KFC nakon 40 godina raskida s Pepsijem, evo koje piće će ga zamijeniti

Gubitak jednog od najvažnijih partnera novi je udarac za PepsiCo, koji se već bori sa slabijom prodajom, rastućim troškovima i pritiskom ulagača koji traže bolje poslovne rezultate.

Američki lanac brze hrane KFC odlučio je promijeniti dobavljača pića na domaćem tržištu. Nakon gotovo četiri decenije saradnje s PepsiCom, novi partner postaje Coca-Cola, čiji će se proizvodi u američkim restoranima KFC-a početi posluživati do proljeća 2027. godine.

Odluka se odnosi na 3718 restorana u SAD-u i predstavlja značajan poslovni udarac za PepsiCo, koji se već suočava sa slabljenjem prodaje gaziranih pića, rastućim troškovima i pritiskom ulagača.

Finansijski detalji ugovora nisu objavljeni.

Zašto je gubitak KFC-a važan za PepsiCo?

PepsiCo posljednjih godina pokušava ojačati poslovanje na američkom tržištu, no oporavak ide sporije od očekivanja. Potrošači sve više traže zdravije proizvode, dok visoke cijene otežavaju prodaju grickalica i pića.

Direktor Ramon Laguarta početkom oktobra priznao je da oporavak rasta prihoda i profitnih marži traje duže nego što je kompanija planirala, piše Reuters.

U takvim okolnostima gubitak velikog partnera poput KFC-a ima i financijsku i reputacijsku težinu. Za PepsiCo ovo jednostavno izgleda loše. Kada izgubite tako poznatog partnera, to ostavlja snažan negativan dojam. Mogla bi to biti kap koja će preliti čašu”, izjavio je Jay Woods, glavni tržišni strateg Freedom Capital Marketsa.

Promjena dobavljača posebno je simbolična zbog povijesti dviju kompanija. PepsiCo je svojedobno kupio KFC kako bi proširio poslovanje na prehrambeni sektor. Iako je 1997., izdvojio lanac iz svog sastava, zadržao je ugovor o opskrbi pićima s njegovom matičnom kompanijom Yum Brands.

Sada Coca-Cola preuzima jednog od najprepoznatljivijih partnera svojeg najvećeg konkurenta.

Pritisak ulagača dodatno raste

PepsiCo je istovremeno pod pritiskom aktivističkog investitora Elliott Investment Managementa, koji je prošle godine stekao udio u kompaniji.

Elliott traži prodaju manje uspješnih dijelova poslovanja i poboljšanje rezultata u Sjevernoj Americi. Gubitak KFC-a mogao bi dodatno pojačati zahtjeve za promjenama.

Ipak, PepsiCo nije ostao bez svih ugovora s Yum Brandsom. Kompanije su nedavno obnovile suradnju za restorane Taco Bell i KFC izvan SAD-a, pri čemu je ugovor s Taco Bellom produžen na deset godina.

PepsiCo nastavlja opskrbljivati pićima i lance Subway, Jersey Mike’s Subs te Pizza Hut, koji je ove godine izašao iz sastava Yum Brandsa.

Coca-Cola jača položaj među lancima brze hrane

Za Coca-Colu je preuzimanje KFC-a još jedna potvrda snažnog položaja u američkom ugostiteljskom sektoru. Kompanija već desetljećima surađuje s McDonald’som i Wendy’som, a 2012., preuzela je i opskrbu lanca Dunkin’, koji je prethodno pet godina sarađivao s PepsiCom.

Ugovori s velikim lancima restorana važni su proizvođačima pića jer osiguravaju stabilne prodajne kanale, veliku vidljivost brenda i dugoročnu prisutnost među potrošačima.