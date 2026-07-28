Sadržaj je promijenio način gledanja, sada mijenja i format telefona

Počnemo videom od nekoliko sekundi, a završimo gledajući cijelu epizodu. Otvorimo jednu poruku, pa već nekoliko trenutaka kasnije pregledamo fotografije, mapu, restoran i plan za vikend. Telefon je odavno prestao da bude samo telefon, ali njegov format kao da to još nije primijetio.

Galaxy Z Fold8 mijenja upravo tu logiku. Sklopljen je praktičan za poruke, kratke videozapise i brze provjere u pokretu. Kada se rasklopi, otvara prostor za sadržaj kojem želimo da posvetimo više pažnje – film, utakmicu, duži tekst, igru ili posao. Umjesto da se sve što gledamo uklapa u isti uski ekran, telefon se sada prilagođava trenutku i načinu na koji ga koristimo.

Od brzog pregleda do cijele epizode

Dok čekate kafu, spoljašnji ekran dovoljan je za poruke, društvene mreže, kratke videozapise i brzu pretragu. Kasnije, tokom pauze ili putovanja, nekoliko sekundi sadržaja lako može prerasti u cijelu epizodu, intervju ili film.

Tada je dovoljno rasklopiti Galaxy Z Fold8. Glavni ekran dijagonale 7,6 inča pruža prostranije iskustvo, bez stalnog približavanja slike i traženja boljeg ugla. Utakmica, snimak koncerta ili omiljena serija tako dobijaju format kojem se možete posvetiti, bez potrebe za dodatnim uređajem.

Veći ekran koristan je i za čitanje. Članak više nije smješten u usku kolonu, dok e-knjige, dokumenti i vodiči postaju pregledniji. S težinom od 201 gram, Galaxy Z Fold8 je najlakši Samsung Galaxy Z Fold do sada, pa veći ekran ne znači i manje praktičan uređaj.

Foto: Samsung

Ekran koji prati stvarni život

Sadržaj najčešće gledamo u pokretu, na terasi, ulici ili tokom putovanja. Zato glavni ekran donosi osvjetljenje do 3.000 nita, Vision Booster i završnu obradu sa smanjenom refleksijom. U praksi, mapa ostaje čitljiva na dnevnom svjetlu, poruke se lakše pregledaju napolju, a video ne nestaje iza odsjaja.

Veći format posebno dolazi do izražaja pri igranju, kada šira slika pruža bolji pregled scene. Snapdragon 8 Elite Gen 5 čip i baterija kapaciteta 4.800 mAh podržavaju brzo i stabilno iskustvo. Korisniku to znači manje čekanja i prekida, a više vremena za sadržaj koji je izabrao.

Telefon za gledanje, ali i stvaranje sadržaja

Galaxy Z Fold8 donosi širokougaonu i ultraširokougaonu kameru od po 50 MP, namijenjene fotografisanju pejzaža, grupa ljudi i spontanih trenutaka.

Dual Recording može istovremeno zabilježiti događaj ispred kamere i reakciju osobe koja snima. Na rođendanu, koncertu ili putovanju tako se ne čuva samo ono što se dogodilo, već i emocija iza kamere.

My FanCam prati izabranu osobu i prilagođava kadar formatu koji korisniku odgovara. Snimak je zato već tokom nastanka bliži sadržaju spremnom za objavljivanje na društvenim mrežama.

Foto: Samsung

Više prostora za svakodnevne obaveze

Veći ekran nije koristan samo za zabavu. Galaxy AI mogućnosti i multitasking prilagođeni su preklopnom formatu, pa se sadržaj može pregledati i organizovati bez stalnog prebacivanja između aplikacija.

Gemini Notebook objedinjuje bilješke, slike, snimke i dokumente u jednom prostoru. Korisnik tako može pripremiti plan putovanja, organizovati materijale za projekat ili pretvoriti sačuvane informacije u pregledniji sažetak.

Now Nudge može prepoznati kada se u razgovoru oblikuje plan i predložiti naredni korak, poput provjere rasporeda, lokacije ili kalendara. Od poruke do konkretne akcije tako se stiže jednostavnije i uz manje otvaranja različitih aplikacija.

Galaxy Z Fold8 nije samo telefon sa većim ekranom. Njegova prednost je u tome što se prilagođava različitim trenucima istog dana. Sklopljen je praktičan za kratke interakcije, a rasklopljen pruža prostor za sadržaj, kreativnost i produktivnost.

Sadržaj je odavno prerastao jedan format. Sada ga prati i telefon koji se mijenja zajedno sa navikama korisnika.

Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 i Flip8 dostupni su u pretprodaji na odabranim tržištima, a svi modeli dostupni su u bojama Grafitna i Krem, dok je Ljubičasta sjenka ekskluzivna za Galaxy Z Fold8 Ultra, Lavanda za Galaxy Z Fold8, a Roza za Galaxy Z Flip8.

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