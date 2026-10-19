Pandora otvorila najveći pogon za proizvodnju nakita u svijetu

Danski proizvođač nakita Pandora, početkom mjeseca otvorila je najsavremeniji pogon za izradu nakita vrijedan 150 miliona američkih dolara u Ho Ši Minu u Vijetnamu. Kako je navela kompanija na svom sajtu, pogon će proizvoditi do 60 miliona komada nakita godišnje, čime će biti povećan proizvodni kapacitet kompanije za 50 %.

Ovo je, ne samo prvi proizvodni pogon Pandore izvan Tajlanda, gdje kompanija godinama posluje, već je, kako se navodi i najveći svjetski pogon za proizvodnju finog nakita.

Platinasti nakit

U ovom pogonu će se značajan fokus staviti i na proizvodnju platinastog Pandorinog nakita. Platinasti nakit jedan je od najluksuznijih, najkvalitetnijih i najtrajnijih vrsta nakita na svijetu, što ukazuje i na to Pandora planira diverzificirati i materijale za izradu nakita.



„Otvaranjem našeg pogona u Vijetnamu, započinjemo važno novo poglavlje za Pandoru. Gradimo na decenijama izuzetnog zanatskog iskustva u Tajlandu, spajajući to stručno znanje s novim talentima i sposobnostima u Vijetnamu. Ova investicija nam daje kapacitet, fleksibilnost i inovacije za podršku našem budućem rastu, a istovremeno nastavljamo pružati izvrsnost u zanatstvu po kojoj je Pandora poznata milionima ljudi širom svijeta“, rekla je Berta de Pablos-Barbier, izvršna direktorica Pandore.

Osoblje Pandoreunutar njene najveće proizvodne jedinice u Ho Ši Minu u Vijetnamu, Foto: REUTERS/Nguyen Minh

Otvorit će se 7.000 radnih mjesta



Pandorin novi pogon trebao bi zaposliti 7.000 radnih mjesta.

Pandora je najveći svjetski brend nakita, specijaliziran za dizajn, izradu i marketing pristupačnog luksuznog nakita napravljenog od visokokvalitetnih materijala. Nakit se prodaje u više od 100 zemalja, između ostalog i u BiH, putem oko 7.000 prodajnih mjesta, uključujući više od 2800 konceptualnih prodavnica.



Sjedište kompanije je u Kopenhagenu, te zapošljava oko 39.000 ljudi širom svijeta i izrađuje svoj nakit od 100% recikliranog srebra i zlata.Pandora je kotirana na berzi Nasdaq Copenhagen i ostvarila je prihod od 32,5 milijardi DKK u 2025. godini, što je približno 4,35 milijardi eura. Kompanija je prodala 112 miliona komada nakita, što je tri komada svake sekunde.