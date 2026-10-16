Dva sićušna magnetna robota mogla bi da zamijene operacije na otvorenom srcu

Inženjeri Univerziteta Johns Hopkins University razvili su dva minijaturna robota kojima se upravlja pomoću magneta, a čija je namjena da antibiotike dostavljaju direktno u srce radi liječenja infekcija. Ovo tehnološko dostignuće moglo bi da smanji potrebu za visokorizičnim operacijama na otvorenom srcu kod pacijenata sa infektivnim endokarditisom.

Sistem milimetarskih robota, prvi put predstavljen u naučnom časopisu Advanced Materials Technologies, koristi dva robota koji međusobno sarađuju. Prvi je modul sa iglom koja ima kukice za pričvršćivanje u tkivo, dok je drugi modul za isporuku lijeka, koji se povezuje sa prvim.

Oba robota veličine su vrha olovke, imaju magnetna svojstva i njima se bežično upravlja pomoću spoljašnjeg sistema elektromagnetnih kalemova, koji funkcioniše na principu sličnom uređaju za magnetnu rezonancu (MRI). Zbog toga robotima nisu potrebne baterije ni motori.

Modul sa iglom ostaje u srcu

Modul sa iglom služi kao polutrajna „priključna stanica“, pričvršćena za tkivo unutar srca. Na nju se povezuje drugi robot, koji oslobađa lijek, a zatim se odvaja i uklanja pomoću katetera.

Modul sa iglom ostaje u srcu, dok se robot za isporuku lijeka može koristiti više puta. Na taj način omogućena je dugotrajna, ciljano usmjerena terapija bez potrebe za ponavljanjem invazivnih medicinskih procedura ili hirurških zahvata.

Istraživači, čiji je rad finansirala američka Nacionalna fondacija za nauku (National Science Foundation), uspješno su testirali robote u simuliranim uslovima protoka krvi i na stvarnom srčanom tkivu svinja.

Testiranja su pokazala da roboti mogu precizno da se povežu, isporučuju lijek tokom tri sata i potom budu bezbjedno uklonjeni.

Foto: Johns Hopkins University/Screenshot

„Ovo je nova granica hirurške robotike“

„Ovo je zaista nova granica hirurške robotike“, izjavio je Axel Krieger, jedan od glavnih autora istraživanja.

Sljedeći korak: Testiranje u uslovima rada srca

Istraživači planiraju da robote testiraju na realističnijim modelima srca, koji uključuju kontrakcije mišića i pokrete karakteristične za kucanje pravog srca, prije nego što pređu na klinička ispitivanja na ljudima.

Zašto bi ova tehnologija mogla biti značajna?

Infektivni endokarditis je potencijalno smrtonosna infekcija unutrašnje ovojnice srca ili srčanih zalistaka, koju izazivaju bakterije ili gljivice koje dospijevaju u krvotok.

Bolest se obično liječi višesedmičnom primjenom visokih doza antibiotika, koji se daju intravenski i djeluju na cijeli organizam.

Međutim, takvo liječenje često ne daje željene rezultate jer je koncentracija lijeka previše smanjena do trenutka kada dospije do srca.

Preostale mogućnosti su primjena još većih, potencijalno toksičnih doza ljekova ili operacija na otvorenom srcu.

Od 40.000 do 50.000 novih slučajeva godišnje

Riječ je o visokorizičnom hirurškom zahvatu, koji je povezan sa povećanom smrtnošću, rizikom od ponovne infekcije i dugotrajnim boravkom u bolnici.

Ukoliko se pokaže da sistem za robotsku isporuku ljekova funkcioniše i kod ljudi, mogao bi da eliminiše potrebu za hirurškim otvaranjem grudnog koša kod pacijenata kojima je takva operacija sada neophodna.

U Sjedinjenim Američkim Državama svake godine dijagnostikuje se između 40.000 i 50.000 novih slučajeva infektivnog endokarditisa.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Two Tiny Magnetic Robots Could Replace Open-Heart Surgery, Study Says