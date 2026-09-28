BiH do maja 2027. dobija pet operativnih radara: BHANSA ulaže 32,4 miliona KM

BHANSA će kroz investiciju vrijednu 32,46 miliona KM do kraja maja 2027. godine pustiti u rad pet operativnih radara na području Bosne i Hercegovine, čime će biti unaprijeđena pokrivenost zračnog prostora i stvoreni uslovi za efikasnije upravljanje zračnim saobraćajem, posebno u zonama aerodroma u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci, saopćeno je iz Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH.

Kako je u ponedjeljak navedeno u saopćenju BHANSA-e, investicija se finansira iz vlastitih prihoda Agencije, a obuhvata obnovu radara u Sarajevu i na Jahorini, kao i izgradnju novih radarskih sistema u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci, javlja FENA.

„Ovim projektom BHANSA nastavlja modernizaciju vlastite radarske infrastrukture i proširuje postojeću mrežu sa dva na ukupno pet operativnih radara na području Bosne i Hercegovine. Time dodatno unapređujemo vlastite kapacitete za nadzor zračnog saobraćaja i stvaramo kvalitetnije tehničke preduslove za sigurno i efikasno pružanje usluga u zračnoj plovidbi“, izjavio je direktor BHANSA-e Davorin Primorac.

Radari u Sarajevu i na Jahorini već su obnovljeni i u operativnoj su upotrebi, a njihov radni vijek produžen je za dodatnih 15 godina. Na lokacijama u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci radovi su u toku, a puštanje novih sistema u operativni rad planirano je do kraja maja 2027. godine.

Nova radarska infrastruktura omogućit će pouzdanije praćenje zrakoplova, posebno na nižim visinama i u područjima oko aerodroma. Veći broj vlastitih radarskih izvora povećat će pouzdanost nadzora i otpornost sistema u slučaju prekida pojedinačnih izvora podataka.

BHANASA

„S pet vlastitih radara imat ćemo kvalitetniju pokrivenost zračnog prostora i veću pouzdanost nadzora. Istovremeno stvaramo tehničke uslove za dalje unapređenje načina na koji upravljamo zračnim saobraćajem, uz zadržavanje visokih standarda sigurnosti pružanja usluga“, istakao je Primorac.

Projekt u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci stvorit će i tehničke uslove za prelazak s proceduralne na radarsku kontrolu zračnog saobraćaja, nakon ispunjavanja potrebnih operativnih i sigurnosnih uslova. Time će biti omogućeno efikasnije upravljanje saobraćajem i povećan kapacitet zračnog prostora.

Kako ističu iz BHANSA-e, razmjena radarskih podataka sa susjednim pružaocima usluga u zračnoj plovidbi nastavit će se i nakon završetka projekta, kao važan dio regionalne koordinacije i sigurnosti zračnog saobraćaja.

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