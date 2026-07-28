Zapljena jahti ruskih oligarha pretvorila se u skupi fijasko – jedna propada i u Crnoj Gori, sa nje odnijete stvari

Nakon što je Putin izvršio invaziju na Ukrajinu, zapadne vlade su zaplijenile oko 20 luksuznih jahti kako bi kaznile njega i njegove oligarhe. Bio je to odličan PR potez, ali katastrofalan sa ekonomskog stanovišta. Četiri godine kasnije, mnoge od tih jahti i dalje stoje na svojim vezovima, a njihovo održavanje košta poreske obveznike milione.

Četvrtog aprila 2022. godine, manje od šest sedmica nakon što su ruske snage pokrenule napad na Ukrajinu, pripadnici Španske civilne garde, FBI-a i Ministarstva domovinske sigurnosti ukrcali su se na Tango, superjahtu dugu 76 metara usidrenu u španskom gradu Palma de Mallorci.

Prema navodima američke vlade, vlasnik plovila vrijednog 90 miliona dolara bio je sankcionirani ruski milijarder Viktor Vekselberg, čije se bogatstvo procjenjuje na 9 milijardi dolara. Jahta je zaplijenjena po američkom nalogu za hapšenje zbog sumnje na bankarsku prevaru, pranje novca i kršenje sankcija. To je bio veoma medijski popraćen početak zapadne kampanje kažnjavanja ruskih oligarha koji su “podržavali tiraniju radi finansijske koristi”.

“Danas je prva zapljena imovine koja pripada sankcioniranoj osobi blisko povezanoj s ruskim režimom od strane naše operativne grupe”, hvalio se tadašnji američki državni tužilac Merrick Garland. “Neće biti posljednja.”

Nekoliko sedmica kasnije, Garland je ponovio svoje obećanje da će iskoristiti sve dostupne resurse Ministarstva pravde kako bi zaplijenio imovinu i prihod od prodaje direktno prebacio Ukrajini.

Više od četiri godine kasnije, Garlandova hrabra obećanja pretvorila su se u ništa više od velike glavobolje.

Tango se i dalje nalazi gotovo tačno tamo gdje je i zaplijenjen, u skupom, luksuznom kompleksu u Palmi. Washington nije ni blizu njegove prodaje, a ni jedan cent nije prebačen u Kijev.

Umjesto toga, američki poreski obveznici su izdvojili procijenjenih 14 miliona dolara za minimalne troškove posade, osiguranja, goriva i održavanja. Bez plaćanja ovih troškova i redovnog održavanja motora i električnih sistema, superjahte gotovo odmah počinju propadati.

To je vrsta finansijskog fijaska zbog kojeg bi neko u privatnom sektoru izgubio karijeru, ali nažalost, to je gotovo uobičajena pojava među javnim službenicima.

“Vidim je s prozora svoje kancelarije. Samo sjedi tamo na suncu godinama”, kaže Sam Tucker, agent za jahte u Moravia Yachtingu u Palmi, koji kaže da često vidi minimalnu posadu od dvanaest ljudi na brodu.

“Forba stari, dno broda je vjerovatno prljavo. Jedva ispunjava minimum uslova da bude legalan i da pluta.”

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Miguel Ángel Serra, osnivački partner advokatske firme Legalley sa sjedištem u Palmi, procjenjuje da vlade na teži način uče koliko je skupo upravljati neiskorištenom imovinom.

“Superjahte koje se ne koriste koštaju mnogo novca”, kaže on. “Izuzetno su skupe čak i kada se ne kreću.”

U haotičnim mjesecima nakon Putinove invazije, 11 zapadnih vlada zamrznulo je ili zadržalo najmanje 20 superjahti povezanih s Rusijom, tada procijenjenih na oko 4,3 milijarde dolara.

Bio je to pravi primjer odnosa s javnošću u ratno vrijeme, koji je sugerirao brzu pravdu: konfiskovati, prodati i iskoristiti prihod za obnovu Ukrajine.

To se nije dogodilo.

Umjesto toga, kampanja se pretvorila u birokratski neuspjeh. U pravnom smislu, “zamrzavanje” jahte nije isto što i njena “konfiskacija”, koja je neophodna prije prodaje.

