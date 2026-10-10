Nova ruska lutajuća municija Dan-T: Brza, jeftinija i smrtonosna

Od početka ruske invazije na Ukrajinu, obje zemlje su uvele niz novih tehnologija na bojnom polju. Među tim tehnologijama, zalutala municija se u Rusiji intenzivno koristi za taktičke i strateške napade. Glavna ruska lutajuća municija je serije Geran, zasnovana na iranskom dizajnu dronova Shahed. Tokom protekle godine, Rusija je uvela nekoliko novih vrsta zalutale municije, a najnovija je Dan-T. Ova municija na mlazni pogon predstavljena je na Međunarodnom aeromitingu u El Alameinu u Egiptu u septembru 2026. godine i već je uključena u ruske napade. Dan T pruža Rusiji novu sposobnost koja dodatno obogaćuje njen raznoliki arsenal oružja za napade na velike udaljenosti.

Specifikacije zalutale municije Dan-T

Dan-T je krstareća raketa na mlazni pogon koja podsjeća na malu krstareću raketu. Ima izduženi cilindrični trup sa zakošenim krilima i klasičnim repom, za razliku od širokih delta krila karakterističnih za porodicu Geran. Objavljene fotografije letjelice pokazuju da je dugačka više od tri metra, dok joj je raspon krila približno dva metra. Masa pri lansiranju je 268 kilograma. To je čini znatno manjom i lakšom od konvencionalnih krstarećih raketa. Navodno, Dan-T pokreće domaće proizvedeni ruski turbomlazni motor MD-120. Sistem je također opremljen nadograđenom elektronikom s ciljem povećanja otpornosti na ukrajinske sisteme za elektronsko ratovanje.

Za razliku od mnogih ruskih sistema krstarećih raketa, Dan-T je dizajniran za lansiranje iz zraka, iz aviona ili helikoptera, uključujući Su-34, Su-57 i Mi-28. Također se može integrirati sa stranim avionima. Razvijen je i sistem za lansiranje sa zemlje, što je povećalo taktičku upotrebljivost ovog oružja.

Nakon lansiranja, Dan-T radi po principu “ ispali i zaboravi “. Autonomno se kreće prema unaprijed programiranom cilju kombinacijom inercijalne navigacije i satelitskog navođenja. Prema izvještajima, leti na maloj visini, prati konfiguraciju terena i izbjegava prepreke. Kako se približava cilju, Dan-T brzo dobija visinu, a zatim se vertikalno sruši na cilj odozgo.

Domet i brzina

Navodni domet Dan-Ta je 450 kilometara, a maksimalna brzina 500 km/h. Zbog toga je znatno brži od Geran-2 na propelerski pogon, dok je Geran-3 na mlazni pogon bliža usporedba u pogledu brzine, a noviji Geran-5 može dostići približno 600 km/h. Međutim, sve tri varijante Gerana imaju veći domet od Dan-Ta, pri čemu Geran-5 može preletjeti gotovo dvostruko veću udaljenost.

Kraći domet rakete Dan-T kompenzira bojeva glava od 130 kilograma, veća od onih koje obično nose sistemi porodice Geran. Njen domet, brzina i nosivost su i dalje znatno manji od onih kod ruskih konvencionalnih krstarećih i hipersoničnih raketa. Dan-T je znatno jeftiniji i za njegovu proizvodnju je potrebno manje resursa.

Zaposlenik Rosteca objašnjava mogućnosti Dan-T-a; Foto: Vikram Mittal/Društvene mreže

Razvoj i upotreba Dan-T municije

Navodno je Dan-T zasnovan na zračnoj meti Dan-M. Riječ je o mlaznom dronu koji se koristi za obuku ruskih jedinica protuzračne odbrane simulirajući napad avionima i krstarećim raketama.

Porodicu dronova Dan prvobitno je razvio dizajnerski biro Sokol iz Kazanja. Rostek, ruski državni industrijski konglomerat, odgovoran je za plasman sistema Dan-Ta na izvozna tržišta. Dan-T zadržava osnovnu aerodinamičku konfiguraciju i mlazni pogon sistema Dan-M, ali je platforma prilagođena za jednosmjerne napade.

Stajni trap i Luneburgovo sočivo sistema Dan-M, koji su povećavali njegovu radarsku refleksiju u svrhu obuke, uklonjeni su kako bi se oslobodio prostor i smanjila masa za ugradnju bojeve glave i opreme za navođenje borbenih snaga. Kao zračna meta, Dan-M je dizajniran da bude relativno jeftin. Iza njega već stoji razvijen lanac snabdijevanja koji može podržati masovnu proizvodnju.

