje čitljiva na dnevnom svjetlu, poruke se lakše pregledaju napolju, a video ne nestaje iza odsjaja.
Veći format posebno dolazi do izražaja pri igranju, kada šira slika pruža bolji pregled scene. Snapdragon 8 Elite Gen 5 čip i baterija kapaciteta 4.800 mAh podržavaju brzo i stabilno iskustvo. Korisniku to znači manje čekanja i prekida, a više vremena za sadržaj koji je izabrao.
Telefon za gledanje, ali i stvaranje sadržaja
Galaxy Z Fold8 donosi širokougaonu i ultraširokougaonu kameru od po 50 MP, namijenjene fotografisanju pejzaža, grupa ljudi i spontanih trenutaka.
Dual Recording može istovremeno zabilježiti događaj ispred kamere i reakciju osobe koja snima. Na rođendanu, koncertu ili putovanju tako se ne čuva samo ono što se dogodilo, već i emocija iza kamere.
My FanCam prati izabranu osobu i prilagođava kadar formatu koji korisniku odgovara. Snimak je zato već tokom nastanka bliži sadržaju spremnom za objavljivanje na društvenim mrežama.
Više prostora za svakodnevne obaveze
Veći ekran nije koristan samo za zabavu. Galaxy AI mogućnosti i multitasking prilagođeni su preklopnom formatu, pa se sadržaj može pregledati i organizovati bez stalnog prebacivanja između aplikacija.
Gemini Notebook objedinjuje bilješke, slike, snimke i dokumente u jednom prostoru. Korisnik tako može pripremiti plan putovanja, organizovati materijale za projekat ili pretvoriti sačuvane informacije u pregledniji sažetak.
Now Nudge može prepoznati kada se u razgovoru oblikuje plan i predložiti naredni korak, poput provjere rasporeda, lokacije ili kalendara. Od poruke do konkretne akcije tako se stiže jednostavnije i uz manje otvaranja različitih aplikacija.
Galaxy Z Fold8 nije samo telefon sa većim ekranom. Njegova prednost je u tome što se prilagođava različitim trenucima istog dana. Sklopljen je praktičan za kratke interakcije, a rasklopljen pruža prostor za sadržaj, kreativnost i produktivnost.
Sadržaj je odavno prerastao jedan format. Sada ga prati i telefon koji se mijenja zajedno sa navikama korisnika.
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 i Flip8 dostupni su u pretprodaji na odabranim tržištima, a svi modeli dostupni su u bojama Grafitna i Krem, dok je Ljubičasta sjenka ekskluzivna za Galaxy Z Fold8 Ultra, Lavanda za Galaxy Z Fold8, a Roza za Galaxy Z Flip8.
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