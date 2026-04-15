Kako proizvođači otvaraju tržište nakita mlađoj populaciji koja ne može pratiti inflaciju cijene zlata

Potaknuti dizanjem cijena zlata, usljed geopolitičkih tenzija, proizvođači nakita se sve više okreću alternativnim metalima kako bi sačuvali stabilnost poslovanja, ali i zadržali pristupačnost. Bvlgari, koji je dio francuskog luksuznog konglomerata LVMH, koji je u ponedjeljak saopćio kako je eskalacija sukoba na Bliskom istoku, dovela do negativnog utjecaja od oko 1% na ukupnu prodaju grupe, uvodi komade od zlata i čelika u nekoliko svojih kolekcija finog nakita, dok se brend, javlja Financial Times, vraća neplemenitom metalu koji je prvi put koristio u nakitu još 1970-ih. Italijanska kuća na tržište izlazi sa dva nova B.zero1 dizajna čeličnih prstenova sa žutim zlatom na vanjskim rubovima, kao i novu Bvlgari Tubogas ogrlicu i narukvicu s čeličnim spiralama ukrašenim zlatnim detaljima.

Kombinacija zlata i čelika

Kako su pojasnili iz kompanije, ovo nije nešto potpuno novo za brend, oni već dugo kombinuju zlato i čelik, posebno u satovima, jer se ta kombinacija pokazala vrlo popularnom i dobro prodavanom.

Jean-Christophe Babin, izvršni direktor Bvlgari Group i LVMH Watches kaže za Financial Times da su slično keramičkim komadima koje je Bvlgari uveo u B.zero1 kolekciju 2010. godine, novi prstenovi „lijepa alternativa verziji od čistog zlata, ali po pristupačnijim cijenama jer sadrže manje zlata“.

„Tako se ponovo otvara tržište finog nakita mlađoj populaciji koja ne može nužno pratiti inflaciju cijene zlata“, kaže on dodajući kako je Bvlgari bio primoran da podigne neke cijene kako bi održao marže zbog povećanih troškova zlata u protekloj godini. Prema brendu, jedan od novih prstenova će koštati 1.580 funti, u poređenju s 1.860 funti za sličan dizajn u keramici i 2.590 funti za verziju od čistog zlata.

Bvlgari na tržište izlazi sa dva nova B.zero1 dizajna čeličnih prstenova uokvirenih žutim zlatom na vanjskim rubovima, kao i Bvlgari Tubogas ogrlicom i narukvicom s čeličnim spiralama i zlatnim naušnicama, Foto: Bvlgari

Ovakvi proizvodi dolaze u vrijeme kada je zlato jako poskupjelo, kao i drugi plemeniti metali (srebro, platina). Zbog toga mnoge luksuzne kuće traže alternativne materijale kako bi cijene nakita ostale dostupnije.

Na tržištu se pojavljuju alternative čistom zlatu, a budući da u proizvodnji koriste manje zlata, automatski dolaze i sa nižom cijenom. Osim toga, ovo je prilika da mlađi kupci lakše uđu u svijet luksuznog nakita.

Okretanje alternativnim metalima, prati cijelu industriju. Američki luksuzni brend nakita iz New Yorka Eden Presley, koji pravi komade uglavnom od 14-karatnog zlata i srebra, ali često koristi i kombinacije sa drugim materijalima i dragim kamenjem kako bi nakit bio moderniji i “razigraniji”, planira, navodi FT, predstaviti svoju prvu, kapsulnu kolekciju “In the Black” na sajmu Couture u Las Vegasu narednog mjeseca.

Izazovi u proizvodnji

Eden Presley u ovoj kolekciji kombinuje 14-karatno zlato s čelikom premazanim slojem nalik dijamantu, što je njihova prva upotreba neplemenitog metala.

Neplemeniti metali također dobijaju na priznanju u dizajnu i izradi. Njemački brend visokog nakita Hemmerle nedavno je predstavio radove koristeći niz metala, uključujući aluminij, bakar i željezo.

“Na prezasićenom tržištu nakita, novi materijali i koncepti postali su važni za diferencijaciju”, kazala je dizajnerica nakita Eva Goering sa sjedištem u Škotskoj dodajući kako pomaci u preferencijama potrošača prema originalnosti i pripovijedanju podržavaju ovaj trend.

Međutim, uz svu atraktivnost, postoje i izazovi u proizvodnji. Mala težina aluminija pogoduje izradi velikih komada, ali njegova ekstremna mekoća čini ga teškim materijalom za obradu.

Podsjećamo, zlato se u utorak (14. aprila) trgovalo po cijeni od 4.781 dolara po unci, što je 1.551 dolar više nego prije godinu.