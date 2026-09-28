Bill Gates upozorava: AI bi mogao odnijeti milijardu života, rizici nisu izmišljeni

Suosnivač Microsofta poziva na stroža pravila za razvoj umjetne inteligencije te upozorava da bi njena zloupotreba mogla omogućiti malim skupinama napade kakve su nekada mogle izvesti samo velike države.

Milijarder i suosnivač Microsofta Bill Gates upozorio je u intervjuu emitiranom u nedjelju da bi razvoj umjetne inteligencije bez odgovarajućih državnih zaštitnih mehanizama mogao dovesti do “smrti milijardu ljudi”. Gates je pritom ponovio svoja upozorenja o rizicima AI-ja i suprotstavio se ranijim tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa da su pozivi na regulaciju umjetne inteligencije “obmana”.

U opširnom intervjuu s Kristen Welker, voditeljicom emisije “Meet the Press”, Gates je rekao da bi postizanje međunarodnog sporazuma o regulaciji nove tehnologije moglo biti teže od pregovora o nuklearnom oružju tokom Hladnog rata.

Na direktno pitanje o Trumpovoj tvrdnji da su upozorenja o AI-ju “obmana”, Gates je odgovorio da “nije riječ o obmani”, dodajući kako vjeruje da bi Trump s vremenom mogao promijeniti mišljenje.

Gates je rekao i da želi razgovarati s Trumpom o umjetnoj inteligenciji, ali ne namjerava zagovarati usporavanje njenog razvoja.

“Rekao bih mu da bismo trebali uvesti određene zahtjeve za sve AI sisteme u SAD-u. Vjerujem da ni Kina ne želi bioterorizam niti velike napade skupina izvan državnih struktura”, rekao je Gates.

“Ljudi s lošim namjerama”

Na pitanje postoji li mogućnost da je umjetna inteligencija već izmakla kontroli, Gates je odlučno odgovorio da nije. Istaknuo je da AI još ne upravlja “milionima robota” te da se računari i dalje mogu isključiti. Uprkos tome, smatra da je državna regulacija nužna, uz samoregulaciju tehnološke industrije.

Uvođenje zaštitnih mehanizama za umjetnu inteligenciju opisao je kao “najočitiju stvar na svijetu”, dodajući da druge države od SAD-a očekuju vodstvo te da su ljudi “pomalo zbunjeni kada ono izostane”.

“Najopasnija stvar u ovom trenutku jesu ljudi s lošim namjerama koji koriste umjetnu inteligenciju”, rekao je Gates, navodeći kao primjere prevare i napade na elektroenergetsku infrastrukturu.

“Historijski gledano, države su imale timove za kibernetičke napade. Danas male skupine uz pomoć umjetne inteligencije mogu učiniti ono što su nekada mogle samo najveće države.”

Čelnici AI kompanija traže regulaciju

Posljednjih sedmica nekoliko čelnika vodećih kompanija koje razvijaju napredne modele umjetne inteligencije podržalo je uvođenje državne regulacije. Među njima su Sam Altman iz OpenAI-ja, Dario Amodei iz Anthropica i Elon Musk iz xAI-ja.

Dio njih upozorio je na rizike povezane s kibernetičkim napadima i zloupotrebom naprednih AI modela, uključujući hakerske incidente te mogućnost korištenja chatbotova u razvoju biološkog oružja.

Trump je, s druge strane, odbacio pozive na državnu regulaciju. U objavi na Truth Socialu ranije ovog mjeseca zabrinutost zbog umjetne inteligencije nazvao je “obmanom”, tvrdeći da Kina “ne čini apsolutno ništa što bi stajalo na putu razvoju AI-ja”.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link originalnog članka)