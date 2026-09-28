Mustafić: Uz „Horizonte kapitala“ želimo graditi snažniju i konkurentniju ekonomiju

Sarajevo će 1. oktobra ponovo postati finansijsko središte regije, zahvaljujući konferenciji „Horizonti kapitala“, koju ASA Banka organizuje u partnerstvu s magazinom Forbes Adria. Pod centralnom temom „Nova ekonomska realnost“, ovaj vodeći stručni skup okupit će renomirane domaće i međunarodne lidere.

Kroz ključna izlaganja i tematske panele posvećene ulozi M&A transakcija u razvoju tržišta kapitala, kreiranju novih vrijednosti i izvora likvidnosti, kao i investiranju putem osiguravajućih društava i investicionih fondova, konferencija će ponuditi konkretne smjernice za ubrzanje privrednog rasta i daljnji razvoj tržišta kapitala.

Iza inicijative za građenje ove regionalne platforme stoji ASA Banka, koja kontinuirano radi na osnaživanju finansijske stabilnosti i domaćeg tržišta. Tim povodom sa Samirom Mustafićem, predsjednikom Uprave ASA Banke, razgovaramo o ulozi banke u stvaranju novih ekonomskih šansi, preusmjeravanju kapitala u razvojne projekte i viziji finansijske budućnosti.

Globalna ekonomija prolazi kroz fazu velikih geopolitičkih previranja koja mijenjaju tradicionalne pravce investiranja. Iz ugla lidera vodeće domaće banke, kako vidite poziciju Bosne i Hercegovine u tim novim tokovima?

Svjedočimo periodu u kojem se globalni kapital sve više usmjerava prema tržištima koja mogu ponuditi kombinaciju stabilnosti, fleksibilnosti i dugoročnog potencijala rasta. U takvim okolnostima Bosna i Hercegovina i Adria regija imaju priliku da se pozicioniraju kao atraktivne investicione destinacije, ali samo ukoliko jasno definišu razvojne prioritete i unaprijede poslovni ambijent.

Naša prednost nije veličina tržišta, već prostor za rast. Bosna i Hercegovina jeste mala ekonomija, ali je istovremeno otvorena ekonomija, što joj daje značajnu sposobnost prilagođavanja novim globalnim trendovima. Upravo male i otvorene ekonomije mogu brže mijenjati svoje razvojne modele, prihvatati nove investicione tokove i stvarati konkurentske prednosti u oblastima u kojima velike ekonomije često imaju manje fleksibilnosti.

Položaj Bosne i Hercegovine između Istoka i Zapada predstavlja dodatnu stratešku prednost. Naša privreda je pokazala da može uspješno plasirati svoje proizvode na različita međunarodna tržišta, ali za narednu fazu razvoja potrebno je napraviti iskorak i u području kapitala. Zato je važno ubrzano razvijati tržište kapitala, povećavati mogućnosti ulaganja te osigurati veću disperziju izvora finansiranja za privredu.

Investitori danas ne traže samo tržište, već pouzdane partnere, predvidivo regulatorno okruženje i visok nivo transparentnosti. Naš zadatak je stvoriti ambijent koji će domaćem i međunarodnom kapitalu poslati jasnu poruku da Bosna i Hercegovina nije samo tržište sa potencijalom, već zemlja koja taj potencijal zna pretvoriti u održiv i dugoročan rast

Spajanja i preuzimanja (M&A) te angažovanje privatnog kapitala ključne su poluge za jačanje regionalne konkurentnosti. Koliko su domaće kompanije spremne za takve korake i kakva je tu uloga bankarskog sektora?

Male kompanije često se suočavaju s izazovima održavanja konkurentnosti na sve zahtjevnijem i globalno povezanom tržištu. Kako kompanije rastu, unapređuju svoje performanse i dostižu viši nivo poslovne zrelosti, prirodno dolazi do procesa konsolidacije, pripajanja i ukrupnjavanja, koji predstavljaju važan korak u njihovom daljnjem razvoju. Upravo kroz M&A transakcije stvaraju se snažniji poslovni subjekti sposobni da ostvare ekonomiju obima, povećaju operativnu efikasnost, lakše usvajaju nove tehnologije i prošire svoje prisustvo na regionalnim i međunarodnim tržištima.

ASA Banka predstavlja primjer uspješno realizovanog procesa konsolidacije domaćeg kapitala. Kroz spajanje i integraciju finansijskih institucija stvorena je snažnija banka sa većim kapitalnim potencijalom, sposobna da podrži razvoj privrede i finansira ambicioznije investicione projekte. Takvi procesi pokazuju kako ukrupnjavanje kapitala može rezultirati stvaranjem lidera na tržištu, istovremeno otvarajući prostor za ulazak svježeg kapitala, novih investicija i dodatni rast.

Upravo zbog toga M&A transakcije treba posmatrati kao alat za dugoročni razvoj kompanija i tržišta kapitala, a ne samo kao promjene u vlasničkoj strukturi.

ASA Banka izrasla je u stub finansijske stabilnosti i predvodnika inovativnih procesa u BiH. Na koji način Banka balansira između svoje osnovne uloge i šire misije razvoja tržišta kapitala?

