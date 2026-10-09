Premium gorivo mnogim automobilima ne donosi ni više snage ni manju potrošnju

Svi znaju da je premium gorivo skuplje od običnog goriva, ponekad i znatno. Ali većina vozača se obično pita: “Hoću li s njim preći više kilometara ili će automobil imati bolje performanse?”.

Odgovor, prema novoj studiji koju je sproveo Consumer Reports, je ne.

Testirajući dva luksuzna SUV vozila istog proizvođača, Consumer Reports je otkrio da praktično nema mjerljive razlike u ubrzanju ili potrošnji goriva pri korištenju premium goriva ili običnog benzina od 87 oktana.

Za SUV modele koji zahtijevaju premium gorivo, dodatni trošak goriva tokom pet godina vlasništva može premašiti 3.000 dolara, zbog razlike u cijeni različitih oktanskih goriva. Proizvođači automobila često insistiraju na premium gorivu kako bi postigli bolje performanse navedene u specifikacijama, što prosječan vozač možda neće ni primijetiti.

Preporuka – koristite premium gorivo ako to proizvođač zahtijeva

Čak i automobili koji ne zahtijevaju premium gorivo mogu zbuniti vozače nejasnim uputama u priručniku za vlasnike. Ako vaš automobil zahtijeva premium gorivo, koristite premium, savjetuje Consumer Reports. Ali ako proizvođač samo preporučuje, u većini slučajeva je sigurno koristiti obično gorivo.

Na primjer, priručnik za Lexus TX navodi upozorenje da korištenje goriva s manje od 91 oktana može poništiti garanciju vozila. Glasnogovornik Lexusa rekao je za Consumer Reports da su njihovi motori “podešeni za nešto veću snagu i karakteristike profinjenosti” i da im je potrebno gorivo s 91 oktanom.

Međutim, kada je Consumer Reports testirao ubrzanje i potrošnju goriva, nije pronašao značajnu razliku u performansama između Lexus i Toyota SUV modela. I drugo poređenje Lexus i Toyota modela dalo je praktično isti rezultat.

„U našim testovima nismo mogli kvantificirati dodatne ‘performanse ili profinjenost’ premium verzija motora koje smo upoređivali“, rekao je Jake Fisher. On je viši direktor Centra za testiranje automobila u Consumer Reportsu. „Ali prosječni potrošač će svake godine vidjeti stotine dolara više potrošenih na gorivo.“

Nije samo stvar u Lexusu

Consumer Reports navodi da je njihova analiza otkrila da više od 30 vozila koje je nedavno testiralo ili posebno zahtijeva premium gorivo ili postavlja tako stroga ograničenja za običan benzin da je premium praktično obavezan.

Mnoga druga vozila preporučuju samo premium gorivo. Međutim, formulacije u uputama mogu biti dovoljno zbunjujuće da vozači ne shvate da je običan benzin prihvatljiv. Ovo bi im potencijalno moglo uštedjeti hiljade dolara godišnje.

Samo mali broj ovih vozila su pravi sportski automobili, kao što je Chevrolet Corvette. Kod njih može biti neophodno premium gorivo zbog dodatnog opterećenja i toplote koja se stvara tokom vožnje visokih performansi.

Ali mnogi drugi su luksuzni SUV modeli proizvođača poput Audija i Volva. Vozila koja će mnogo vjerovatnije cijeli život provesti putujući na posao, u kupovinu i obavljajući druge dužnosti nego na trkaćoj stazi.

„Nekoliko visokoperformansnih automobila zaista ima koristi od premium goriva. Ali neki proizvođači koriste premium gorivo kako bi iz porodičnih SUV vozila izvukli dodatne konjske snage“, kaže Fisher. „Često je to više zbog hvalisanja nego zbog bilo kakve koristi za potrošača.“

Jasnije informacije

Zahtjev za obogaćenim gorivom može biti posebno važan za kupce koji razmatraju kupovinu polovnih luksuznih automobila. Takva vozila mogu izgledati kao povoljna kupovina jer, zbog amortizacije, kupac može dobiti više opreme za manje novca nego uporedivi novi model za masovno tržište. Međutim, ušteda može brzo nestati kada se uzmu u obzir troškovi eksploatacije.

Premium benzin je u prosjeku oko 25 posto skuplji od običnog benzina.

Iako cijene goriva ostaju visoke, Consumer Reports smatra da proizvođači automobila trebaju izbjegavati zahtjeve za premium gorivom. Osim u slučajevima kada za to postoji stvarna potreba u specijaliziranom vozilu.

Organizacija također smatra da bi proizvođači trebali učiniti svoje zahtjeve u vezi s vrstom goriva mnogo jasnijima i razumljivijima vlasnicima automobila.

Josh Max, saradnik Forbesa