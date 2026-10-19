Koliko košta zamjena goriva i remont na nuklearnom nosaču aviona

Američki potrošači možda plaćaju više za gorivo na benzinskim pumpama, ali će poreski obveznici također plaćati troškove punjenja gorivom osmog nosača aviona klase Nimitz na nuklearni pogon američke mornarice, USS Harry S. Truman (CVN-75). Mornarica je nedavno objavila da je Huntington Ingalls Industries, odnosno njeno brodogradilište, Newport News Shipbuilding, dobilo ugovor vrijedan 5,1 milijardu dolara s ograničenjem cijene i podsticajima za performanse za punjenje gorivom i remont ratnog broda.

Ovaj opsežni višegodišnji postupak održavanja na sredini životnog vijeka nosača aviona uključivat će dopunjavanje goriva u dva nuklearna reaktora nosača aviona, kao i modernizaciju i nadogradnju broda kako bi bio operativan još 25 godina. Riječ “sveobuhvatan” nije pretjerivanje. Postupak će zahtijevati da nosač aviona bude djelimično rastavljen, a zatim ponovo sastavljen.

Oko 35 posto ukupnih radova na održavanju i modernizaciji tokom cijelog radnog vijeka broda obavlja se ovim postupkom. Oni uključuju poboljšanje pogonske opreme, elektronskih i borbenih sistema podrške, kao i infrastrukture za život posade. Uz radove na hiljadama brodskih komponenti i tenkova.

Djeluje do četiri godine

Očekuje se da će proces trajati najmanje tri do četiri godine, ali je trajanje produženo za posljednja dva nosača aviona kako bi se podvrgli ovoj vrsti remonta.

CVN-75 je stigao u brodogradilište Newport News. Radovi na zamjeni nuklearnog goriva započet će nakon nekoliko godina priprema.

“Poslu smo pristupili proaktivno, od naručivanja materijala s dugim rokovima isporuke do provođenja hiljada inspekcija i pripremnih radova, kako bismo osigurali uspješan sveobuhvatni remont nosača USS ‘Harry S. Truman'”, rekao je Bryan Caccavale u saopštenju kompanije. On je potpredsjednik za upravljanje programom u brodogradilištu.

“Ovaj opsežni inženjerski i građevinski projekat, čiji je cilj priprema broda za povratak u flotu, zajednički je poduhvat brodograditelja, dobavljača i naših pomorskih partnera. Počašćeni smo što možemo doprinijeti”, dodao je.

Prvi sveobuhvatni remont pod upravom PAE Maritime

CVN-75 će biti osmi nosač aviona klase Nimitz koji će proći kroz sveobuhvatni remont goriva (RCOH). Također će biti prvi koji će proći kroz ovaj proces nakon osnivanja organizacije Portfolio Acquisition Executive Maritime (PAE Maritime). To je centralizirano tijelo Ministarstva mornarice SAD-a koje ima isključivu odgovornost za cijeli životni ciklus isporuke brodova, nosača aviona i pomorskih borbenih sposobnosti – od početka do kraja.

Ova organizacija je osnovana u martu ove godine kao dio direktiva za modernizaciju sistema nabavki odbrane.

Cilj novog tijela je smanjenje birokratije, ubrzanje isporuke novih kapaciteta, povećanje operativne spremnosti flote i upravljanje industrijskom bazom.

Ugovor se zasniva na fiksnom ograničenju cijene i modelu podsticaja. Osmišljen je tako da podijeli rizik između ugovornih strana i da podstakne brodogradilište da radi bolje kako bi ispunilo rokove isporuke.

„Ovaj ugovor je najnoviji primjer kako koristimo inovativne pristupe ugovaranju kako bismo postigli bolje rezultate“, rekao je kontraadmiral Casey Moton, vršilac dužnosti direktora PAE Maritime, u saopštenju američke mornarice.

“Naši timovi za upravljanje programom i ugovore radili su rame uz rame kako bi zaključili ugovor koji podstiče poštivanje rokova, uzima u obzir ključne lekcije iz prošlih iskustava i omogućava odgovarajuću raspodjelu rizika. Cilj je vratiti Trumana u flotu u okviru budžeta i na vrijeme”, rekao je Moton.