Neki analitičari nagađaju da Dan-T nije samo modifikovani Dan-M, već zapravo modificirana ili izvozna verzija sistema S8000 Banderol. To bi također moglo objasniti njegovo javno predstavljanje na egipatskom aeromitingu. S8000 Banderol proizvodi ruski proizvođač dronova Kronstadt i koristi se u Ukrajini od 2025. godine.

Sličnosti

Dva sistema imaju vrlo slične specifikacije, fizičke karakteristike i obrasce korištenja. Stoga ih je teško razlikovati u borbenim uslovima. Rusija nije javno pojasnila odnos između dva sistema, iako neki analitičari smatraju da bi Dan-T mogao zamijeniti S8000 Banderol jer je njegova proizvodnja oko 35% jeftinija.

Iako je Rusija prvi put javno priznala postojanje sistema Dan-Ta u septembru 2026. godine, ukrajinski izvori su ga mjesec ranije identificirali kao novo rusko oružje. Na sajmu u El Alameinu, Rostec je tvrdio da je to oružje već imalo stotine uspješnih borbenih lansiranja.

Budući da je Dan-T teško razlikovati od Banderola tokom napada, ukrajinski izvještaji često dolazeće oružje nazivaju jednostavno “Banderol/Dan-T”. Stoga je teško utvrditi koliko se Dan-T-ova zapravo koristi.

Od septembra je primjetan porast izvještaja o napadima upotrebom ova dva oružja. Ukrajinske zračne snage su 17. septembra objavile da je Rusija lansirala 10 sistema Banderol/Dan-T u velikom napadu u kojem su korištene rakete i više od 150 dronova. Sljedećeg dana su prijavljena još tri. 21. i 22. septembra Rusija je lansirala još osam u okviru šireg napada u kojem su korištene dronovi Geran i konvencionalne krstareće i balističke rakete.

Prikaz koliko je ruskih aviona oborila ukrajinska vojska 22. septembra; Foto: Vikram Mittal/Društvene mreže

Utjecaj zalutale municije Dan T na bojno polje

Dan T odražava širi prelazak Rusije ka bržoj, mlaznoj krstareći municiji. Ukrajina se sve više oslanja na jeftine dronove presretače kako bi uništila sporiji Geran-2. To Rusiji daje podsticaj da razvije sisteme sposobne da ih izbjegnu.

Ovo je doprinijelo uvođenju sistema na mlazni pogon kao što su Geran-3, Geran-5, Banderol i Dan-T. Istovremeno, Rusija nastavlja koristiti sporije Geran-2 i druge jednosmjerne jurišne dronove. Raznolikost brzina, profila leta, dometa i radarskih karakteristika dodatno komplikuje ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, jer je prisiljava da se istovremeno nosi s više vrsta prijetnji tokom istog napada.

Međutim, vrijednost oružja poput Dan-Ta uveliko zavisi od ruske sposobnosti da ga proizvodi u velikim količinama. Prema nedavnim izvještajima, Rusija želi proizvesti do 2.000 aviona Dan-T do kraja 2026. godine, a čak 14.000 tokom 2027. godine. Postizanje tih ciljeva moglo bi biti teško.

Foto: Vikram Mittal/Društvene mreže

Korištenje postojeće ruske konstrukcije i domaćeg motora moglo bi pomoći u postizanju tih proizvodnih ciljeva. Poređenja radi, Geran-3 koristi kineski turbomlazni motor Telefly JT80, što njegovu proizvodnju čini ovisnom o kontinuiranom pristupu stranim motorima. Dan-T se također oslanja na postojeći lanac snabdijevanja i znatno je jeftiniji i manje zahtjevan za resurse od konvencionalne krstareće rakete. To čini masovnu proizvodnju praktičnijom.

Kako rat traje, Rusija će nastaviti razvijati nove vrste zalutale municije koja je brža, izdržljivija i sposobnija za probijanje ukrajinske protivvazdušne odbrane. Ova poboljšanja zahtijevaju sofisticiranije motore, senzore, navigacijske sisteme i protivmjere. To povećava troškove i ograničava mogućnost masovne proizvodnje oružja.

Stoga se Rusija suočava s kompromisom između povećanja kapaciteta svoje zalutale municije i očuvanja jednostavnosti koja omogućava njenu masovnu proizvodnju. Dan-T predstavlja jedan od odgovora na taj problem, kombinujući brzinu i nosivost male krstareće rakete sa jednostavnijim dizajnom, postojećim lancem snabdijevanja i nižom cijenom koja se očekuje od krstareće municije.

Vikram Mittal, saradnik Forbesa