Dvije obale, različite visine – kako je nastao jedan od najneobičnijih mostova u Evropi

Nedaleko od Osla, u blizini grada Jevnakera u Norveškoj, nalazi se znamenitost koja oduševljava mnoge ljubitelje umjetnosti i arhitekture. Zgrada, nazvana The Twist, nastala je iz potrebe da se povežu dvije riječne obale različitih visina, ali je istovremeno postala polazna tačka za složeno arhitektonsko rješenje. The Twist je most, galerija i skulptura u jednom.

Zgrada je dio Muzeja i parka skulptura Kistefos. Muzej je osnovan 1996. godine na mjestu bivše tvornice za preradu drveta, a vremenom je okolna šuma pretvorena u park skulptura, gdje danas možete vidjeti djela međunarodno priznatih umjetnika poput Anisha Kapoora, Yayoi Kusame i Olafura Eliassona, prema hrvatskom portalu Putni kofer.

Kako bi spojio dvije obale rijeke Randselva i omogućio posjetiocima kružnu šetnju parkom, muzej je angažovao jednu od najpoznatijih svjetskih arhitektonskih firmi, dansku Bjarke Ingels Group (BIG), da projektuje zgradu sa hiljadu kvadratnih metara izložbenog prostora umjesto klasičnog mosta. Twist, koji je otvoren 2019. godine, sada je jedan od najprepoznatljivijih dijelova muzeja.

Glavni izazov: različite visine nasipa

Glavni dizajnerski izazov bile su različite visine suprotnih obala, piše Putni kofer. Arhitekti su riješili ovaj problem rotiranjem zgrade tako da postepeno prelazi iz horizontalnog u vertikalni položaj.

Konstrukcija je duga 60 metara i, kao što i samo ime govori, okreće se za 90 stepeni u sredini, stvarajući utisak da je cijela zgrada u pokretu. Ovaj oblik je postignut slaganjem i postepenim rotiranjem ravnih aluminijumskih ploča širine 40 centimetara. Podsjeća na oblik lepeze koji se može formirati okretanjem špila karata.

Oblik nalik lepezi postignut je slaganjem i postepenim rotiranjem ravnih aluminijskih ploča širine 40 centimetara, Foto: Martin Beddall / Alamy / Profimedia

Konstrukcija je bila tehnički izuzetno složena, a dodatno ju je zakomplicirala činjenica da je izgrađena preko rijeke. „Kada je privremeni potporni most u rijeci prvi put uklonjen, zgrada je toliko potonula da je cijela zgrada morala biti ponovo otvorena i svi vijci ponovo zavareni“, opisuje muzej na svojoj web stranici.

Tri izložbena prostora

Galerija Twist ima tri izložbena prostora: Galeriju Panorama, Galeriju Twist i Zatvorenu galeriju.

Galerija Panorama na sjevernoj strani ima veliki stakleni zid koji otvara pogled na rijeku i šumu. U središnjem dijelu, gdje se zgrada rotira za 90 stepeni i stropovi postaju zidovi, a zidovi postaju stropovi, nalazi se Galerija Twist. Na suprotnoj, južnoj strani, nalazi se zatvorena galerija s visokim zidovima i umjetnom rasvjetom.

U centralnom dijelu, gdje se zgrada rotira za 90 stepeni, nalazi se izložbeni prostor za takozvanu Twist galeriju, Foto: Martin Beddall / Alamy / Profimedia

Takvom organizacijom, arhitekti su omogućili realizaciju različitih vrsta izložbi, od onih koje koriste prirodno svjetlo do sadržaja koji zahtijevaju potpuno kontrolisane uslove, piše Putni kofer.