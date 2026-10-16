Mega-spajanja u rudarskoj industriji mogla bi stvoriti gigante zlata i bakra

Još jedno mega-spajanje u rudarskoj industriji se sprema u Australiji, dok rastu spekulacije o novoj ponudi za preuzimanje Glencorea od strane Rio Tinta. I to u vrijeme kada Gold Fields razmatra povećanje svoje ponude za preuzimanje australijske kompanije Northern Star Resources.

Rio Tinto, sa sjedištem u Londonu, i Glencore, anglo-švicarska kompanija, bili su u prošlosti blizu postizanja dogovora o stvaranju najveće svjetske rudarske kompanije, sa snažnim fokusom na bakar, ali nisu uspjeli dogovoriti cijenu.

“Ništa nije nemoguće”

Međutim, povratak za pregovarački sto mogao bi uslijediti nakon što je Glencore dobio sekundarnu kotaciju na Australijskoj berzi. To bi trebalo povećati povjerenje Rio Tintovih australijskih investitora u Glencore.

Zvanično, trenutno nema razgovora o spajanju sa Rio Tintom, ali je izvršni direktor Glencorea, Gary Nagle, nedavno izjavio da “ništa nije nemoguće”. Dodao je da konsolidacija u rudarskoj industriji ima smisla.

Ponuda južnoafričke kompanije Gold Fields za preuzimanje australijske kompanije Northern Star napredovala je, iako nije odmakla dalje od ponude koja je brzo odbijena.

Mogla bi uslijediti nova ponuda s višom cijenom i većim udjelom novčanog dijela plaćanja. To bi dovelo do stvaranja druge najveće kompanije za iskopavanje zlata na svijetu.

Potražnja brža od novih rudnika

Aktivnost spajanja rudarskih kompanija je u porastu jer potražnja za sirovinama raste brže nego što se razvijaju novi rudnici.

Bakar je posebno izložen dugoročnom nedostatku zbog smanjenja sadržaja rude u starim rudnicima i sve veće potrošnje ovog metala. Široko se koristi u građevinarstvu, saobraćaju i elektrifikaciji.

BHP, najveća svjetska rudarska kompanija, prošle godine je ostvarila veći prihod od svog poslovanja s bakrom nego od željezne rude. Bakar je tradicionalno bio njena vodeća sirovina.

Uvrštavanje Glencorea na australijsku berzu ASX će također ponovo pokrenuti debatu u Australiji o opravdanosti ulaganja u ugalj. I to nakon godina tokom kojih je ta sirovina odbačena kao ekološki i politički neprihvatljiva.

Dok su druge velike rudarske kompanije prodale svoju imovinu vezanu za ugalj ili smanjile investicije u sektoru, Glencore je zadržao svoj posao s ugljem. On to smatra jednom od karakteristika koje ga razlikuju od drugih velikih rudarskih kompanija.

Nagle je ranije ove godine rekao da je “pragmatizam investitora” zamijenio potpuno odbacivanje uglja.

Rast globalne potražnje za energijom, zajedno s pritiskom koji visoke cijene nafte vrše na tržište energije, dodatno je ojačao Nagleov argument da je ugalj ključna komponenta ukupnog energetskog miksa.

Tim Treadgold, saradnik Forbesa