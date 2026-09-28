U narednim danima u BiH će biti dostupan Starlink – kome se najviše isplati

Nakon što je Starlink dobio zvaničnu dozvolu za rad od Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK), satelitski internet kompanije SpaceX bit će dostupan u Bosni i Hercegovini za nekoliko dana ili najkasnije nekoliko sedmica. Kako je pojasnio ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto nakon sastanka sa direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka, Rebeccom Slick Hunter, održanom u ponedjeljak u Sarajevu, usluga brzog širokopojasnog interneta bit će dostupna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Dodao je da postoje mogućnosti za saradnju sa Starlinkom na povezivanju škola i omogućavanju širokopojasnog pristupa internetu tamo gdje postojeća infrastruktura još nije dostupna.

“Nije isključivo za ruralna područja”

Slick Hunter je naglasila kako će u narednim danima biti poznati detalji o samoj usluzi, između ostalog i o cijenama, napomenuvši kako ova tehnologija koja je zasnovana na satelitima i satelitskom internetu, nije isključivo za ruralna područja.

„Bit će dostupna na cijelom području i na građanima će biti da odluče šta od toga žele”, kazala je.

Kako je za Forbes BiH pojasnio Nedžad Pirić, ekspert za digitalizaciju, dolazak Starlinka u Bosnu i Hercegovinu jedna je od najznačajnijih promjena u razvoju digitalne infrastrukture u posljednjih desetak godina.

„Za razliku od optičkih i mobilnih mreža koje zahtijevaju izgradnju fizičke infrastrukture, Starlink koristi mrežu satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO), na oko 550 kilometara visine, sa latencijom od 20 do 60 milisekundi i brzine koje u praksi iznose 100 do 300 Mbps što omogućava širokopojasni internet gotovo na svakoj lokaciji”, kaže on i dodaje: “Starlink je prvi satelitski internet uporediv sa fiksnim mrežama, a građanima i poslovnim subjektima u ruralnim, planinskim i teško dostupnim područjima omogućava kvalitetnu vezu bez čekanja na izgradnju optičke infrastrukture.”

Nedžad Pirić, Foto: Forbes BiH

Pirić: “Ne treba ga posmatrati kao konkurenciju telekom operaterima”

Prema procjenama Pirića, Starlink neće biti direktna konkurencija optičkim mrežama u urbanim sredinama.

“Njegova najveća vrijednost je upravo tamo gdje kvalitetan internet danas ne postoji ili je vrlo ograničen”, ističe Pirić.

Kada je riječ o cijeni, ukupan trošak, navodi on, ima dvije komponente, terminal i pretplatu.

U Hrvatskoj jednokratna nabavka terminala košta 349 eura, a mjesečna pretplata za osnovne pakete kreće se od 29 do 45 eura, dok su u Sloveniji rezidencijalni paketi u sličnom rangu. Sjeverna Makedonija je poučan primjer jer je uslugu dobila još 2022., kao prva zemlja regiona, uz terminal koji je koštao preko 600 eura i pretplatu od preko 100 eura mjesečno, da bi cijene padale kako je mreža sazrijevala”. kaže Pirić i dodaje:

“Za prosječno domaćinstvo u BiH matematika je veoma egzaktna, po oba modela. Ako se terminal kupuje jednokratno, cijena je približno 685 KM, uz pretplatu od oko 78 KM mjesečno. Ako se oprema iznajmljuje, ulazni trošak nestaje, ali se ukupan mjesečni izdatak sa pretplatom i naknadom penje na oko 100 KM. U oba slučaja, fiksni internet domaćih operatera košta 30 do 60 KM te postaje jasno da Starlink zato neće postati masovna usluga u urbanim sredinama, niti treba da bude. Za porodice koje danas nemaju stabilnu vezu taj trošak je opravdan, jer za njih ovo nije pitanje komfora, nego osnovna infrastruktura za obrazovanje, rad i pristup javnim uslugama, jednako kao struja i voda.

Za privredu je značaj još i veći, kazao je za Forbes BiH.

Kako je kazao Forto, Bosna i Hercegovina je među posljednjim evropskim zemljama u kojima ova usluga još nije dostupna.

Prema izvještaju kompanije, do kraja 2025. godine, Starlink je imao više od 9 miliona korisnika u više od 155 zemalja i tržišta, te se njegova tehnologija koristi na kopnu, moru i u avijaciji. Primarno, kompanija je fokusirana na povezivanje područja u kojima nema kvalitetne zemaljske infrastrukture, gdje je izgradnja optičke mreže skupa ili tehnički zahtjevna.