Tokom godina, samo četiri od tih jahti su konfiskovane, a tri su prodate sa sniženom cijenom.

Prema procjenama Forbesa, samo dvije vlade, SAD i Antigva i Barbuda, ostvarile su prihod od prodaje jahti nakon odbitka troškova. Izgleda da ništa od tog novca nije otišlo u Ukrajinu.

Još dvije jahte vraćene svojim vlasnicima

Još dvije jahte su tiho odmrznute i vraćene vlasnicima.

U međuvremenu, zapadni poreski obveznici nastavljaju plaćati račune za nekoliko od preostalih 15 jahti, koje su i dalje vezane u lukama širom Evrope.

Kako bi otkrio stvarne troškove ove neuspješne strategije, Forbes je podnio zahtjeve za slobodu informacija vladinim institucijama u 11 zemalja, pregledao sudske spise i razgovarao s advokatima, agentima za jahte i brodogradilištima.

Nekoliko američkih vladinih agencija nije odgovorilo više od mjesec dana nakon formalnih zahtjeva. Nekoliko drugih zemalja, uključujući Italiju i Njemačku, odbilo je dati bilo kakve informacije, pozivajući se na klauzule o povjerljivosti ili tvrdeći da bi objavljivanje podataka predstavljalo kršenje državnih tajni.

Uprkos tajnosti, Forbes je potvrdio da su vlade platile više od 100 miliona dolara za održavanje samo pet jahti.

Za preostale brodove, Forbes je sarađivao sa specijalistom za podatke o tržištu superjahti, kompanijom Phronesis Superyacht Intelligence & Insight, kako bi izradio nezavisne procjene troškova.

Ukupno, četverogodišnja odiseja zamrzavanja jahti do sada je koštala procijenjenih 390 miliona dolara, pri čemu američki poreski obveznici plaćaju najmanje 50 miliona dolara, što je drugi najveći dio ukupnog računa.

Italija je platila najviše, skoro 100 miliona dolara, za održavanje četiri superjahte koje je zamrznula.

Među njima je i Šeherezada duga 142 metra, za koju je Fond za borbu protiv korupcije pokojnog ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog tvrdio da pripada samom Vladimiru Putinu. U vrijeme zamrzavanja, njena vrijednost je bila 510 miliona dolara.

Jahta je i dalje zaglavljena u italijanskoj luci Marina di Carrara i do sada je državu koštala oko 15 miliona dolara, prema finansijskim izvještajima Italian Sea Group, vlasnika brodogradilišta u kojem se jahta nalazi od maja 2022. godine.

Za gradove i općine kojima su ostala propadajuća plovila, situacija se od blage smetnje pretvorila u ozbiljno nezadovoljstvo.

U sjeveroistočnom italijanskom gradu Trstu, jedrilica A, duga 148 metara, koju je dizajnirao Philippe Starck, već četiri godine blokira pogled stanovnika na Jadransko more. Nekada je dobila nadimak “najružnija jahta na svijetu”, a u vrijeme zamrzavanja vrijedila je procijenjenih 578 miliona dolara.

„Ovo je rasipanje javnog novca, prava šteta“, rekao je gradonačelnik Trsta Roberto Dipiazza italijanskim novinama Corriere della Sera 2023. godine. Odbio je razgovarati s Forbesom.

Na drugoj strani zemlje nalazi se Lady M, duga 66 metara, za koju italijanska vlada tvrdi da pripada ruskom čeličnom magnatu Alekseju Mordašovu.

Usidren je u Empire Harboru više od 200 sedmica i košta oko 700 dolara dnevno za struju i vodu, kao i 15.000 dolara mjesečno za pristanište.

Osim toga, dodatnih 57.000 dolara se godišnje izdvaja za osnovno održavanje.

“Na kraju mjeseca izdajemo fakture i naplaćujemo novac. Jahta je dobro održavana”, kaže Matteo Bonjean, zamjenik direktora luke Marina di Imperia.

I trebalo bi, s obzirom na to da je italijanskoj vladi do sada fakturisano više od dva miliona dolara.

