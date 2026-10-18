Prvi radni dan u ponedjeljak, posljednji u petak – zašto je Trumpova glasnogovornica tako brzo smijenjena

Katie Zacharia više nije glasnogovornica Bijele kuće. Prvi radni dan na ovoj poziciji počela je u ponedjeljak, da bi već u petak njen radni angažman bio završen. Ovo je i najkraći radni staž u historiji Bijele kuće. Međutim, nije prvi raskid ugovora sa Donaldom Trumpom. Anthony Scaramucci, koji je 2017. godine bio direktor komunukacija Donalda Trumpa, dobio je otkaz nakon samo jedanaest dana, nakon što je dao intervju pun psovki za New Yorker u kojem je vulgarno govorio o kolegama iz Bijele kuće.

Ono što je u slučaju 41-godišnje Zacharie nepoznato je da li je otkaz dala sama ili joj je uručen.

Prema izvještaju Wall Street Journala, nekoliko događaja dovelo je do njenog brzog odlaska.

Prva konferencija za medije

U petak je razgovarala s novinarima u svojoj kancelariji kada je Trumpov savjetnik Jason Miller ušao i rekao da potpredsjednik JD Vance želi razgovarati s njom. Napustila je kancelariju i nije se vratila ni na intervju ni na posao.

Sve je krenulo po zlu već na prvoj konferenciji za medije, koju je imala u utorak, samo dan nakon što je imenovana za glasnogovornicu Bijele kuće, što je, jedan od najvažnijih ali i istovremeno zbog kompleksnosti i jedan od najnezahvalnijih poslova. Konferencija je trajala samo 14 minuta i na njoj je Zacharia odgovorila na samo tri pitanja, te završila svoj prvi brifing. Kako su izvijestili mediji, Zacharia je imala manje od 24 sata za pripremu, a materijale za konferenciju dobila je tek tog jutra. Njen nastup izazvao je kritike zbog nesigurnih odgovora i čitanja unaprijed pripremljenih izjava.

Zacharia na prvoj konferenciji za novinare nakon što je imenovana, Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Ulje na vatru dolila je i nedoumica je li nova glasnogovrnica uopće položila pravosudni ispit. Nakon prvog brifinga u utorak, novinaru je rekla da je polagala pravosudni ispit u Kini. Kasnije je rekla da je pogrešno čula pitanje. U četvrtak je priznala da nije položila pravosudni ispit u Kaliforniji i da je radila u Kini u advokatskoj kancelariji, a da tamo nije formalno radila kao advokat.

Zacharia se naime, predstavljala kao advokatica, ali kada su je pitali kada je položila pravosudni ispit, odgovorila je: „Kada sam se preselila u Kinu.“ Zacharia je jedno vrijeme živjela i radila u Pekingu. Na kraju se ispostavilo da je studirala pravo, ali nije položila pravosudni ispit u Kaliforniji.

Gostovanje na Fox Newsu trebalo je ublažiti loš start. Kako piše Politico, Sean Hannity je u svojoj emisiji u udarnom terminu u četvrtak navečer insistirao na njenom odgovoru zašto nije bila otvorenija u vezi sa svojim pravnim kvalifikacijama, da bi voditelj emisije “Fox & Friends”, Lawrence Jones, nastavio u istom tonu u petak ujutro, pitajući je da li još uvijek uživa povjerenje predsjednika i da li je predsjedniku rekla o svojoj pravnoj pozadini.

„Ta pitanja nisu postavljena. Zapošljavam se kao sekretar za štampu Bijele kuće, a ne kao savjetnik Bijele kuće“, kazala je Zacharia.

Šefica kabineta Bijele kuće Susie Wiles, izvršna asistentica predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Natalie Harp i nova sekretarica za štampu Bijele kuće Katie Zacharia ulaze u avion Air Force One za putovanje na Aljasku u Zajedničkoj bazi Andrews, Maryland, SAD, 13. oktobra 2026, Foto: REUTERS/Evan Vucci

U Georgiju bez Zacharie

Pitanja su postavljena u dvije emisije koje nisu samo među najgledanijim na kablovskim vijestima, već i one koje često imaju pažnju predsjednika Donalda Trumpa, za kojeg se zna da općenito prati konzervativnu mrežu, a posebno te dvije emisije.

Jasno je, mnogima bilo da ova, za Zachariu neugodna TV gostovanja, neće popraviti stvar i da se nešto dešava sa njenom pozicijom, te da Trump vjerovatno već priprema njen odlazak. I dok je medijima objašnjavala da i dalje uživa povjerenje predsjednika, te da je sa Trumpom putovala na skupove na Aljasci, u Arizoni i Montani tokom kampanje za međuizbore, Trump je u petak napustio Bijelu kuću i krenuo prema Georgiji, gdje ga je čekao predizborni skup. Međutim, Zachariu nije poveo sa sobom, piše Washington Post.

Samo nekoliko minuta prije nego što je Bijela kuća potvrdila da će Zacharia napustiti svoju poziciju, ne precizirajući vremenski okvir, Trump je rekao novinarima da bi Zacharia trebala razmisliti je li taj posao za nju. „Možda to nije za nju“, rekao je Trump novinarima ispred Bijele kuće.

Također je i uputio kritike na način kako su novinari postupali sa Zachariom proteklih dana.

„Rekao bih da su se prema njoj ponašali prilično ružno. I rekao sam Katie prije samo dvije minute: ‘Katie, znaš, ne moraš ovo raditi ako ne želiš. Iskreno, da sam na tvom mjestu, razmislio bih“, prepričao je Trump.

Nova sekretarica za štampu Bijele kuće Katie Zacharia sluša američkog predsjednika Donalda Trumpa kako razgovara s medijima dok napušta Bijelu kuću u Washingtonu, 13. oktobra 2026., Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Premalo vremena

Prema izvještajima medija, Trump je lično odlučio da angažira Zachariu za ovu poziciju, ali je kasnije saradnicima navodno rekao da nema potreban talent za tu funkciju.

Zacharia navodno nije imala veliku podršku unutar Bijele kuće. Prema izvorima koje citira Wall Street Journal, neki su smatrali da je dobila premalo vremena i pomoći za pripremu. Pojedini članovi administracije, s druge strane, smatrali su da nije dovoljno sarađivala s timom koji joj je trebao pomoći.

Ali uprkos brzom odlasku, komunikacija između Trumpa i Zacharie, koja je nekada radila kao voditeljica Na Fox Newsu, nije narušena. Trump, piše Washington Post, i dalje voli Zachariju, prema riječima dva izvora koji su pod uslovom anonimnosti otvoreno govorili o internim pitanjima Bijele kuće. Očekuje se, barem za sada, da će ona preći na drugu ulogu unutar Bijele kuće. Da li će tako i biti, sve ovisi o raspoloženju predsjednika Trumpa, čije odluke rjetko ko može predvidjeti.