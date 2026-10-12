Američki profesori Robert E. Hall i Michael Woodford dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju

Američki profesori Robert E. Hall i Michael Woodford dobitnici su Nobelove nagrade za ekonomiju za 2026. godinu za razvoj novih makroekonomskih modela koji pomažu vladama i centralnim bankama u stabilizaciji privrede tokom vanrednih potresa.

Kraljevska švedska akademija nauka

Prestižno priznanje, zvanično poznato kao Nagrada Švedske centralne banke za ekonomske nauke u sjećanje na Alfreda Nobela, laureatima je dodijelila Kraljevska švedska akademija nauka u Štokholmu.

“Laureati su nam pomogli da ublažimo uspone i padove u ekonomiji”, navodi se u saopštenju Akademije.

Foto: TT novinska agencija/Anders Wiklund putem REUTERSA

Istraživanje Halla i Woodforda donijelo je promjenu paradigme u teoriji stabilizacijske politike. Za razliku od tradicionalnih kejnezijanskih modela, koji su se pokazali neefikasnim tokom naftnih kriza 11970-ih godina i doveli do visoke inflacije i nezaposlenosti, novi modeli zasnovani su na mikroekonomskim temeljima. Ovakav pristup analizira ekonomiju od dna prema vrhu, uzimajući u obzir kako odluke pojedinačnih domaćinstava i kompanija utječu na ukupne privredne tokove. Posebno je naglašena uloga očekivanja – kada centralne banke i vlade transparentno komuniciraju svoje planove, mogu utjecati na odluke ekonomskih aktera i usmjeriti privredu u željenom pravcu.

Novčana nagrada

“Rad laureata osigurao nam je stabilnu teorijsku osnovu za modele koje danas koriste centralne banke i vlade širom svijeta. Sa njima smo bolji opremljeni za suočavanje sa potresima u ekonomiji, poput energetskih kriza ili iznenadnih promjena u potrošnji”, izjavio je John Hassler, predsjednik Komiteta za dodjelu nagrade.

Robert E. Hall je profesor na Univerzitetu Stanford, dok je Michael Woodford profesor na Univerzitetu Columbia.

Laureati će podijeliti novčanu nagradu u iznosu od 12 miliona švedskih kruna.

Priredila: Ada Bjelan