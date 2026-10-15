U jednom danu izgubio 20 milijardi dolara i mjesto među četiri najbogatija na svijetu

Tehnološki mogul je pretrpio veliki udarac nakon što su dionice njegove kompanije pale za više od 11 posto. Samo prošlog mjeseca bio je drugi najbogatiji čovjek na svijetu.

Bogatstvo Michaela Della palo je u srijedu za više od 20 milijardi dolara nakon naglog pada dionica Dell Technologiesa, što ga je svrgnulo s četvrtog mjesta na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi na svijetu.

Dionice Dell Technologiesa pretrpjele su najveći dnevni pad od jula nakon što je analitičar Barclays-a snizio ocjenu dionice s prekomjerne na jednaku težinu prije otvaranja tržišta . Drugim riječima, Barclays više ne očekuje da će dionice Dell-a nadmašiti svoje konkurente.

Neposredno prije zatvaranja berze, dionice tehnološke kompanije pale su za 11,1 posto, što je uzrokovalo nagli pad vrijednosti imovine njenog osnivača.

Prema procjenama Forbesa, Dell je sada peti najbogatiji čovjek na svijetu, s bogatstvom vrijednim 256,6 milijardi dolara.

Ispred njega je suosnivač Googlea, Sergey Brin , čije je bogatstvo također palo za otprilike 4 milijarde dolara na 262,3 milijarde dolara nakon što su dionice Alphabeta pale u srijedu poslijepodne.

Samo prošlog mjeseca bio je drugi najbogatiji čovjek na svijetu

Zanimljivo je da je Dell prošlog mjeseca nakratko zauzeo drugo mjesto na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi na svijetu, kada je vrijednost njegove imovine premašila 270 milijardi dolara.

U tom trenutku, samo je Elon Musk bio ispred njega .

Sada je njegova pozicija mnogo nesigurnija. Dell ima relativno malu prednost nad osnivačem Mete, Markom Zuckerbergom , čije je bogatstvo procijenjeno na 253,1 milijardu dolara u srijedu poslijepodne.

Razlika između njih dvoje je samo 3,5 milijardi dolara, što znači da bi novi potezi na berzi mogli brzo promijeniti njihov rang.

Vještačka inteligencija gura Dell Technologies među vodeće dobitnike

Dell Technologies je ove godine postao jedan od velikih pobjednika procvata umjetne inteligencije.

Potražnja za serverima i opremom za podatkovne centre naglo je porasla jer tehnološke kompanije ulažu ogromne sume u infrastrukturu potrebnu za razvoj i rad sistema vještačke inteligencije.

Michael Dell, koji je osnovao kompaniju 1980-ih, još uvijek posjeduje otprilike 40 posto njenih dionica. Kao rezultat toga, promjene njihove tržišne vrijednosti imaju snažan utjecaj na njegovo lično bogatstvo.

Pad cijene dionica Dell Technologiesa u srijedu dogodio se usred šire rasprodaje na američkim berzama.

Nakon što je američki Zavod za statistiku rada objavio podatke o inflaciji koji su premašili očekivanja analitičara, vodeći berzanski indeksi krenuli su silazno.

Neposredno prije zatvaranja tržišta, indeks S&P 500 pao je za 1,2 posto, tehnološki napredni Nasdaq izgubio je 1,9 posto, a Dow Jones Industrial Average pao je za 0,2 posto.

Bogatiji za 157 milijardi dolara za godinu

Uprkos gubitku više od 20 milijardi dolara u jednom danu, Dell je u protekloj godini zabilježio izuzetan porast svog bogatstva. Kada je Forbes objavio svoju listu 400 najbogatijih Amerikanaca za 2025. godinu, njegovo bogatstvo je procijenjeno na 97,7 milijardi dolara.

Danas, čak i nakon naglog pada na berzi, vrijedi približno 256,6 milijardi dolara.

To znači da se njegovo bogatstvo povećalo za gotovo 159 milijardi dolara za nešto više od godinu dana.

Dellov primjer pokazuje koliko brzo procvat umjetne inteligencije može povećati bogatstvo najvećih dioničara tehnoloških kompanija, ali i koliko brzo neki od tih dobitaka mogu nestati kada se promijeni raspoloženje investitora.

Zachary Folk, novinar Forbesa ( link do originalnog članka)