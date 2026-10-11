Skuteri za ovu jesen: Sedam modela na koje vrijedi obratiti pažnju

Motorizirani skuteri prisutni su u gradovima već više od jednog stoljeća. Posljednjih godina njihova popularnost samo raste. Naravno, nisu svi oduševljeni njihovim izgledom, uglavnom zbog nekoliko neodgovornih vlasnika. Ali skuteri će ostati, i to je dobra stvar.

Za jesen 2026. godine, kupci mogu birati od laganih gradskih modela za kratke relacije do pravih mašina sposobnih za vožnju autoputem, sa kontrolom proklizavanja, TFT ekranima, vezom sa pametnim telefonima i motorima koji se približavaju 400cc.

Evo sedam modela koji mi se posebno sviđaju.

Aprilia SR GT 400

Foto: Aprilia

Umjesto da pokušava sakriti činjenicu da je u pitanju skuter, SR GT 400 kao da želi dokazati koliko ozbiljan skuter može biti, i to je dobra stvar. SR GT 400 donosi Aprilijin sportski DNK skuteru zapremine 399 ccm i snage od oko 35 konjskih snaga. Opremljen je TFT ekranom od pet inča, startovanjem bez ključa, LED osvjetljenjem i dvostepenom kontrolom proklizavanja, s konstrukcijom i ovjesom inspirisanim avanturističkim biciklima. Preporučena maloprodajna cijena u SAD-u je 7.249 dolara (6.500 eura).

Vespa Primavera 150

Foto: Piaggio

Ako vam je mentalna slika skutera još uvijek Audrey Hepburn kako krstari Rimom, Vespa vam neće proturječiti. Primavera 150 iz 2026. godine, čija početna cijena iznosi 5.799 dolara (5.185 eura), zadržava prepoznatljivu siluetu čelične karoserije, s potpunom LED rasvjetom, nadograđenim kotačima i kombiniranom analognom/LCD instrument pločom. Vespa također nudi Primaveru 150 u izdanju za 80. godišnjicu, po cijeni od 6.149 dolara (5.495 eura), obilježavajući osam decenija od pojave prve Vespe 1946. godine.

Vespa Sprint S 150

Foto: Vespa

Vespa se nikada nije utrkivala u ratu konjskih snaga. Ali Sprint je nešto robusniji brat Primavere. Sprint S 150 počinje od 5.999 dolara (5.365 eura). Njegov pravokutni far i tamniji detalji daju mu sportskiji izgled.

KYMCO Downtown GT 350i

Foto: Kymco

KYMCO Downtown GT 350i je jedan od manje očekivanih, ali vrlo zanimljivih modela na ovoj listi. Kompanija ga je predstavila u SAD-u ovog proljeća kao skuter namijenjen premošćivanju jaza između svakodnevnog putovanja na posao i vožnje na duge relacije. Njegov jednocilindrični, tekućinom hlađeni motor od 321 ccm razvija 28,2 konjske snage. Kontrola proklizavanja, ABS, paljenje bez ključa i TFT ekran od sedam inča čine ovaj model iznenađujuće sofisticiranim, ali istovremeno i robusnim. Početna preporučena maloprodajna cijena je 6.599 dolara (5.900 eura).

Yamaha XMAX

Foto: Yamaha

XMAX za 2026. godinu i dalje je jedan od standarda za vozače koji žele praktičnost skutera, a da pritom nisu ograničeni na kratka gradska putovanja. S njim možete postići oboje. Njegov jednocilindrični motor od 292 ccm uparen je s automatskim CVT mjenjačem, ABS-om i kontrolom proklizavanja. Yamaha navodi potrošnju od oko 3,22 l/100 km. Skuter spreman za vožnju teži oko 183 kg. Preporučena maloprodajna cijena je 6.399 dolara (5.720 eura).

Suzuki Burgman 400

Foto: Suzuki

Suzukijev Burgman 400 je “sofa na točkovima” među ovim modelima, iako je znatno sposobniji nego što opis sugerira. Imao sam četiri i nijedan me nije iznevjerio. Jednocilindrični motor od 400 ccm, ABS, kontrola proklizavanja, veliki prostor za odlaganje ispod sjedišta i veliko vjetrobransko staklo čine ga podjednako pogodnim za svakodnevno putovanje na posao i duža putovanja. Model iz 2026. godine ima početnu cijenu od 8.949 dolara (8.000 eura).

Honda ADV160

Foto: Honda

Na kraju, Honda ADV160 daje izgled avanturističkog, terenskog karaktera, ali s pravom supstancom koja opravdava taj utisak. Tu je tekućinom hlađeni motor od 157cc, oko 13 cm hoda prednjeg ovjesa, ABS na prednjim kotačima i Hondin automatski V-Matic mjenjač. Sa cijenom od 4.499 dolara (4.000 eura), to je ujedno i jedan od najjeftinijih modela na ovoj listi.

Josh Max, saradnik Forbesa