Dodatni radovi

Nosač aviona Harry Truman; Foto: Fotografija američke mornarice koju je snimio specijalista za masovne komunikacije, mornar pripravnik Stryker Cole

Pored uobičajenih radova na remontu i dopunjavanju goriva, brodogradilište u Newportu će također popraviti vanjska, uglavnom kozmetička oštećenja koja je CVN-75 pretrpio u sudaru s teretnim brodom Besiktas-M, nosivosti 53.000 tona, pod panamskom zastavom. Sudar se dogodio u februaru 2025. godine u blizini Sueskog kanala.

U sudaru s trgovačkim brodom “Besiktas-M” oštećen je sponzor – bočna izbočena konstrukcija – na desnoj strani nosača aviona, u blizini jednog od avionskih liftova. Također je probijen vanjski zid dva skladišta i prostora za održavanje.

Ovi radovi su odgođeni kako bi se brodogradilište moglo pozabaviti zaostatkom u realizaciji radova.

Tokom sveobuhvatnog remonta, brodogradilište će izvršiti i pjeskarenje i farbanje trupa i površine broda, kao i popravke propelera, usisnika morske vode, osovina i kormila.

Pouke iz prethodnih sveobuhvatnih remonta

Američka mornarica će htjeti izbjeći kašnjenja poput onih koja su se dogodila tokom remonta nosača aviona USS George Washington (CVN-73). Radovi na zamjeni nuklearnog goriva na tom brodu započeli su 4. augusta 2017. godine, a proces je trajao 2.117 dana. Otprilike pet godina i devet mjeseci. To je gotovo isto koliko je bilo potrebno za izgradnju nosača aviona i oko dvije godine duže od prvobitno očekivanog trajanja sveobuhvatnog remonta.

Dio kašnjenja uzrokovan je pandemijom covida-19 i nacionalnim ograničenjima. Zbog njih su radovi u jednom periodu bili potpuno obustavljeni. Nakon toga su uslijedili problemi u lancima snabdijevanja i konkurencija između različitih projekata za ograničene resurse.

Za većinu posade to je bilo užasno iskustvo.

Mornari su ili živjeli na nosaču aviona tokom remonta, dok je još uvijek bio u aktivnoj fazi izgradnje. Ili su bili smješteni na baržama i morali su svakodnevno putovati do broda i natrag. To je trajalo dva sata. Mnogi su bili izloženi zaglušujućoj buci, lošoj ventilaciji i preopterećenim sistemima podrške.

Nažalost, tokom sveobuhvatnog remonta, devet mornara je izvršilo samoubistvo. Uključujući trojicu u samo jednoj sedmici, u aprilu 2022. godine.

To je navelo američku mornaricu da izda opsežne preporuke za poboljšanje smještaja, parkiranja i dostupnosti usluga mentalnog zdravlja tokom perioda održavanja brodova u remontnim dvorištima.

Najnapredniji nosač aviona

Osim toga, Mornarica će za veći dio posla angažovati izvođače radova, što će mornarima omogućiti da nastave naprednu tehničku obuku, upišu se u akademske programe ili čak pređu na druge poslove koji im omogućavaju napredovanje u karijeri dok je CVN-75 van operativne upotrebe.

Međutim, mnogi mornari će ostati na USS Harry S. Truman tokom njegovog sveobuhvatnog remonta. Iako neki mogu obavljati dužnosti koje nisu specifične za njihovu vojnu specijalnost, mnogi će učestvovati u modernizaciji broda. On će direktno steći iskustvo u načinu na koji su njegovi sistemi integrirani i međusobno povezani.

CVN-75 je isporučen američkoj mornarici 1998. godine. Završetak sveobuhvatnog remonta i zamjene nuklearnog goriva na USS Harry S. Truman sada je planiran za novembar 2031. godine.

Kada se vrati floti, bit će to “tehnološki najnapredniji nosač aviona klase Nimitz”, saopštila je američka mornarica.

USS Harry S. Truman je u novembru 2025. godine započeo formalni period priprema za sveobuhvatni remont, nazvan RCOH Smart Start. Cilj je pripremiti brod i posadu za višegodišnji poduhvat održavanja i modernizacije.

Najvažnije – i najskuplje – bit će završiti sve radove u predviđenom roku.

Peter Suciu, saradnik Forbesa