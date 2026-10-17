Vozite li neki od ovih modela? Volkswagen je započeo opoziv

Njemački proizvođač Volkswagen (VW) priprema se za povlačenje određenih električnih vozila iz porodice ID, opremljenih visokonaponskim baterijama određenog tipa. Razlog je kvar u baterijama koji može uzrokovati njihovo pregrijavanje, a u ekstremnim slučajevima čak i požar. Očekuje se da će povlačenje obuhvatiti više od 10.000 vozila u nekoliko zemalja, izvještava STA.

Među njima je i Slovenija. Kako je za naš medij rekao Porsche Slovenia, zvanični zastupnik za Volkswagen vozila, u Sloveniji je u kampanju opoziva uključeno 108 vozila. Riječ je o određenim vozilima modela ID.3, ID.4, ID.7, ID.buzz i cupra born.

Rekli su da vozila potiču iz određenog perioda proizvodnje, ali nisu otkrili iz kojeg. Njemačke novine Handelsblatt izvijestile su da su vozila s oznakom ID proizvedena od 2023. do 2025. godine.

Porsche Slovenija je naglasio da kampanja opoziva ne uključuje sva vozila navedenih modela, već samo ona s određenim visokonaponskim baterijama koje su obuhvaćene mjerom.

Vozila se mogu i dalje koristiti, ali uz ograničenja

Vlasnici vozila na koja se mjera odnosi bit će direktno obaviješteni o svim potrebnim koracima, saopćio je Porsche Slovenia.

Vozila se mogu nastaviti koristiti, ali s nižim punjenjem. “Dok se ne preduzmu daljnje mjere, Volkswagen Grupa savjetuje punjenje baterije do maksimalno 80 posto. Ako slijedite ovo uputstvo, možete nastaviti koristiti vozilo”, objašnjava Porsche Slovenija.

“Brzo punjenje jednosmjernom strujom (DC) je i dalje moguće, iako se primjenjuje i ograničenje punjenja od 80 posto. Ako se u vozilu upali žuta lampica upozorenja, vlasnik bi trebao što prije kontaktirati ovlašteni servisni centar”, savjetuju.

Servisni pregled u ovoj fazi još nije planiran. U međuvremenu, Volkswagen Grupa priprema softversko rješenje za praćenje baterijskih modula. Vlasnici će biti posebno obaviješteni o datumu i tačnom toku daljnjih postupaka, dodali su iz Porsche Slovenija.

Foto: VW

Greške u proizvodnji kod dobavljača

Interne kontrole su pokazale da baterije ID modela određenih godina ne ispunjavaju potrebne standarde kvalitete, zbog grešaka u proizvodnji kod dobavljača, rekao je Volkswagen njemačkoj novinskoj agenciji dpa.

“U rijetkim slučajevima, ove baterije mogu doživjeti povećano termičko naprezanje, a u ekstremnim slučajevima čak i požar”, objasnio je koncern. Dodali su da će u Njemačkoj biti opozvano oko hiljadu vozila, prenijela je STA.

Poziv je već započeo u Velikoj Britaniji i SAD-u

Opoziv je već pokrenut u Velikoj Britaniji i SAD-u. U SAD-u je, prema vlastima, opozvano više od 22.000 vozila ID.4. Mjere za Njemačku i druge zemlje se još uvijek pripremaju, prema VW-u.

Ovo je novi opoziv vozila VW grupe, nakon što je u septembru morala povući 2,2 miliona Volkswagenovih vozila i skoro 700.000 Audijevih vozila širom svijeta zbog kvara koji bi mogao uzrokovati kvar sistema upravljanja, napisala je STA.

Kaja Stepančič, Forbes Slovenija