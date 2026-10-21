Izbori u Srbiji privlače veliki novac: Više od tri miliona dolara obrnuto na Polymarketu

I dok su kladionice u Srbiji, osim jedne, evidentno „iznevjerile“ kladioničare i izbjegle da ponude igranje na rezultate parlamentarnih izbora, na Polymarketu je i dalje veoma živo. Na ovoj globalnoj platformi za predviđanje ishoda događaja, do jutros je obrnuto čak 3,2 miliona dolara kupovinom različitih akcija na liste i njihove kandidate, kao i njihovom kupoprodajom.

Najveći dio trgovanja na ovoj svojevrsnoj berzi realizovan je od druge polovine septembra kada je postalo poznato ko će biti rivali na biralištima. Takođe se povećao i broj mogućnosti za igranje. Dok je sve počelo još u julu otvaranjem tržišta „Novi premijer Srbije“ gdje se mogu kupovati akcije da li će novi predsedjnik Vlade biti Vučić, Srdanović, Dačić, Đokić, Đilas ili neko od ukupno 10 kandidata, od septembra je otvoreno još najmanje osam novih tržišta.

Pored mogućnosti „klađenja“ i na proglašene liste, sada se mogu igrati i druge varijacije poput ukupne izlaznosti na izborima. Takođe, moguće je uložiti novac na predviđanje s kojom razlikom će Studentska lista ili Ujedinjena Srbija pobijediti svog direktnog rivala. Kao i koja lista bi mogla da bude treća na biralištima.

Postoje i dva zasebna tržišta za dvije glavne liste. Tako se može „kladiti“ koliki procenat glasova će osvojiti Studentska lista, kao i koji procenat će osvojiti Ujedinjena Srbija. U oba slučaja ponuđeni su različiti opsezi procenata koje će osvojiti (do 30%, od 30 do 35%, 40 do 45% itd.).

Već su otvorena i dva tržišta u vezi sa predsjedničkim izborima – do kada će biti raspisani i ko će biti pobjednik – ali dosad nisu privukli veću pažnju korisnika platforme.

Dva tržišta dominiraju

Zapravo, iako postoji najmanje devet tržišta za „klađenje“ na izbore u Srbiji, samo dva su se dosad izdvojila po obimu trgovanja. To su tržišta za predviđanje sljedećeg premijera Srbije, kao i predviđanje ko će pobijediti na parlamentarnim izborima.

Kako je pomenuto, mogućnost ulaganja novca na sljedećeg premijera Srbije otvorena je još u julu i dosad je obim trgovanja premašio 1,4 miliona dolara.

Međutim, od 21. septembra otvoreno je tržište za predviđanje pobjednika izbora i ono je brzo steklo veću „popularnost“. Na njemu je promet došao do gotovo 1,55 miliona dolara.

Kako smo i ranije isticali, „klađenja“ na Polymarketu se ne mogu uzimati kao reper ko zaista ima veće šanse za pobjedu na izborima. Prorežimski tabloidi obilato su koristili priliku da i to prikažu kao pokazatelj da lider aktuelne vlasti ima velike šanse za pobjedu.

Riječ je ipak o svojevrsnoj berzi gdje se ulaže novac i gdje se može igrati i za i protiv određene opcije, pa i one za koju neko ne navija, ukoliko procijeni da bi na tome mogao da zaradi. Takođe, akcije za ili protiv određene opcije mogu da se prodaju i prije ishoda izbora ukoliko korisnik procijeni da će time zaraditi ili smanjiti eventualni gubitak.

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Sumnje korisnika

Ono što je izazovno kod klađenja na izbore u Srbiji jeste što je riječ o relativno malim količinama uloženog novca kada se uporede sa pojedinim globalnim događajima. Zbog toga i malo veće kupovine ili prodaje akcija mogu da „pomjeraju“ vjerovatnoću protiv ili u korist određenog kandidata. U to sumnjaju i korisnici kako se bliže izbori što se može vidjeti i iz njihovih komentara.

Ono što se i bez toga može vidjeti jeste da se na oba glavna tržišta (i za budućeg premijera i za pobjedničku listu) izdvajaju po jedan korisnik koji drže veliki broj akcija u odnosu na ostale. Tako, recimo, jedan korisnik kupuje veliki broj akcija na Ujedinjenu Srbiju dok drugi odskače u odnosu na ostale korisnike u kupovini akcija protiv. Obojica imaju i ubjedljivo najveći broj akcija u klađenju za i protiv pobjede Studentske liste, samo su na suprotnim stranama. Iako ne znači da su povezani, neki korisnici u to ne vjeruju.

U komentarima se otvorila velika diskusija da li je riječ o koordinisanoj akciji da se kupovinom akcija za vlast vještački prikaže da imaju veću vjerovatnoću za pobjedu. Ima i teorija da kupovinom opcija za i protiv, nastoje da umanje veliki gubitak koji bi imali ukoliko bi nakon svega pobijedila Studentska lista. S druge strane, ima i onih koji misle da im gubitak nije problem jer ne ulažu sopstveni novac.

Inače, u poređenju sa prethodnim izvještavanjem o dešavanjima na Polymarketu, kada je Forbes Srbija takođe uočio da se pojedini korisnici izdvajaju po obimu trgovanja, primjetno je da nije riječ o istim korisnicima koji sada dominiraju.

Provjera trgovanja

Da su obrasci trgovanja i drugima neobični, vidjeli smo i iz e-maila koji je jedna građanka uputila timu Polymarketa za integritet tržišta. Ona je još krajem septembra ukazala na neobičnu aktivnost u trgovanju i zatražila provjeru. Kako je navela, obrasci trgovanja zahtijevaju provjeru kako bi se utvrdilo da li postoji potencijalna aktivnost koja nije dozvoljena.

Posebno je ukazala da se kretanja na tržištima u vezi sa izborima u Srbiji mogu koristiti kao politički komunikacioni alat tokom kampanje.

Nije nam poznat ishod ovog zahtjeva, a tržišta na koja je ukazano su i dalje aktivna.

Na većini ovih tržišta, ishod ulaganja zavisit će od zvaničnih rezultata koje objavi Republička izborna komisija što znači da ima još vremena da se trguje ukoliko neko želi, imajući u vidu da je sada poznato mnogo više informacija o listama i kandidatima.

Foto: Polymarket/Screenshot

Kada je riječ o predviđanjima izlaznosti, na ovom tržištu trenutno se najveća vjerovatnoća daje opsegu od 66 do 70%. Vjerovatnoća na taj ishod je trenutno 38 procenata. Slijedi izlaznost od 62 do 66% gdje se spram ulaganja daje vjerovatnoća od 37%. Ostale opcije su značajno niže (na trećem mjestu je izlaznost od 70+% gde je vjerovatnoća 16 procenata).

Kada je riječ o predsjedničkim izborima, kao kandidati su ponuđeni Vučević, Petrov, Brnabić, Đokić, Macut, Ponoš, Manojlović, Đilas, Aleksić… Opcija je čak i Vučić iako po sadašnjem Ustavu to ne bi mogao da bude.

Ivan Radak, Forbes Srbija