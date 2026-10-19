Poznati proizvođač čokolade smjenjuje generalnog direktora nakon loših rezultata

Kompanija Lindt & Sprüngli (LISN.S) saopštila je danas da generalni direktor Adalbert Lechner napušta funkciju. Do smjene na čelu jednog od vodećih svjetskih proizvođača premijum čokolade dolazi nakon nedavnog smanjenja finansijskih prognoza i slabih poslovnih rezultata na evropskom tržištu.



Kako javlja Reuters, bivši generalni direktor Dieter Weisskopf preuzima dužnost privremenog direktora s trenutnim stupanjem na snagu.

„Upravni odbor je zaključio da je kompaniji Lindt & Sprüngli potrebno novo operativno rukovodstvo kako bi se vratila konzistentnom, snažnom rastu i iskoristila prilike na svim svojim tržištima širom svijeta“, navodi se u saopštenju švicarske kompanije.

Lechner je bio generalni direktor od oktobra 2022. godine. Iz Lindt-a poručuju da će novog stalnog generalnog direktora imenovati u drugom kvartalu 2027. godine, te da promjena rukovodstva nije utjecala na Lindtove prognoze za cijelu godinu.

Dionice Lindta, koje su do sada ove godine izgubile četvrtinu svoje vrijednosti, pale su za 1,7%, dok je prošlog mjeseca, Lindt po drugi put ove godine smanjio svoju prognozu prodaje za 2026. godinu usred naglog rasta cijena kakaa i slabije potrošnje čokolade u Evropi, piše Reuters.

Cijene kakaa su porasle na 4.356 funti (5.803 dolara) po metričkoj toni u petak, sa 2.057 funti po toni u februaru.

Kompanija također, navodi Reuters, mijenja rukovodstvo u svojim austrijskim i njemačkim poslovima. Tako će Ali Kulein, trenutni izvršni direktor austrijske podružnice, postati šef njemačke podružnice, dok će šef globalne prodaje Fabian Reinhardt voditi austrijsko poslovanje.