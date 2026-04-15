(VIDEO) Forbes Magazin: AI agenti dolaze, jesmo li spremni za njih

U novom izdanju Forbes Magazina donosimo detalje sporazuma između Venecuele i Chevrona kojima ova američka kompanija dobija pristup dodatnim resursima u jednom od najvećih svjetskih naftnih nalazišta.

Rat na Bliskom istoku pogađa i evropsku prodaju luksuznih brendova. Među pogođenima je i jedna od najvećih svjetskih luksuznih kompanija LVMH u čijem okrilju su Louis Vuitton, Dior, Bvlgari…Prodaja je oslabila u zemljama Zaljeva, dok su bogati turisti iz ove regije u velikoj mjeri smanjili potrošnju i u Evropi.

Gost Forbes Magazina je mlada i uspješna bh. poduzetnica Ajla Karajko. Ajla je svoj prvi posao pokrenula i prvi novac zaradila sa 14 godina, a danas radi u više zemalja svijeta pomažući kompanijama da implementiraju AI rješenja u svoje poslovanje i postignu konkretne, mjerljive rezultate. Njen fokus je na mikro, malim i srednjim preduzećima,

Osim impresivne poslovne karijere, obrazovanje je također važan dio njenog puta, posjeduje diplome prestižnog Univerziteta Columbia, škola međunarodnih i javnih poslova, Kopenhagenske poslovne škole, Danskog instituta za studij u inozemstvu, gdje se usavršavala u oblastima međunarodnih finansija, ekonomije i globalnog poslovanja.

Osim o njenoj karijeri, s Ajlom smo razgovarali i o najvećim trendovima u 2026. godini u primjeni umjetne inteligencije, i koliko je tržište BiH spremno za njih.