Ludilo na tržištu supertankera: Zašto trgovci naftom grade vlastite flote

Cijene najma tankera za naftu dostigle su nove rekorde tokom rata na Bliskom istoku, što je navelo neke trgovce naftom – uključujući giganta u industriji roba Trafigura – da investiraju stotine miliona dolara u kupovinu vlastitih flota supertankera.

Singapurska kompanija Trafigura, trgovac metalima i energijom, nedavno je objavila osnivanje svoje brodarske podružnice, Volare Shipping. Nova kompanija, procijenjena na oko 1,2 milijarde dolara, prikupila je 500 miliona dolara od Trafigure i vanjskih investitora putem privatnog plasmana kako bi izgradila svoju flotu, koja već uključuje šest vrlo velikih tankera za prijevoz sirove nafte (VLCC) kupljenih na sekundarnom tržištu i osam novih VLCC-a naručenih za isporuku između 2026. i 2028. godine. Nove kupovine bit će u potpunosti finansirane injekcijom gotovine.

Ukupno će flota imati 14 supertankera, sposobnih za prevoz oko dva miliona barela sirove nafte.

Volare je 5. oktobra kotiran na berzi u Oslu, jednoj od „vodećih globalnih berzi za brodarske kompanije“, rekao je Andrea Olivi, član upravnog odbora Volarea i šef odjela za brodarstvo u Trafiguri. „Pristup ovom tržištu će Volare Shippingu pružiti solidnu platformu za rast i radujemo se proširenju nove platforme zajedno s našim ostalim dioničarima.“ Trafigura će zadržati većinski udio nakon kotiranja.

To je prvo kotiranje na berzi u 33-godišnjoj historiji Trafigure, koja prevozi svoje sirovine širom svijeta s oko 500 plovila, od kojih su 250 tankeri. Ali, kao i drugi trgovci, oslanjala se na čartere, koji nude fleksibilnost, ali mogu izložiti kompanije visokim cijenama.

Trgovac robom Trafigura ostvario je prihod od 141,9 milijardi dolara u prvoj polovini godine, što je skoro petinu više nego u istom periodu prošle godine Foto: FABRICE COFFRINI / AFP / Profimedia

Visoke cijene najma

Troškovi iznajmljivanja tankera za transport nafte iz Perzijskog zaljeva dostigli su neviđene nivoe zbog rata na Bliskom istoku i opasnosti prelaska Hormuškog moreuza. Troškovi osiguranja za ove prolaze su naglo porasli, a dostupnost tankera je ograničena. Referentni indeks TD3C firme za analitiku brodarstva Baltic Exchange, koja prati troškove iznajmljivanja supertankera na ruti od saudijske luke Ras Tanura do kineske luke Ningbo, prvi put je sredinom septembra premašio milion dolara dnevno. Do kraja septembra indeks je porastao na 1,2 miliona dolara dnevno, u poređenju sa oko 80.000 dolara dnevno godinu dana ranije.

U prošlosti je 200.000 dolara dnevno bio izuzetno visok nivo indeksa, na primjer, cijene su bile otprilike na tom nivou na početku pandemije koronavirusa 2020. godine.

Milion dolara dnevno za najam supertankera znači više od 50 miliona dolara za putovanje do Azije, a to iznosi između 25 i 30 dolara po barelu nafte. Sa 1,2 miliona dolara dnevno, cijena po barelu već je premašila 30 dolara. S obzirom na to da je Brent sirova nafta trenutno 104 dolara po barelu, troškovi transporta iznose oko trećine cijene nafte.

Naravno, ruta koja uključuje prelazak Hormuškog moreuza na putu do najvećih kupaca u Aziji je najviše pogođena, ali cijene čartera su izuzetno visoke i na drugim rutama. Uvoznici iz Zaljeva pokušavaju snabdijevati azijske kupce iz Omanskog zaljeva prije ulaska u moreuz, tako što naftu kroz moreuz dovoze u manjim (shuttle) tankerima, a zatim je utovaruju na VLCC plovila, što im donosi veće troškove. Prema podacima analitičke kompanije Poten, čarter supertankera između Omanskog zaljeva i Azije košta oko 450.000 dolara dnevno, dok ruta Meksički zaljev – Azija također dostiže 275.000 dolara dnevno zbog nedostatka tankera.

Trafigura nije sama

Trafigurin potez slijedi korak nekih trgovaca naftom koji također ulažu u vlastite flote tankera kako bi izbjegli visoke troškove najma i zaradili novac iznajmljivanjem kapaciteta ako cijene ostanu povišene duži period. Olivi je jasno stavio do znanja da tržišne uvjete vidi kao priliku. „Dugoročni faktori na tržištu transporta sirove nafte ostaju povoljni, a posvećena, javno kotirana kompanija daje investitorima Volare Shippinga direktnu izloženost sektoru“, rekao je.

Početkom augusta, državni naftni gigant ADNOC iz Abu Dhabija objavio je da njegova logistička podružnica ADNOC Logistics & Services ulaže 1,3 milijarde dolara u kupovinu 11 supertankera, uključujući pet vrlo velikih tankera za plin (VLGC) i šest tankera za sirovu naftu (VLCC). Devet plovila – svih šest VLCC-a i tri VLGC-a – kupljeno je na sekundarnom tržištu i očekuje se da će biti isporučena u trećem kvartalu. Preostala dva tankera za plin su novoizgrađena u Kini i očekuje se da će biti isporučena u četvrtom kvartalu. Ovom kupovinom, ADNOC će povećati svoju flotu supertankera za naftu na 14 plovila.

Globalni trgovac robom BNG, s turskim korijenima, također je u posljednje vrijeme kupovao tankere. U julu je kupio supertanker veličine Suezmaxa, koji može prevoziti oko milion barela nafte, za 80 miliona dolara. Krajem septembra uslijedio je drugi tanker iste klase vrijedan skoro 100 miliona dolara, a prema pomorskom portalu Baird Maritime, planira kupiti još jedan.

Interes također povećava cijene tankera. Budući da naftnim kompanijama često trebaju tankeri na kratkoročnoj osnovi i ne mogu čekati nekoliko godina, stariji tankeri – stari od pet do deset godina – sve se više prodaju po višim cijenama od novoizgrađenih.

Jan Articek, Forbes Slovenija