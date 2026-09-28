Trump pitao Xija želi li Kina kupiti američko oružje

Američki ambasador u Kini David Perdue izjavio je da je Donald Trump tokom prošlosedmičnog susreta s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom pitao želi li Kina kupiti američko oružje.

David Perdue iznio je ovu tvrdnju u nedjelju za Fox News, komentirajući američku politiku prema Tajvanu i odnose Washingtona i Pekinga.

„Predsjednik Trump i dalje govori: Mi prodajemo oružje drugim ljudima širom svijeta. Zapravo, u jednom trenutku pitao je predsjednika Xija da li bi ga želio kupiti“, rekao je Perdue.

Njegova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija oko Tajvana, dok Taipei mjesecima čeka odluku Washingtona o novom paketu američke vojne opreme vrijednom oko 14 milijardi dolara. Riječ je o dodatnoj prodaji nakon što je u decembru prošle godine objavljen višemilijardski paket naoružanja za Tajvan.

Tajvan kao pregovaračka tema

Trumpova politika prema Tajvanu posljednjih mjeseci bila je predmet posebne pažnje. Tokom sastanka s Xijem u Pekingu u maju, Trump je rekao da će zadržati na čekanju paket oružja za Tajvan vrijedan 14 milijardi dolara, opisujući ga kao „vrlo dobar pregovarački adut“ u odnosima s Kinom.

Sjedinjene Američke Države decenijama vode politiku takozvane strateške dvosmislenosti kada je riječ o tome bi li direktno vojno branile Tajvan u slučaju kineske invazije. Istovremeno, prema Zakonu o odnosima s Tajvanom, Washington je obavezan osiguravati Taipeiju sredstva potrebna za njegovu samoodbranu.

Peking se, s druge strane, dosljedno protivi američkoj prodaji oružja Tajvanu. Kina Tajvan smatra dijelom svoje teritorije i nije isključila mogućnost upotrebe sile radi uspostavljanja kontrole nad otokom, koji Peking smatra separatističkim.

Tokom prošlosedmičnog susreta s Trumpom, Xi je pozvao američkog predsjednika da se suprotstavi „neovisnosti Tajvana“, objavila je kineska državna novinska agencija Xinhua.

Washington demantirao mogućnost prodaje oružja Kini

Nakon Perdueovog intervjua, Bijela kuća je za The New York Times saopćila da Sjedinjene Države nemaju plan prodavati oružje Kini.

Iz State Departmenta je također stigla jasna poruka. „Američki zakon zabranjuje prodaju oružja Kini i ne postoji ponuda niti plan za prodaju oružja Kini“, navedeno je u saopćenju.

Trump se nakon prošlosedmičnog samita nije javno osvrtao na navodnu ponudu. U subotu je, međutim, rekao da Xi razumije njegov stav prema Tajvanu.

Sam Perdue je u petak za CNBC izjavio da Trump nije promijenio američku politiku prema Tajvanu, uključujući politiku vezanu za prodaju američkog oružja toj otočnoj demokratiji.

Taipei upozorava na kineske vojne kapacitete

Perdueove izjave uslijedile su nakon što je zamjenik tajvanskog ministra vanjskih poslova Chen Ming-chi upozorio na ozbiljnost vojne prijetnje koju, prema njegovim riječima, predstavlja Kina.

„Tajvan se suočava s ozbiljnom situacijom u Tajvanskom moreuzu. Iako kineska ekonomija usporava, Kina nastavlja ulagati više resursa u izgradnju svojih vojnih kapaciteta. U tom kontekstu, Sjedinjene Države vrlo dobro razumiju naše odbrambene potrebe“, rekao je Chen novinarima u Taipeiju.

Razmjena poruka između Washingtona, Pekinga i Taipeija dolazi u trenutku kada pitanje američke vojne podrške Tajvanu ostaje jedno od najosjetljivijih pitanja u odnosima SAD-a i Kine.

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