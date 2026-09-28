Splićani prodaju najduži jedriličar sa ukrštenim jedrima za preko 100 miliona

Brod je opremljen najsavremenijom navigacijskom i komunikacijskom opremom, a svaka kabina nudi pogodnosti poput interneta, telefona, televizije, muzike i drugih opcija za zabavu.

Jedrenjak Golden Horizon, izgrađen u splitskom brodogradilištu, isplovio je u srijedu iz splitskog akvatorija. Prema Jutarnjem listu, prodajna cijena Golden Horizonta procjenjuje se na oko 110 miliona eura, a za kupca se kaže da je povezan sa švicarskom brodarskom kompanijom koja upravlja sa stotinjak brodova i već dugo sarađuje s Brodosplitom, piše Jutarnji list.

Iako Brodosplit nije zvanično otkrio cijenu niti identitet kupca zbog ugovornih obaveza, izvršni direktor Tomislav Debeljak prodaju opisuje kao prvi korak ka stabilizaciji brodogradilišta.

Replika jedrenjaka iz 1913. godine

Na Brodosplitovom sajtu stoji da se radi o najvećem jedrenjaku sa ukrštenim jedrima na svijetu i svojevrsnoj replici poznatog jedrenjaka France II, izgrađenog 1913. godine. Brod je dug 162 metra i širok 18,5 metara te ima pet jarbola sa 36 ukrštenih jedara ukupne površine 6.345 kvadratnih metara. Najviši jarbol mjeri 63 metra i teži 24 tone, a najduža prečka mjeri 31 metar.

„Ovaj izvanredni brod dizajniran je da putuje gdje god ga vjetar i morske struje odvedu, što znači neobične rute s različitim lukama dolaska i odlaska. Plan je da budemo stalno u pokretu i plovimo svijetom, čak i u područjima s ledom tokom određenih dijelova godine. Bilo da tražite avanturu života za veću grupu, nezaboravno vjenčanje ili jedinstveni korporativni događaj, Golden Horizon će vas doslovno oduševiti“, navode.

Najsavremenija oprema

Brod je opremljen najnovijom navigacijskom i komunikacijskom opremom, a svaka kabina nudi pogodnosti poput interneta, telefona, televizije, muzike i drugih opcija za zabavu. Na prostranim palubama ukupne površine 3.000 kvadratnih metara nalaze se tri bara i tri bazena s podvodnom rasvjetom, grijanjem i masažnim mjehurićima. Mogu se organizirati degustacije vina, demonstracije kuhanja, igre i kvizovi. Brod je također opremljen masažnim bazenom, saunom i kozmetičkim salonom.

Kuhinja se prostire na tri palube, a restoran ima dva sprata i može primiti sve putnike odjednom. Brod ima četiri luksuzna apartmana, svaki veličine 45 kvadratnih metara, sa električnim kaminom, dva kupatila sa dva tuša i hidromasažnom kadom. Tu su i 34 sobe sa balkonima, takođe opremljene hidromasažnim kadama, dok se preostale sobe za putnike nalaze na donjim palubama i imaju prozore.

To je prva jedrilica na svijetu izgrađena prema najvišim sigurnosnim standardima “Sigurnog povratka u luku”, a također ispunjava sve zahtjeve Obalne straže SAD-a i Službe javnog zdravstva SAD-a.

Prema Business Dailyju, to je jedina jedrilica na svijetu koja je dobila najvišu moguću klasu u pogledu buke i vibracija.

Završeno 2019. godine

Brod Golden Horizon porinut je 2017. godine, a izgradnja i opremanje završeni su 2019. godine. Zbog pravnog spora između Brodosplita i prvobitnog klijenta, Star Clippersa, brod tada nije predat klijentu, izvještava i Jutarnji list. Zvanično je završen, odnosno predat u junu 2021. godine, kada je počeo i ploviti za britanski Tradewind Voyages. Njegov komercijalni rad bio je kratkog vijeka, jer su ga pratile pravne i finansijske komplikacije.