Neviđeni cyber – napad na novinare: Izraelci hakovali računare preko oglasa

Novi izvještaj istraživača iz Citizen Laba pokazuje kako špijunske kompanije mogu hakovati svakoga ko gleda oglas na internetu.

Dvije izraelske kompanije su izvršile operaciju nadzora novinara Al Jazeere koristeći neviđeni oblik cyber napada, prema izvještaju objavljenom danas. Koristile su oglase koje su postavili Google i drugi tehnološki giganti kako bi instalirale zlonamjerni softver na uređaje svojih meta.

Istraživanje pokazuje da kompanije za nadzor mogu hakovati svakoga ko pogleda reklamu na internetu, rekao je Wolfie Christl, jedan od autora izvještaja.

„Teško je, ako ne i gotovo nemoguće, dosljedno se zaštititi od zlonamjernih oglasa“, rekao je Christl za Forbes. „Blokiranje oglasa sada se mora smatrati jednom od najboljih praksi u sajber sigurnosti.“

U središtu napada je kompanija Discover-Tech sa sjedištem u Tel Avivu. Ona pruža legitimnu uslugu oglašivačima. Pronalazi najbolja mjesta za prikazivanje njihovih oglasa, a zatim se takmiči za pravi oglasni prostor na platformama Googlea, Microsofta i Yandexa, između ostalih.

Međutim, prema Citizen Labu, Discover-Tech također nudi uslugu pod nazivom Controlium. Ona omogućava špijunskim kompanijama da odaberu određenu metu među podacima koje Discover-Tech prikuplja od svojih reklamnih partnera. Istraživači su rekli da usluga zatim može isporučiti zlonamjerni oglas web stranici ili aplikaciji, ugrožavajući računar mete.

Prema njihovim tvrdnjama, upravo to je uradila izraelska kompanija Candiru. Tokom 2024. i 2025. godine, Candiru je koristio Discover-Tech za postavljanje oglasa sa zlonamjernim softverom na čak 45 Windows računara koji pripadaju zaposlenima Al Jazeere, izvijestio je Citizen Lab.

Špijuniraju poruke, pozive i lokaciju

Candiru je početkom 2025. godine preuzela mala američka privatna investicijska firma Integrity Partners. Ni Discover-Tech ni Candiru nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

Candiru je prethodno bio povezan s nadzorom novinara, uključujući napad na londonski novinski portal Middle East Eye2021. Njegov zlonamjerni softver može špijunirati poruke, telefonske pozive i lokaciju zaraženih uređaja. Candiru je ranije rekao Forbesu da ne zna kako njegovi klijenti koriste softver.

Nije poznato šta je špijunski softver radio na računarima Al Jazeere. Medijska kuća nije komentarisala slučaj do trenutka objavljivanja teksta.

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Istražitelji nisu uspjeli utvrditi motiv napada niti identificirati klijenta Candire koji stoji iza operacije nadzora. “Čini se vrlo vjerovatnim” da neke vlade zloupotrebljavaju mogućnosti nadzora “kako bi ciljale pojedince izvan isključivo kriminalnih ili razloga nacionalne sigurnosti”, naveli su istraživači u izvještaju.

Citizen Lab je saopštio da je obavijestio Google o problemima koje je otkrio. Kompanija je potom zabranila Discover-Tech-u korištenje njihove reklamne platforme. Google je odgovorio Forbesu da je također uveo upozorenja za korisnike funkcije Sigurno pregledavanje u Chrome pregledniku, obavještavajući ih kada pokušaju posjetiti web stranicu povezanu s ovom grupom.

Država je napadnuta na isti način

Glasnogovornik Googlea također je uputio Forbes na srodnu istragu koju je provela kompanija Confiant, a koja se bavi sigurnošću oglašavanja. Ta istraga je pronašla indikacije da se isti zlonamjerni oglasi prikazuju na mrežama glavnih vladinih institucija, uključujući Ministarstvo odbrane SAD-a, kao i institucija koje se bave nuklearnim istraživanjima. Međutim, nije jasno da li to predstavlja bilo kakvu sigurnosnu prijetnju.

Forbes je ranije pisao o tome kako izraelska industrija nadzora ugrožava reklamni sektor. Jedna taktika uključuje uspostavljanje takozvane platforme na strani potražnje (DSP) od strane kompanije za razvoj špijunskog softvera. Ona djeluje kao posrednik između aplikacija, web stranica i oglašivača. Na taj način, kompanija može tajno prikupljati podatke o lokaciji i informacije koje identificiraju korisnika. Prema Citizen Labu, Discover-Tech je također usvojio ovu taktiku.

Citizen Lab je saopštio da je također otkrio potencijalno zlonamjerne oglase usmjerene na novinare u čak 18 drugih medijskih organizacija u zemljama poput Izraela, Francuske, Italije, Australije i Meksika. Istraživači sada kontaktiraju te medijske kuće kako bi utvrdili u kojoj mjeri su bile pogođene.

Thomas Brewster, novinar Forbesa