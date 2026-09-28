Pred nama je teška jesen: Poljoprivreda na koljenima, novi talas poskupljenja u BiH na vidiku

Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je, po drugi put, pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Ako izostane reakcija, posljedice će biti ozbiljne, a na ruku ne ide ni situacija na globalnom tržištu energenata, što sve zajedno ukazuje na nova, potencijalna poskupljenja.

Pad domaće proizvodnje i masovno zatvaranje farmi širom Federacije BiH biće direktne posljedice nemara vlasti, upozoravaju poljoprivrednici. Na pragu je i jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu, dodaju.

“Situacija… Ja barem ne pamtim da je bila teža po pitanju ovakvih nepogoda. Od same proljetne sjetve, rata u Iranu, kada je gorivo poskupilo, tad je sve otišlo dođavola. Gorivo bilo 4 KM, sjemena skupa, đubriva skupa u samoj sjetvi. Onda je došla ova suša koja je desetkovala proizvodnju, pa sad ponovo gorivo poskupljuje. Kad ono poskupi, poskupi i sve ostalo, a ide sjetva”, rekao je Nedžad Bićo iz Udruženja poljoprivrednika FBiH.

Istovremeno, otkupne cijene padaju, pa se ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje.

Problemi u poljoprivredi se, očekivano, odražavaju i na cijene hrane na trgovačkim policama. Na ruku cijenama ne idu ni dešavanja na globalnom tržištu, s obzirom na nove pritiske na tržište energenata. Ako i dođe, ponovo, do velikih poremećaja, sasvim sigurno je da će povećanje cijena nafte i naftnih derivata ponovo usloviti lančano poskupljenje svih drugih životnih namirnica.

Imajući u vidu potrebu za očuvanjem stabilnosti, Vlada FBiH produžila je važenje mjere “zaključanih cijena” za 100 proizvoda do kraja godine.

“Lista od 100 proizvoda ostaje ista. Nastavljamo pratiti tržište i reagovati tamo gdje za to postoji potreba, vodeći računa i o interesima potrošača i o stabilnosti tržišta”, dodao je federalni ministar trgovine Amir Hasičević.

Na tri mjeseca predstavnici Federalne vlade produžili su i mjeru neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate. Marža za privredna društva koja obavljaju trgovinu na veliko ograničena je na 0,06 KM po litru, dok je u maloprodaji 0,25 KM po litru. 90 dana na snazi će biti i maksimalna visina marži za pelet, te će maksimalna veleprodajna marža iznositi četiri odsto, dok će maksimalna maloprodajna marža iznositi osam odsto nabavne cijene maloprodavca. Penzioneri, tradicionalno, poskupljenja najteže podnose, ali nije lako ni mlađima.

“Nosimo se kako znamo i umijemo. Nema tu… prilagodiš se, prosto, uslovima. To je to. Ne postoji način, ne postoji recept. (Je li, uopšte, primjećujete to zaključavanje cijena)? Vrlo slabo, zaista”, mišljenja su građani.

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“Svaki dan je sve gore i gore. Da se primijetiti po svemu. Krenućemo od stambenog pitanja. Danas mladi to moraju da izgrade, da bi postali svoji ljudi, gdje je nemoguće. Svi znamo da se stanovi kreću između 400 i 500 hiljada KM. Naravno, o prehrambenoj industriji da ne pričamo”, dodali su.

Uredba o ograničenim maržama na gorivo, koja je donesena 2021. godine, ostaje na snazi i u Republici Srpskoj. Maksimalne marže od 0,06 KM po litru propisane su u veleprodaji, dok su u maloprodaji 0,25 KM po litru.

Vlada je donijela i Odluku o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata, kojom je građanima, privrednim subjektima i samostalnim preduzetnicima omogućeno umanjenje cijene bezolovnog benzina i dizel-goriva za 0,10 KM po litru. Međutim, mjere entitetskih vlada su nedovoljne, kažu predstavnici potrošača. Potrebno je reagovati na nivou čitave države, poručuju.

“Radi se o PDV-u, o ostalim akcizama, itd. U svakom slučaju, cijene koje se najavljuju, ali i ove trenutne su nimalo optimistične, da se može računati nešto unaprijed. Ali, s obzirom na to da nam predstoje izbori u BiH, u razgovoru s potrošačima, mnogi ne očekuju da će bilo ko, bilo šta uraditi”, poručio je Jovan Vasilić iz Udruženja potrošača “Zvono” iz Bijeljine.

A već nakon izbora očekuje se i novo poskupljenje električne energije. Istovremeno, treba podsjetiti na to da Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu koju je Savez samostalnih sindikata BiH izračunao za avgust iznosi 3.810,70 KM.

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