Zašto Musk optužuje jednog od najbogatijih ljudi svijeta da koči ulazak Starlinka u svoju zemlju

Izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk u četvrtak je sugerirao da bi najbogatiji Indijac, Mukesh Ambani, mogao biti odgovoran za odgođeno pokretanje Starlinkove internetske usluge u Indiji. Musk je tu optužbu iznio nakon što je indijska vlada oštro odbacila njegovu tvrdnju da u zemlji sprječavaju uvođenje te usluge.

Musk se pohvalio da Starlink ima dozvole za pružanje usluga u više od 166 zemalja, istaknuvši kako je firma „provela pet godina ispunjavajući svaki pojedini zakon i zahtjev indijske vlade, pa zašto još uvijek nema dozvolu?”

„Je li Ambani pravi šef Indije?”, upitao je Musk, misleći na najbogatijeg čovjeka u Indiji i vlasnika konglomerata Reliance Industries, u čijem je sastavu i jedan od vodećih pružatelja internetskih usluga, Reliance Jio.

Prema podacima objavljenim na jio.com, Reliance Jio je 31. marta imao više od 520 miliona korisnika u Indiji, što ga čini vodećim pružateljem internetskih usluga u zemlji.

Indijsko Ministarstvo komunikacija sugerira da „određeni oligarsi” u Indiji sprječavaju pokretanje Starlinkove usluge, nazvavši te optužbe „neutemeljenima”.

Ministarstvo je saopćilo da su tri operatera satelitskih komunikacija dobila telekomunikacijske dozvole te da trenutno prolaze sigurnosnu provjeru. Riječ je o firmama Starlink, Reliance Jio i OneWeb India Communications.

Dodalo je kako se sve tri firme u regulatornom postupku uglavnom nalaze „u istoj fazi”.

Elon Musk, Foto: Profimedia

Forbesova procjena bogatstva

Prema našoj procjeni, Muskovo neto bogatstvo u četvrtak je iznosilo 991,6 milijardi dolara. Ambanijevo bogatstvo procjenjuje se na gotovo 80 milijardi dolara, a najvećim je dijelom vezano uz Reliance Industries, matičnu kompaniju Reliance Jija.

Tačno 12 miliona. Toliko ljudi širom svijeta koristi Starlinkovu internetsku uslugu, prema podacima objavljenima na starlink.com.

Pozadina priče

Musk je u srijedu ponovno podijelio objavu u kojoj se zagovara dolazak Starlinka u Indiju, ustvrdivši da oligarsi blokiraju firmu „kako bi zadržali svoj monopolistički stisak nad indijskim stanovništvom”.

„To je zločin protiv naroda Indije!”, poručio je Musk.

Indija bi za Starlink mogla predstavljati golemu poslovnu priliku jer je riječ o drugom najvećem internetskom tržištu na svijetu, s više od milijardu pretplata na internetske usluge.

Oko 500 miliona Indijaca još uvijek nema pristup internetu zbog visokih cijena, nepouzdane usluge i troškova izgradnje infrastrukture. Starlinkovi sateliti u niskoj Zemljinoj orbiti mogli bi pomoći u prevladavanju tih prepreka.

Još uvijek nije poznato koliko bi Starlinkova usluga stajala korisnike u Indiji jer firma primjenjuje različite modele naplate na pojedinim tržištima.

Korisnici u Sjedinjenim Američkim Državama moraju kupiti komplet opreme sa satelitskom antenom te za uslugu plaćati približno 90 do 120 dolara mjesečno.

Na pojedinim tržištima Latinske Amerike i Afrike mjesečna naknada iznosi oko 40 dolara, iako trošak nabavke potrebne opreme i dalje predstavlja značajnu prepreku dostupnosti usluge.

Antonio Pequeño IV, novinar Forbesa (link na originlni članak)