Javni prihodi u BiH rastu: Devet milijardi KM prikupljeno u osam mjeseci, gotovo šest u Federaciji

Bosna i Hercegovina ulazi u završni kvartal godine s rastom javnih prihoda. Prema podacima Poreznih uprava dva bh. entiteta, za osam mjeseci ove godine porezni obveznici uplatili su blizu devet milijardi KM javnih prihoda – od čega u FBiH 5.9 milijardi, 657.422.927 KM, ili 12,54% više nego prošle godine, a u Republici Srpskoj 2,9 milijardi KM, 198,2 miliona KM ili 7% više u odnosu na isti period 2024. godine.

Svi kantoni unutar Federacije BiH zabilježili su rast, a Sarajevski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski i Hercegovačko-neretvanski kantoni su u prednosti po uplatama javnih prihoda. Najveći porast u naplati prihoda zabilježen je u Kantonu 10, Unsko-sanskom i Srednjobosanskom, ali je njihovo učešće u ukupnoj naplati idalje ispod 10 %. Također, među ostale kantone sa ukupnom naplatom ispod 10 % spadaju i Zapadnohercegovački, Bosansko-podrinjski i Posavski. Najmanju naplatu od javnih prihoda ima Posavski kanton sa udjelom od 1,04%.

Sarajevski, Tuzlanski i Zeničko-dobojski kanton zajedno donose preko 66% svih javnih prihoda. Najveći dio rasta prihoda dolazi od većih uplata iz doprinosa i poreza.

Foto: Pixabay

Najveći pojedinačni izvor povećanja javnih prihoda su doprinosi (za penzijsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti), koji su porasli za više od pola milijarde KM. Direktni porezi, koji se odnose na porez na dohodak, porastao je za 109 miliona KM, što je rast od 21,6%, dok porez na dobit također bilježi blagi rast od 3,5 miliona KM, a porezi na imovinu i promet nepokretnosti zabilježili su umjeren rast od ukupno 9,4 miliona KM.

Apsolutno najveći rast ostvaren je kroz doprinose za penzijsko osiguranje (266 miliona KM), porez na dohodak (109 miliona KM) i zdravstvo (216 miliona KM).

Broj zaposlenih u mjesecu augustu 2025. iznosio je 541.921, a u mjesecu julu 545.018, što znači da je broj zaposlenih manji za 3.097. Prema evidenciji, smanjenje broja zaposlenih najviše je zabilježeno u oblasti obrazovanja.

S druge strane, djelatnosti u kojima je došlo do povećanja broja zaposlenih su eksploatacija ugljena i lignita, zdravstvena zaštita, kopneni prijevoz i cjevovodni transport, informacijske uslužne djelatnosti, zaštitne i istražne djelatnosti.

Kanton Sarajevo i Tuzlanski kanton imaju najveći broj zaposlenog stanovništva. Najveći broj zaposlenog stanovništva zabilježen je u Kantonu Sarajevo sa 170.547 zaposlenih, te u Tuzlanskom kantonu 99.474.

Foto: Forbes BiH

Javni prihodi u RS

Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske najveći porast ostvaren je po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje od ukupno 1,814 milijarde KM, što je za 160,8 miliona KM više nego za isti period prošle godine.

U prvih osam mjeseci prikupljeno je 10% više doprinosa za Fond PIO i Zavod za zapošljavanje, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja i Fond dječje zaštite ostvaren rast od 9%. U augustu ove godine, porezni obveznici u RS-u uplatili su 363,1 miliona maraka, što je 5 % više u odnosu na isti mjesec prošle godine.

U prvih osam mjeseci 2025. godine zabilježen je značajan rast javnih prihoda u oba entiteta Bosne i Hercegovine. Glavni generator rasta su doprinosi za socijalno osiguranje, posebno doprinosi za penzijsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti.

Amela Hasanbašić