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Konfiskacija je mnogo komplikovanija nego što se čini

Oduzimanje imovine je mnogo teže nego što se na prvi pogled čini. Zamrzavanje imovine je jedno, ali oduzimanje podrazumijeva promjenu vlasništva. Da bi se to dogodilo, vlasti moraju dokazati da je sankcionisana osoba počinila krivično djelo, a zatim dobiti sudski nalog za oduzimanje njene imovine.

Od 58 milijardi dolara zamrznute imovine ruskih oligarha – uključujući jahte, nekretnine, avione, kompanije i bankovne račune – formalno je zaplijenjeno samo oko 3 milijarde dolara, ili pet posto.

Kada su u pitanju jahte, taj udio je još manji. Od 20 plovila koje su vlade zaplijenile, samo četiri, vrijedna oko 530 miliona dolara, su formalno zaplijenjena.

Čak i nakon dobijanja naloga, vlasti moraju proći kroz proces građanske konfiskacije kako bi zaplijenile imovinu, a zatim je prodale, što Sjedinjene Države još nisu učinile sa jahtom Tango.

„Jedan od prioriteta bio je provođenje zapljena i konfiskacija, ne samo blokiranje imovine, već potpuni i konačni prijenos vlasništva na Sjedinjene Američke Države, kako bi se barem dio te imovine, ma koliko skroman bio, mogao koristiti za Ukrajinu“, rekao je Andrew Adams, partner u advokatskoj firmi Steptoe iz Washingtona, koji je vodio radnu grupu Ministarstva pravde pod nazivom KleptoCapture od 2022. do 2023. godine.

Predsjednik Donald Trump raspustio je tu radnu grupu u februaru 2025. godine, dok veći dio imovine ostaje u pravnom vakuumu. Ministarstvo pravde nije odgovorilo na višestruke zahtjeve za komentar.

U Evropskoj uniji situacija je još složenija, jer mnoge zemlje nemaju jasno definisanu zakonsku proceduru za oduzimanje imovine. Sjedinjene Američke Države, zahvaljujući svom iskustvu u borbi protiv trgovine drogom, relativno su efikasne u oduzimanju.

„Zakoni nisu bili pravilno napisani od samog početka“, rekao je Benjamin Maltby, advokat sa sjedištem u Londonu, specijaliziran za superjahte.

“Mislim da vlasti nemaju pojma koliko košta samo držanje tih brodova usidrenih dok oni ništa ne rade.”

Neke zemlje pokušavaju prisiliti sankcionirane vlasnike da plaćaju račune dok su im jahte zadržane. Međutim, identitet vlasnika nije uvijek jasan, a neki jednostavno neće platiti.

Sjaj zaglavljen u Crnoj Gori

Primjer je dug kompanije Luminosity od 109 metara, koji je zaglavljen u Crnoj Gori od dana kada je Evropska unija uvela sankcije protiv Andreja Gurjeva mlađeg u martu 2022. godine. On je povezan s jahtom i sin je magnata industrije đubriva Andreja Gurjeva. Forbes nije uspio da ga kontaktira.

Posada je ubrzo nakon toga otpuštena i od tada pokušava naplatiti zaostale plate. Burgess Crew Services, koji je prvobitno angažovao posadu u ime vlasnika, dobio je dozvolu u oktobru 2023. da prebaci novac od vlasnika. Međutim, skoro tri godine kasnije, sredstva još nisu isplaćena jer ih je posrednička banka zamrznula i odbija da ih vrati.

“Postoji crnogorska posada koju je imenovala vlada i koja povremeno ide na brod, ali ti ljudi ne primaju platu”, rekao je Russell Crump, agent za jahte sa sjedištem u Monaku koji zastupa kupca zainteresovanog za plovilo.

“Zato su s broda uzeli televizor, trpezarijski stol i svu opremu.”

Teško je zamisliti da bi iko sada želio da je kupi po punoj cijeni. Jahta, nekada opisana kao “lebdeća staklena palata”, danas čami u vodi, prekrivena školjkama s donje strane, dok joj tikovi podovi trunu na suncu.

