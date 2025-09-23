Forbes Magazin večeras u 20 sati: Posjetili smo proizvodne pogone kompanije Derubis u Vitezu – vizija, znanje i rad napravili su globalni brend

U novom izdanju Forbes Magazina vodimo vas u Vitez, gdje nastaju luksuzni karavani i jahte kao autentičan bh. proizvod. I sve je ručni rad. Iza ovog biznisa stoji bračni par Kraljević, Denis i Lejla. Dok je cijeli svijet stajao zbog pandemije, oni su prepoznali priliku i odlučili pokrenuti potpuno novu proizvodnu granu u Bosni i Hercegovini – karavane koji spajaju mobilnost, sigurnost i luksuz.

Posjetili smo njihove proizvodne pogone i uvjerili se kako vizija, znanje i rad prave globalni brend.

Lejla je i jedina žena na izvršnoj funkciji u karavaning industriji, upravo se vratila iz Njemačke sa najvećeg sajma karavana u svijetu CARAVAN SALON Düsseldorf, na kojem je učestvovalo 760 kompanija iz 87 zemalja. Među njima i BiH.

Donosimo i pregled rasta javnih prihoda u BiH. U sam mjeseci prikupljeno devet milijardi KM, od čega gotovo šest u Federaciji BiH.

