U Hercegovini otvoren pogon za proizvodnju medicinske opreme, prilika za nova radna mjesta

Proizvodni pogon kompanije Ergosana za proizvodnju medicinske opreme otvoren je u petak u Tomislavgradu. Riječ je, kako prenosi Fena, o proizvodnji uređaja za stres elektrokardiografiju švicarske grupacije SCHILLER.

Kako je navedeno, uz proizvodnju medicinskih uređaja, u Tomislavgradu će raditi i odjeli za razvoj, upravljanje kvalitetom, servis i marketing. Kako su pojasnili iz kompanije Ergosana, otvaranjem pogona stvara se i prilika za nova radna mjesta, ne precizirajući koliko ljudi bi se moglo zaposliti u novom pogonu, ali i da je ovo prilika da se steknu stručna znanja iz medicinske industrije.

Schillerovi proizvodi već su prisutni na tržištu Bosne i Hercegovine, i koriste se u zdravstvenim ustanovama. Švicarska kompanija ima međunarodnu reputaciju u proivodnji uređaja za dijagnostku i praćenje rada srca. Zapošljava oko 1.400 radnika.

Kompaniju Ergosana osnovao je 2001. godine Dieter Beck, pionir industrije i osnivač brenda Ergoline. Sjedište firme je u Bad Neustadtu u Njemačkoj, dok se razvoj, istraživanje i proizvodnja odvijaju u Tomislavgradu u Bosni i Hercegovini. Djeluju u oblasti ergometara i rehabilitacijskih sistema.