Organski rast i sigurno poslovanje predstavljaju temelj našeg djelovanja, ali naša odgovornost kao vodeće domaće finansijske institucije ide i mnogo dalje od toga. Vjerujemo da dugoročni razvoj privrede zahtijeva snažno, likvidno i diversifikovano tržište kapitala koje kompanijama omogućava pristup novim izvorima finansiranja, a investitorima kvalitetne prilike za ulaganje.

Upravo zato finansijska divizija koja posluje u okviru ASA Finance d.d. Sarajevo, kroz zajedničko djelovanje ASA Banke, ASA Central Osiguranja i ASA Asset Managementa, aktivno doprinosi razvoju domaćeg tržišta kapitala. Naš cilj nije samo pratiti tržišne trendove, već ih i kreirati kroz uvođenje novih finansijskih instrumenata, jačanje investicione kulture i stvaranje novih mogućnosti za mobilizaciju domaćeg kapitala.

U narednom periodu ASA Finance d.d. Sarajevo preuzet će značajnu inicijativu u kreiranju novih razvojnih prilika za tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini i regiji. Poseban fokus bit će na regionalnom povezivanju tržišta, razvoju investicionih proizvoda i većoj zastupljenosti korporativnih obveznica, investicionih fondova i drugih savremenih finansijskih instrumenata. Time želimo doprinijeti stvaranju vidljivijeg, likvidnijeg i konkurentnijeg tržišta kapitala, uz istovremeno otvaranje novih izvora finansiranja za kompanije, efikasniju mobilizaciju kapitala i snažnije povezivanje domaćeg tržišta s regionalnim i evropskim finansijskim tokovima. U tom procesu ASA Finance d.d. Sarajevo vidi svoju ulogu kao inicijatora i partnera u promjenama koje će podržati dugoročni razvoj tržišta kapitala.

Jedan od značajnih iskoraka u tom pravcu bile su emisije obveznica, kojima smo željeli demonstrirati potencijal tržišta kapitala kao održivog izvora finansiranja i istovremeno potaknuti i druge tržišne učesnike da razmotre slične modele prikupljanja kapitala. Posebno nas ohrabruje činjenica da je tržište pozitivno reagovalo te da danas svjedočimo većem broju emitenata, raznovrsnijoj ponudi vrijednosnih papira i sve izraženijem interesu investitora. Takvi trendovi doprinose većoj tržišnoj likvidnosti, efikasnijoj alokaciji kapitala i ukupnom razvoju tržišne infrastrukture.

Istovremeno, kroz stručne platforme poput konferencije „Horizonti kapitala“, nastojimo otvoriti dijalog između privrede, investitora, regulatora i finansijskih institucija, razmjenjivati iskustva i promovirati najbolje regionalne i međunarodne prakse. Naša ambicija je da Bosna i Hercegovina dobije snažnije i dinamičnije tržište kapitala te da domaći akteri pokažu kako imaju znanje, kapacitet i kredibilitet da predvode regionalne inicijative, povezuju investitore i kompanije te postavljaju nove standarde razvoja finansijskog tržišta.“

Šta po Vama treba biti glavna poruka i dugoročni efekat predstojećeg okupljanja regionalnih lidera u Sarajevu?

Uspjeh ne mjerimo brojem učesnika niti samom organizacijom događaja, već konkretnim inicijativama, partnerstvima i investicijama koje nastaju kao rezultat razgovora vođenih na ovoj konferenciji. Već treću godinu zaredom ‘Horizonti kapitala’ okupljaju sve veći broj privrednika, investitora, regulatora i finansijskih institucija, što jasno potvrđuje da je tržište Bosne i Hercegovine i regiona sazrelo za ozbiljniju diskusiju o alternativnim izvorima finansiranja, razvoju tržišta kapitala i novim investicionim modelima.

Veliko interesovanje poslovne zajednice pokazuje da je postojala potreba za platformom koja će na jednom mjestu okupiti ključne donosioce odluka i otvoriti teme od suštinskog značaja za budući razvoj ekonomije. Kroz aktivnosti finansijske divizije u sklopu ASA Finance d.d Sarajevo kontinuirano radimo na unapređenju finansijskog tržišta, promociji investicijske kulture i kreiranju prostora za povezivanje domaćeg kapitala sa regionalnim i međunarodnim investitorima.

Posebnu vrijednost konferenciji daju eminentni lideri i stručnjaci iz regiona i svijeta koji sa učesnicima dijele iskustva iz najuspješnijih poslovnih i investicionih transformacija. Izuzetno nas raduje što će ove godine jedan od govornika biti gospodin Boris Nemšić, uspješni međunarodni poslovni lider i rođeni Sarajlija, koji će zajedno sa ostalim panelistima prenijeti svoja iskustva o liderstvu, investicijama, inovacijama i kreiranju vrijednosti u dinamičnom poslovnom okruženju.

Naš cilj ostaje isti: podstaći hrabrije investicione odluke, osnažiti razvoj tržišta kapitala, približiti domaćim kompanijama nove izvore finansiranja i stvoriti dodatnu vrijednost za privredu Bosne i Hercegovine i regiona. Vjerujemo da upravo kroz razmjenu znanja, povezivanje kapitala i ljudi te promociju uspješnih poslovnih priča možemo graditi snažniju, konkurentniju i otporniju ekonomiju za vrijeme koje je pred nama.