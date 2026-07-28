Šta znamo o satu vrijednom nekoliko stotina hiljada eura koji nosi Tadej Pogačar

Brend satova Richard Mille osnovan je 2001. godine, a uoči ovogodišnjeg Tour de Francea kreirao je poseban model težak samo 32 grama za jednog slovenačkog biciklistu.

Petostruki pobjednik Tour de Francea Tadej Pogačar godinama nije samo jedan od najboljih biciklista svoje generacije, već i jedan od najprepoznatljivijih ambasadora švicarskog proizvođača satova Richard Mille. Saradnja je započela 2021. godine, kada je brend postao partner biciklističkog tima UAE Team Emirates , a Pogačar se postepeno etablirao kao zaštitno lice brenda u svijetu biciklizma.

Tokom utrka, Pogačar obično nosi RM 67-02 , izuzetno lagan i izdržljiv sat napravljen od materijala koji se obično koriste u vazduhoplovnoj i automobilskoj industriji. Njegova vrijednost se procjenjuje na oko 350 hiljada američkih dolara. Sat je nosio i nakon legendarne jednodnevne klasične utrke Pariz–Roubaix , kada ga nije skinuo čak ni tokom tradicionalnog tuširanja na cilju – scene koju su fotografi, naravno, rado zabilježili.

Prije turneje, predstavljeno je specijalno izdanje

Samo nekoliko dana prije početka ovogodišnjeg Toura, Richard Mille je zajedno s proizvođačem bicikala Colnago predstavio potpuno novi model – RM 64-01 Tourbillon Colnago.

Riječ je o ograničenom izdanju od samo 50 komada , a cijena sata približava se milionu američkih dolara. Dizajn uveliko prati linije Colnagovih kultnih ramova za bicikle, uključujući i prepoznatljivi zaštitni znak kompanije – asa na kruni sata.

Foto: Profimedia

Riječ je o ručno navijanom satu s tourbillonom, čija otvorena konstrukcija oponaša geometriju okvira Colnago trkaćih bicikala. Kućište je izrađeno od plavo-bijelog kvarcnog TPT kompozita , dok su mostovi mehanizma izrađeni od legure titana. Unutrašnjost sata ručno je oslikana u prepoznatljivim Colnago bojama.

Uprkos izuzetno složenoj konstrukciji i 274 komponente , sat teži samo oko 32 grama i ima rezervu snage od približno 65 sati.

Međutim, Pogačar nije nosio sat na ovogodišnjem Tour de Franceu. Colnago je izrazio zabrinutost za ličnu sigurnost biciklista tokom trke zbog njegove astronomske vrijednosti, izvijestili su BikeRadar i Cyclingnews.

Brend osnovan 2001. godine

Brend Richard Mille osnovao je 2001. godine francuski poduzetnik Richard Mille , po kojem je kuća satova i dobila ime.

Rođen je 1951. godine u francuskom gradu Draguignanu , a karijeru u industriji satova započeo je 1974. godine, kada se zaposlio u kompaniji Finhor.

Tokom narednih decenija, stekao je iskustvo u Matri i Mauboussin-u , gdje je vodio odjeljenje za satove. Godine 1999, zajedno sa svojim prijateljem Dominique Guenatom i uz podršku švicarskog proizvođača Audemars Piguet, postavio je temelje vlastitog brenda.

Od samog početka, njegova filozofija bila je usmjerena na korištenje materijala iz zrakoplovne i automobilske industrije, poput titana i karbonskih vlakana, uz potpuni odmak od klasičnog i baroknog dizajna satova.

Danas je Richard Mille poznat po svojim ultralaganim i izuzetno otpornim satovima koje nose brojni vrhunski sportisti, uključujući bivšeg tenisera Rafaela Nadala , vozače Formule 1 Landa Norrisa i Charlesa Leclerca , kao i, uz Pogačara, njegovog saigrača Isaaca del Tora i velikog rivala Mathieua van der Poela.