„Svaki brod ostavljen u morskom okruženju bez posade vrlo brzo tone“, rekao je Robert Dolling, suosnivač i izvršni direktor brokerske kuće Verpeka Dolling sa sjedištem u Monaku, napominjući da je Luminosity već izgubio polovinu svoje predratne vrijednosti od 275 miliona dolara.

“Ako su motori i generatori u kvaru, a i sistemi u kvaru, sve počinje da se raspada.”

Formalni vlasnik Luminosityja je kompanija registrovana u poreskom raju Guernsey, što je uobičajena praksa među tajkunima koji često posjeduju plovila putem složenih lanaca kompanija i trustova.

Kompanija sa sjedištem u Guernseyju godinama se suočava s tužbama zbog neplaćenih računa od dobavljača opreme za jahte i brodogradilišta u kojem je plovilo zaglavljeno.

Njemački proizvođač tužio je državu zbog jahte Dilbar

U Njemačkoj, proizvođač superjahti Lürssen nalazi se usred ovog rata za nekretnine.

Prestižni proizvođač je odlučio uzvratiti udarac. Umorna od plaćanja miliona za održavanje zamrznute megajahte Dilbar, duge 156 metara i vrijedne 600 miliona dolara, kompanija je prošle godine tužila njemački Savezni ured za ekonomske poslove i kontrolu izvoza.

Lirsen je izgradio jahtu 2016. godine. Spletom nesretnih okolnosti, plovilo se nalazilo u brodogradilištu na remontu kada je izbio rat i od tada se tamo nalazi.

Dilbar je dugo bio povezan s metalurškim magnatom Alisherom Usmanovim, čija se majka zvala Dilbar. Međutim, on i njegovi advokati godinama pokušavaju dokazati da on nije vlasnik.

U jednom trenutku, korisnik trusta koji je posjedovao jahtu bila je Usmanovljeva sestra. Usmanov je osnovao trust 2016. godine, a on i njegova sestra su negirali da posjeduju plovilo.

Također je neko vrijeme bila na listi sankcija EU, ali je s nje uklonjena 2025. godine.

Lirsen je potom tužio njemačku vladu, tvrdeći da bi mu trebali biti nadoknađeni troškovi održavanja jer formalni vlasnik više nije pod sankcijama.

U aprilu je sud u Frankfurtu presudio u korist kompanije Lirsen.

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I odobrene prodaje su završile neuspjehom

Čak i kada su aukcije zaplijenjenih jahti bile dozvoljene, prodaje su često bile loše provedene.

Do 2022. godine, prema navodima američke vlade, Amadea, duga 106 metara, sa šest paluba, heliodromom, bazenom od deset metara, zlatnim liftovima i ručno oslikanim klavirom Pleyel, navodno je pripadala Sulejmanu Kerimovu.

Kerimov je ruski zlatni magnat i član gornjeg doma ruskog parlamenta, kojeg su SAD prvi put sankcionisale 2018. godine.

Ubrzo nakon ruskog napada na Ukrajinu, Amadea je krenula na 18-dnevno putovanje od Meksika do Fidžija.

U maju su fidžijske vlasti izvršile nalog za zapljenu u ime FBI-a, koji je mjesec dana kasnije prebacio jahtu u San Diego.

Ministarstvu pravde je trebalo još 16 mjeseci, do oktobra 2023. godine, da podnese građansku tužbu za formalnu konfiskaciju jahte od Kerimovih.

Uslijedila je dvogodišnja pravna bitka između američke vlade i još jednog ruskog oligarha, Eduarda Khudainatova, koji je tvrdio da je zakoniti vlasnik Amadee.

Khudainatov, koji nema očigledne veze s Kerimovim, tužio je kako bi zaustavio konfiskaciju, dok je američka vlada tvrdila da je on bio samo “formalni vlasnik” koji je skrivao pravog.

Tokom tog vremena, američki poreski obveznici su potrošili 36 miliona dolara na održavanje jahte.

Američka vlada je na kraju dobila slučaj i prodala brod na aukciji prošlog septembra, ali sa 37 posto popusta u odnosu na njegovu predratnu vrijednost od 300 miliona dolara.

