Proizvođač popularnih bombona i čokolada najavio milijardu ulaganja u EU

Američki koncern Mars najavio je ulaganja u modernizaciju pogona, povećanje proizvodnih kapaciteta i brže ostvarivanje niskougljenične budućnosti u Evropi.

Kompanija posjeduje 24 fabrike u 10 država Europske Unije i 25 hiljada zaposlenih. Kako će raspodijeliti budžet od milijardu eura za investicije nije precizirano, ali Wall Street Journal izvještava da planiraju ulaganje od 250 miliona eura kako bi povećali kapacitete svoje fabrike čokolade u Janaszóweku u Poljskoj za 63%.

Kako navode u kompaniji, 85% proizvoda koje Mars prodaje u EU također i nastaje unutar EU, odakle se izvoze na stotinu tržišta širom svijeta.

Jači i otporniji

Koncern, pod čijim okriljem se nalaze poznati brendovi čokolada i bombona Mars, Snickers, Twix, Milky Way, Orbit, M&Ms, Skittles, kao i hrane za kućne ljubimce Pedigree i Whiskas, zapošljava 150 hiljada ljudi širom svijeta.

Kako je ranije objavljeno, zajedno sa još tri giganta, Mondelez International, Nestle i Ferrero, Mars kontroliše globalno tržište čokolade.

“Vjerujemo u Evropu i želimo da podstaknemo dalji rast, koji će koristiti potrošačima i privredama EU. Naše investicije su fokusirane na očuvanje konkurentnosti, inovativnosti i usklađenost sa prioritetima EU. Za Mars ovo nije samo pitanje rasta, već i izgradnje jače i otpornije kompanije, što donosi dodatnu vrijednost potrošačima, podržava hiljade evropskih dobavljača i trajno doprinosi zajednicama u kojima poslujemo”, navedeno je u saopštenju koje je dao Predrag Milinčić, regionalni direktor kompanije za Balkan i Grčku.

Zeleniji put

Pored jačanja proizvodnih kapaciteta, kompanija prema navodima iz saopštenja ulaže i u prelazak na obnovljive izvore energije. Fabrika sladoleda u Steinbourgu u Francuskoj, koja proizvodi sladolede Snickers, Twix i Bounty, u potpunosti je prešla na korištenje obnovljive električne energije i postala prva Marsova fabrika u svijetu koja ne koristi fosilna goriva.

Također, pogon za proizvodnju hrane za kućne ljubimce u Litvaniji instalirao je najsavremeniju liniju za proizvodnju kesica, koju pokreće isključivo obnovljiva električna energija.

