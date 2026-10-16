Nova podjela na tržištu nekretnina u BiH

Tržište nekretnina u BiH bilježi konstantan rast cijena stanova, ali i kuća i zemljišnih parcela. Pojedine lokacije u ovom trenutku dostupne su tek za investitore i kupce sa visokim primanjima, dok za građane sa prosječnim primanjima, priuštivi stanovi i lokacije izvan gradskih centara postaju sve češće alternativa. Na ovu razliku između finansijskih mogućnosti kupaca i njihovih stambenih potreba ukazuje agent za nekretnine Haris Kadić, koji je 17 godina prisutan u sektoru nekretnina. Kada je riječ o strukturi kupaca, on za Forbes BiH napominje kako se u proteklih 17 godina mnogo toga promijenilo na domaćem tržištu.

“U ‘bazenu’ kupaca imamo mlade bračne parove, investitore koji ulažu u nekretnine, ali i našu dijasporu. Posebno je ove godine bilo karakteristično to što je veliki broj ljudi iz Amerike i Kanade došao u BiH, i najveći broj prodatih nekretnina pripada upravo njima. S druge strane, u tom bazenu imamo i mlade ljude, kao i one koji rade za minimalnu ili prosječnu platu i kojima je vrlo teško kupiti nekretninu. Ali šta je ključ cijele priče? Ovdje pričamo o finansijama. A, kada su finansije u igri, onda se može kupiti idealna nekretnina, skupa nekretnina. A kada pričamo o ‘bazenu’ ljudi koji rješavaju prvi put stambeno pitanje, koji imaju normalne poslove, koji rade u nekim državnim firmama, u nekim normalnim firmama, imaju otprilike prosječnu platu ili možda malo veću, nažalost, oni ne mogu kupiti idealnu nekretninu. Oni moraju kupiti priuštivu nekretninu. To znači ne može svako danas očekivati da kupi stan od 50 kvadrata u centru Sarajeva na 100 metara od pruge. Ali danas svako može očekivati da kupi stan u nekom prigradskom naselju: Hadžići, Vogošća, rubnim dijelovima Ilidže, rubnim dijelovima opštine Novi Grad ili Novo Sarajevo. Tako da moramo biti svjesni da naše stanovništvo ili većina našeg stanovništva mora kupiti isključivo priuštive nekretnine. Znači, ne mogu biti idealne“, kaže Kadić.