Nakon odbitka troškova, Washington je zaradio procijenjenih 150 miliona dolara.

Služba američkih maršala, koja je zadužena za upravljanje jahtom dok je bila u federalnom vlasništvu, odbila je dati potpuni finansijski pregled, ali je rekla da će novac biti iskorišten za “odštetu žrtvama, troškove programa i troškove drugih vladinih agencija”.

Izgleda da ništa od tog novca nije namijenjeno Ukrajini.

Pobjednik aukcije bio je 26-godišnji milijarder iz sektora nekretnina u Dubaiju, Abbas Sajwani, sin Husseina Sajwanija, milijardera i investitora bliskog Trumpu, poznatog i kao “Donald iz Dubaija”.

Abbas već uživa u svojoj novoj igrački. Dva dana prije Velike nagrade Monaka Formule 1, Forbes ga je pozvao da pogleda svoju novu luksuznu kupovinu.

„Privuklo me je nekoliko stvari: raspored, stil enterijera, marka, kvalitet izrade i način održavanja“, rekao je Abbas, odmarajući se na krem ​​kauču u atriju obloženom drvetom.

Kroz prozor iza njega, na plavom Mediteranu, mogle su se vidjeti desetine drugih superjahti, uključujući Axiomu i Alfa Nero, koje su također zaplijenili ruski oligarsi, a zatim preprodali.

Axiom i Alfa Nero se prodaju sa velikim popustom

Jahta Axiom, duga 78 metara, zadržana je u Gibraltaru nakon što je EU uvela sankcije ruskom milijarderu Dmitriju Pumpjanskom, proizvođaču cijevi, u martu 2022. godine.

To je prekršilo uslove JPMorganovog kredita od 21 milion dolara, osiguranog jahtom.

JPMorgan ga je prodao na aukciji pet mjeseci kasnije za 37,5 miliona dolara, što je manje od prethodne procjene od 42 miliona dolara. Kupci su bili turski industrijski magnati Ali Riza i Robert Yuksel Yildirim.

Alfa Nero, duga 269 stopa, izgrađena je 2007. godine u holandskom brodogradilištu Oceanco i bila je prva jahta s bazenom koji se pritiskom na dugme transformiše u heliodrom.

Otplovila je u malu karipsku zemlju Antigvu i Barbudu u martu 2022. godine.

Pet mjeseci kasnije, SAD su ga označile kao blokiranu imovinu ruskog tajkuna Gurjeva, koji je istog dana također sankcioniran.

Visoki sud Antigve naredio je zapljenu, nakon čega su se lokalne vlasti i FBI ukrcali i preuzeli posjed plovila.

Do marta 2023. godine, jahta je ispuštala netretirane kanalizacijske vode u luku nakon što je sistem za prečišćavanje otpadnih voda prestao raditi.

Istog mjeseca, vlasti Antigue su usvojile zakon koji je vladi omogućio da proda bilo koji brod koji predstavlja “neposrednu prijetnju luci i drugom brodarstvu”.

Alfa Nero je ubrzo proglašena opasnom i objavljena je njena prodaja, uz tvrdnju da ju je vlasnik napustio.

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Advokati Julije Gurjeve-Motlokhov, Gurjevljeve kćerke, koja je tvrdila da je stvarna vlasnica jahte, osporili su prodaju, rekavši da vlada Antigvane nema zakonsko ovlaštenje da je konfiskuje.

Međutim, Alfa Nero je stavljena na aukciju tokom ljeta 2023. godine.

Najvišu ponudu dao je milijarder i bivši izvršni direktor kompanije Google Eric Schmidt, koji je ponudio 68 miliona dolara, ali je ubrzo povukao ponudu zbog eskalacije pravnog spora između Gurjevove kćerke i vlade Antigve.

U julu 2024. godine, vlada je konačno prodala jahtu Yildirimu, istom čovjeku koji je kupio Axiom.

Ovog puta, turski industrijalac je napravio izuzetno povoljnu kupovinu, plativši 40 miliona dolara, manje od polovine nekadašnje vrijednosti jahte.

