SpaceX-ov Starship prvi put cilja orbitu: Misija koja bi mogla promijeniti svemirsku industriju

SpaceX će u ponedjeljak pokušati napraviti dosad najvažniji korak u razvoju Starshipa – prvi put poslati svoju najveću raketu u orbitu. Uspjeh bi otvorio put novoj generaciji Starlink satelita, misijama prema Mjesecu i dugoročnoj Muskvoj viziji istraživanja Marsa.

Od 2023. godine različite verzije Starshipa poletjele su 13 puta iz SpaceX-ove baze Starbase u južnom Teksasu. Gotovo polovina tih pokušaja završila je eksplozijom ili drugim ozbiljnim kvarom.

Sada kompanija podiže uloge. Planirano lansiranje trebalo bi trajati gotovo 10 sati, tokom kojih bi Starship trebao napraviti šest krugova oko Zemlje i u orbitu postaviti 26 novih Starlink satelita. Lansiranje je planirano za 8:15 sati po istočnom američkom vremenu.

Ako uspije, misija bi označila prelazak Starshipa iz eksperimentalne faze prema operativnoj upotrebi ali istovremeno uvodi i potpuno nove rizike.

REUTERS/Joe Skipper

Prvi pravi orbitalni test

Dosadašnji Starshipovi letovi odvijali su se na suborbitalnim putanjama, što je SpaceX-u omogućavalo veću kontrolu u slučaju gubitka letjelice.

To će se sada promijeniti.

Starship bi trebao doseći visinu od oko 275 kilometara, ispod Međunarodne svemirske stanice, koja kruži na približno 400 kilometara, i kineske Tiangong stanice na više od 340 kilometara. Ipak, gubitak kontrole u orbiti mogao bi predstavljati rizik za druge satelite i svemirsku opremu.

SpaceX je zato ostavio mogućnost da prekine orbitalni dio misije i zadrži letjelicu na suborbitalnoj putanji ako se u ranim fazama pojave problemi.

Poseban izazov bit će povratak kroz atmosferu. Starshipov toplinski štit mora izdržati temperature koje mogu doseći oko 1.370 stepeni Celzijusa. Kompanija i dalje prikuplja podatke o njegovim performansama, a dio Starlink satelita nosit će kamere koje će snimati vanjsku površinu letjelice tokom leta.

Ključ je u ponovnoj upotrebi

Dugoročna vrijednost Starshipa nije samo u njegovoj veličini već u ambiciji da i gornji dio letjelice i Super Heavy booster budu potpuno ponovno upotrebljivi.

Tokom posljednjeg probnog leta u julu, Super Heavy je uspio ponovo pokrenuti samo osam od 13 motora prije planiranog slijetanja. SpaceX je nakon toga napravio izmjene hardvera i softvera kako bi povećao pouzdanost motora.

Za razliku od nekih ranijih planova, booster će ovog puta ponovo pokušati kontrolirano slijetanje iznad okeana.

Ako SpaceX uspije razviti sistem u kojem se cijela raketa može koristiti iznova, kompanija bi mogla značajno smanjiti troškove lansiranja i povećati broj misija.

Od Starlinka do Mjeseca

Starship bi trebao biti ključan za širenje SpaceX-ovog Starlink poslovanja, uključujući nove satelite većeg kapaciteta. Istovremeno, kompanija razvija i koncept orbitalnih podatkovnih centara namijenjenih energetski zahtjevnim AI sistemima.

Još veći cilj je NASA-in program povratka ljudi na Mjesec. SpaceX ima višemilijarderski ugovor za transport NASA-inih astronauta do površine Mjeseca.

Za tu misiju Starship bi morao demonstrirati još jednu tehnologiju koja dosad nije izvedena u svemiru: pretakanje superohlađenog goriva između više letjelica u Zemljinoj orbiti. Gorivo se mora održavati na temperaturama nižim od minus 162 stepena Celzijusa, a za jednu lunarnu misiju mogao bi biti potreban veći broj takvih prijenosa.

Muskova dugoročna vizija ide još dalje prema stvaranju samoodržive ljudske naseobine na Marsu.

Starship bi mogao promijeniti tržište lansiranja

SpaceX istovremeno priprema nove lansirne kapacitete na Floridi i u Louisiani. Musk je najavio ambiciju da Starship u budućnosti lansira jednom ili dva puta mjesečno, a dugoročno čak jednom na sat.

Takav tempo mogao bi značajno promijeniti ekonomiju svemirske industrije.

Međutim, prelazak sa Falcona 9 na Starship mogao bi izazvati i probleme za druge kompanije. Falcon 9 je danas najčešće lansirana raketa na svijetu, dok SpaceX najavljuje postepeno smanjenje njene upotrebe.

Istovremeno, nije poznato hoće li SpaceX Starship učiniti dostupnim komercijalnim korisnicima.

Potražnja za lansiranjima već premašuje ponudu, a Robert Sproles, izvršni direktor njemačkog Exolauncha, upozorava da bi taj jaz mogao održavati visoke cijene lansiranja.

Ako Starship ispuni dio onoga što SpaceX od njega očekuje, posljedice neće biti ograničene na jednu kompaniju. Raketa koja je projektovana za višekratnu upotrebu mogla bi promijeniti način na koji se teret, sateliti i ljudi šalju u orbitu i otvoriti novu fazu komercijalnog istraživanja svemira.

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