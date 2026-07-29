Najgora online navika koja uništava sreću nije skrolovanje i komentiranje

Većina ljudi pretpostavlja da je internet navika koja im najviše kvari raspoloženje nešto lično: previše skrolovanja, previše svađe u komentarima ili previše loših vijesti. Međutim, jedna od najopsežnijih nedavnih studija o korištenju interneta i dobrobiti, objavljena u Izvještaju o svjetskoj sreći za 2026. godinu od strane Oxfordskog centra za istraživanje dobrobiti i Gallupa, sugerira nešto manje intuitivno.

Navika koja ima najveći utjecaj uopće nije lična. Radi se o automatskoj tendenciji ljudi da prilagode svoje ponašanje na internetu ponašanju svih oko sebe.

Ova navika ima ime: “praćenje”

“Praćenje koraka” se odnosi na refleks da prihvatamo količinu vremena koju “svi poput mene” provode na internetu kao nevidljivu početnu tačku za procjenu onoga što se smatra normalnim, zdravim ili očekivanim nivoom internet aktivnosti. Istraživanje objavljeno 2024. godine u časopisu Frontiers in Psychology otkrilo je da percepcija adolescenata o tome šta je uobičajeno među vršnjacima usko odgovara tome koliko oni sami objavljuju sadržaj, odgovaraju na objave i provode vrijeme online.

Autori Izvještaja o svjetskoj sreći došli su do sličnog zaključka na nivou cijele populacije. Isti sat proveden na internetu može biti bezopasan, pa čak i koristan za jednu osobu, dok za drugu može postepeno narušiti blagostanje. Odlučujući faktor je gotovo u potpunosti koliko je društveno okruženje osobe već zasićeno intenzivnim korištenjem interneta.

U vršnjačkim grupama gdje je korištenje društvenih mreža još uvijek relativno rijetko, više vremena provedenog na internetu uglavnom se povezuje s nešto boljim osjećajem blagostanja. Međutim, kada takva grupa pređe prag visoke zasićenosti, taj isti sat počinje se povezivati ​​s lošijim blagostanjem. Što je rasprostranjenija intenzivna upotreba interneta, to je negativni učinak izraženiji.

Ovo je važan doprinos ustaljenoj tvrdnji da su “ekrani loši”. Zaključak nije da se šteta javlja isključivo u odnosu između osobe i njenog telefona. Ona se širi i kroz društvena očekivanja. Drugim riječima, svi neprimjetno prilagođavaju svoje navike nivou korištenja interneta koji je postao prilično uobičajen u njihovom okruženju.

Zašto ova navika više utiče na neke generacije nego na druge

Ovi nalazi pomažu u objašnjavanju nečega što je dugo zbunjivalo istraživače. Mladi ljudi prijavljuju najveći pad blagostanja povezan s korištenjem interneta, iako se količina vremena koju provode na internetu nije dramatično povećala u odnosu na prije nekoliko godina.

Problem nije prvenstveno u tome što koriste svoje telefone mnogo više nego prije. U gotovo svim zemljama obuhvaćenim istraživanjem, korištenje društvenih mreža među mladim odraslima sada je gotovo univerzalno. Ono što im nedostaje je vršnjačka grupa u kojoj intenzivno korištenje interneta nije uobičajeno i koja bi mogla poslužiti kao tačka poređenja. Za njih praktično više ne postoji verzija “normalnog” života koja nije snažno povezana s internetom. Stoga okruženje više ne pruža nikakav prirodni mehanizam za ograničavanje takvog ponašanja.

S druge strane, starije odrasle osobe nastavljaju živjeti u raznolikijem digitalnom okruženju. Neki od njihovih vršnjaka intenzivno koriste internet, ali mnogi ne. Stoga, njihova lična upotreba interneta ima veći značaj sama po sebi, bez dodatnog pritiska koji stvara potpuno zasićena grupa vršnjaka.

Fotografija: Shutterstock

Savladavanje ove navike nije stvar snage volje

Ovdje rezultati istraživanja postaju neugodni za sve koji vjeruju da je samo samodisciplina dovoljna. Pregled istraživanja objavljenog 2025. godine u časopisu Frontiers in Psychology pokazuje da je ponašanje ljudi na internetu najdosljednije pod utjecajem normi za koje vjeruju da postoje, a ne nužno stvarnih društvenih normi.

Ako šteta zavisi od toga koliko je vaše okruženje zasićeno intenzivnom upotrebom interneta, onda će smanjenje vlastitog vremena provedenog na internetu u takvom okruženju pružiti samo djelomičnu zaštitu. I dalje živite u društvenoj normi koja je oblikovana tako da intenzivno korištenje interneta izgleda potpuno neprimjetno. Umjereno korištenje se gotovo doživljava kao apstinencija. Pokušaj da se iz toga potpuno izađe samostalno znači borbu protiv struje, umjesto plivanja s njom.

Posljedice ne utiču samo na raspoloženje. Sve intenzivnije korištenje interneta u zasićenim okruženjima povezano je sa stvarnim padom međuljudskog povjerenja. To je potvrdilo istraživanje objavljeno 2025. godine u časopisu Frontiers in Sociology , zasnovano na reprezentativnim podacima iz Kine. Istovremeno, osjećaj društvene povezanosti se smanjuje. Ljudi sve lošije ocjenjuju kvalitet svog društvenog života u poređenju sa svojim vršnjacima, čak i kada se njihovo stvarno druženje izvan interneta nije značajno promijenilo. Šteta se često prvo pojavljuje u načinu na koji ljudi doživljavaju vlastite živote, mnogo prije nego što postane vidljiva u njihovim svakodnevnim navikama.

Okolina, a ne pojedinac

Poenta nije u tome da svi trebaju odložiti svoje telefone, niti da je vrijeme provedeno pred ekranom samo po sebi glavni krivac. Ključni faktor je okruženje, a ne pojedinac. Drugim riječima, vršnjačke grupe, porodica i krug prijatelja s kojima neko provodi vrijeme jednako su važni kao i ono što ta osoba radi sama koristeći aplikaciju.

Traženje veza i zajednica u kojima intenzivno korištenje interneta nije uobičajena norma može učiniti više za nečiju sreću nego bilo koje lično pravilo o ograničavanju vremena provedenog pred ekranom. To mijenja okvir reference prema kojem procjenjujemo svoje ponašanje, ne samo samo ponašanje.

Na kraju krajeva, navika koje se zaista isplati riješiti nije prečesto provjeravanje telefona. Pogrešno je vjerovanje da je okruženje zasićeno intenzivnom upotrebom interneta zapravo neutralno.

Mark Travers, saradnik Forbesa

Online navika broj 1 koja polako iscrpljuje vašu sreću, autor psiholog