Nakon što je obračunato devet miliona dolara koje je vlada ostrva potrošila na održavanje, preostali prihod je iskorišten za otplatu duga Antigve i Barbude.

Ni centa nije otišao u Ukrajinu.

Gurjevova kćerka nastavlja tužbe u Antigvi, SAD-u, Rusiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tvrdeći da je vlada Antigve bila korumpirana i da je nezakonito primila proviziju od prodaje, što je zemlja negirala.

Iako nije uspjela vratiti Alfa Nero, postigla je određeni uspjeh u postupku protiv novog vlasnika u Rusiji.

Prošlog jula, ruski sud je naredio zapljenu fabrike ferohroma u vlasništvu Yildirima i njegovog brata.

Yildirim je odbio da komentariše, dok predstavnici Gurjeve-Motlohove i vlade Antigue nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Takve pravne komplikacije i netransparentne vlasničke strukture smanjile su vrijednost te imovine. Šta se dešava, na primjer, ako jahta uplovi u zemlju koja ne priznaje prodaju, a bude zadržana po nalogu bivšeg vlasnika?

„Jahting bi trebao biti zabavan“, kaže Richard Lambert, prodajni agent u Burgess Yachts u Monaku. „Ne želite stalno gledati preko ramena. Svako ko kupi jednu od tih jahti morat će dobiti vrlo, vrlo ozbiljan pravni savjet.“

To bi mogao biti razlog zašto Yildirim već pokušava prodati plovila. A možda samo želi zaraditi više. Manje od godinu dana nakon što je platio 40 miliona dolara za Alfa Nero, Yildirim ga je ponudio za 101 milion dolara, što je 153 posto više od kupovne cijene, i izložio ga je javnosti tokom Velike nagrade Monaka u junu.

Ponudio je Axiom za 63 miliona dolara, što je 67 posto više nego što je za njega platio.

Međutim, poreski obveznici bi mogli dobiti nove račune.

Bivši vlasnici jahti sve češće traže odštetu od vlada, umjesto da pokušavaju povratiti plovila čija vrijednost opada.

Fiktivni subjekt koji tvrdi da je vlasnik Royal Romancea, jahte duge 90 metara i vrijedne 200 miliona dolara, podnio je tužbu protiv Hrvatske tražeći više od 40 miliona dolara zbog toga što nije mogla koristiti “zamrznuto” plovilo.

Većina takvih pravnih izazova do sada je propala, ali advokati upozoravaju da će se rizik povećati ako više sudova poništi odluke o sankcijama ili proglasi zamrzavanje imovine nezakonitim, kao što je nedavno učinila Njemačka.

„U slučajevima u kojima se utvrdi da je uvrštavanje na berzu bilo nezakonito, vrlo je vjerovatno da će uslijediti zahtjevi za naknadu štete“, kaže Bertrand Malmendier, advokat sa sjedištem u Berlinu koji je radio na nekoliko slučajeva koji uključuju superjahte.

Oni koji uspiju na sudu mogli bi tražiti odštetu za smanjenje vrijednosti, izgubljeni prihod od najma i troškove održavanja.

U Sjedinjenim Američkim Državama, koje su poduzele ciljanije mjere od svojih evropskih partnera, takav ishod je manje vjerovatan. Međutim, čak i tamo gdje su se politički vjetrovi promijenili, oligarsi imaju određene šanse.

„Sigurno bi imali zakonsku osnovu za tužbu“, rekao je bivši savjetnik Ureda za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu finansija SAD-a, koji provodi sankcije.

“Ovo je grupa koja ima izuzetno velike resurse i sklona je sudskim sporovima.”

Ono što je započelo kao vrlo vidljiva kampanja zapadnih zemalja za podršku Ukrajini pretvorilo se u fijasko koji je uzalud potrošio milione, nije donio ništa da pomogne Kijevu i nije imao nikakav utjecaj na Putina ili njegove saveznike.

Kao što je jedan poznati ekonomista jednom rekao: “Vladino rješenje problema obično je loše kao i sam problem.”

Ili još gore.

Giacomo Tognini, Forbes

Zaplijenili smo jahte oligarha. Sad moramo plaćati račune.