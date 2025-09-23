Trump okuplja islamske i arapske lidere: Prezentirat će plan za Gazu nakon rata

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Trump, priprema se za održavanje sastanka na visokom nivou s predstavnicima Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Egipta, Jordana, Turske, Indonezije i Pakistana, potvrdila je Bijela kuća.

Sekretarka za medije, Karoline Leavitt, izjavila je da će razgovori okupiti ključne arapske i muslimanske zemlje, ali nije otkrila detalje dnevnog reda.

Pozivajući se na izvor upoznat s planovima, američki medij Axios je izvijestio da Trump namjerava predstaviti prijedlog koji se tiče budućnosti Gaze nakon završetka rata. Plan se, navodno, fokusira na okončanje sukoba, oslobađanje zarobljenika i uspostavljanje upravljačke strukture iz koje bi Hamas bio isključen.

Prema navodima Axios-a, Washington želi da arapske i muslimanske države pošalju trupe u Gazu kako bi omogućile izraelsko povlačenje, te da finansijski podrže obnovu i prijelazne političke procese.

Zašto sada?

Ova inicijativa dolazi u trenutku kada se u Gazi odvija razorni rat koji je izazvao globalnu osudu i pokrenuo optužbe za genocid. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, koje djeluje pod Hamasovom upravom, do septembra 2025. ubijeno je više od 50.000 Palestinaca, većinom žena i djece, dok je više od 100.000 ranjeno. Više od dva miliona ljudi je raseljeno, a infrastruktura je gotovo potpuno uništena, uključujući bolnice, škole i objekte za distribuciju vode i struje.

U januaru 2024. godine, Međunarodni sud pravde (ICJ) presudio je da postoje „plauzibilne osnove“ da Izrael počinjava djela koja bi mogla predstavljati genocid, te je izdao hitne privremene mjere kako bi se spriječilo dalje pogoršanje humanitarne situacije u Gazi. Human Rights Watch i Amnesty International također su optužili Izrael za sistematska kršenja međunarodnog humanitarnog prava, uključujući kolektivno kažnjavanje civilnog stanovništva i korištenje gladi kao ratnog oružja.

U tom kontekstu, Trumpova inicijativa se posmatra s velikom dozom skepticizma. Kritičari upozoravaju da se plan lansira dok genocidna praksa i dalje traje, bez obustave vatre i bez međunarodne garancije pravde za palestinske žrtve. Mnogi smatraju da bi ovakav “mirovni proces” mogao poslužiti za legitimizaciju izraelske kontrole nad Gazom, eliminaciju Hamasa kao političkog faktora, te marginalizaciju palestinskog prava na samoodređenje.

Istovremeno, Trump ovim potezom možda pokušava obnoviti američki uticaj u regiji, posebno među arapskim liderima, i time ojačati svoju međunarodnu poziciju uoči predsjedničkih izbora. Međutim, bez jasnog prestanka nasilja i pravde za žrtve, svaka inicijativa ovog tipa riskira da bude percipirana kao politički teatar – a ne istinski doprinos miru.