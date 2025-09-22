Kako je FIFA već zaradila milione uoči Svjetskog prvenstva

FIFA je, bez prodaje ijedne stvarne ulaznice za Svjetsko prvenstvo 2026, već zaradila milione dolara – i to zahvaljujući prodaji digitalnih tokena koji fanovima obećavaju samo jedno: pravo da kupe ulaznice kada jednog dana postanu dostupne. Ne ulaznice, već pravo da ih kupe.

Ova praksa je realizovana putem platforme FIFA Collect, FIFA-ine zvanične blockchain aplikacije za digitalne kolekcionarske sadržaje, razvijene u saradnji sa firmom Modex. Na toj platformi tokom protekle godine prodano je više od 30.000 digitalnih tokena poznatih kao „Right To Buy“ (RTB), koji vlasnicima garantuju pristup kupovini jedne ili dvije ulaznice za određene utakmice na SP 2026. Cijene ovih tokena se kreću od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dolara, ali ti tokeni ne uključuju stvarne karte – već samo pravo da ih kupe po još nepoznatoj cijeni, u nepoznatoj kategoriji i u nepoznatom trenutku u budućnosti.

Iako je FIFA tek nedavno objavila prve detalje o sistemu prodaje karata – uključujući okvirni kalendar, faze lutrije i dio cijena – RTB tokeni su se na tržištu našli mnogo ranije, bez gotovo ikakvih konkretnih informacija. Uprkos tome, njihova prodaja generisala je, prema dostupnim podacima, između 14 i 25 miliona dolara prihoda. Precizna suma je teško utvrdiva jer su mnogi tokeni prodavani u paketima s drugim digitalnim sadržajima, uključujući i ulaznice za Klupsko prvenstvo svijeta, ili su dodjeljivani kao nagrade. No, jasno je da ukupna zarada FIFA Collect platforme već prelazi 29 miliona dolara, prema podacima sajta FIFA Collect Info koji prati blockchain transakcije.

Presidencia de Mexico/Handout via REUTERS

RTB tokeni funkcionišu kao digitalni prečac – skupi zaobilazni put oko tradicionalnog sistema lutrije i online redova. Oni ne osiguravaju mjesto na stadionu, ne garantuju kategoriju ulaznice, niti smanjuju trošak. FIFA je na svojoj stranici jasno navela da RTB ne uključuje cijenu ulaznice – samo pravo pristupa njenoj kupovini.

Kada je FIFA Collect lansiran 2022. godine, predstavljan je kao jeftina, pristupačna i inkluzivna NFT platforma za ljubitelje fudbala širom svijeta. U početku se radilo o simboličnim digitalnim kolekcijama. No, već 2024. godine, platforma se počinje koristiti za prodaju RTB tokena, prvo kroz izazove u kojima su korisnici morali skupiti cijele kolekcije kartica da bi ih zamijenili za RTB, a zatim i kroz direktnu prodaju RTB tokena u „dropovima“ – specijalnim izdanjima.

Tako su se RTB tokeni počeli pojavljivati sve češće – najprije u maju 2024, zatim tokom cijele jeseni, a kulminacija je nastupila u proljeće i ljeto 2025, kada su se novi paketi pojavljivali gotovo svake sedmice. U junu je prodato više od 5.000 RTB paketa, čije su cijene varirale od 279 dolara za nasumične utakmice do čak 3.000 dolara za pristup utakmici otvaranja SP-a u Meksiku i dodatnim ulaznicama za Klubsku svjetsku smotru.

U jeku kampanje, FIFA je aktivno promovirala platformu na društvenim mrežama, kroz newslettere i pop-up obavještenja na zvaničnom sajtu. Pojavljivale su se ponude kao što je „Right to Final“, gdje ste mogli izabrati reprezentaciju (npr. SAD), platiti 999 dolara, i – ako ta reprezentacija stigne do finala – ostvariti pravo da kupite kartu za taj meč. Također su se prodavali „Road to Final“ paketi koji uključuju RTB za nasumično izabrane utakmice eliminacione faze – od osmine finala do finala, po cijeni od 1.499 dolara.

Sve to bez ikakvih garancija o cijeni, rasporedu sjedenja ili konkretnoj vrsti ulaznice koju ćete dobiti priliku kupiti.

Nezadovoljstvo je među korisnicima kulminiralo onog trenutka kada se slična praksa s RTB tokenima primijenila na Klupsko prvenstvo svijeta 2025. Mnogi su očekivali pristup različitim kategorijama ulaznica, ali su u konačnici mogli kupiti isključivo najskuplje karte. FIFA Collect se tada izvinio, objašnjavajući da je do promjene došlo zbog „ažuriranih smjernica FIFA Ticketinga“, iako su korisnici ranije putem e-maila obaviješteni da će moći birati između različitih opcija.

Na Discord kanalima gdje se okupljaju kolekcionari i kupci RTB tokena, dominira frustracija. Korisnici izražavaju sumnju, razočaranje i strah da će se greške iz Klupskog prvenstva ponoviti i na Svjetskom prvenstvu. Mnogi navode da su potrošili hiljade dolara – a još uvijek ne znaju kada, kako, ni koliko će dodatno morati platiti za stvarne ulaznice.

U međuvremenu, na platformi je sve više korisnika koji dolaze isključivo radi RTB tokena, a sve više je i preprodavača. Neki nalozi posjeduju po više od 100 RTB tokena, koji se mogu zamijeniti za ulaznice, a zatim dalje preprodati. Drugi tokeni se direktno preprodaju unutar same platforme, gdje Modex uzima 5% provizije na svaku transakciju.

REUTERS/Jonathan Ernst

Posebna pažnja privukla je Meksiko, gdje su RTB paketi za utakmice nacionalnog tima prodavani po ekstremno visokim cijenama – čak do 2.999 dolara – uz promotivne poruke koje sugeriraju da bi meč mogao uključivati nastup meksičke reprezentacije. Više korisnika iz te zemlje izjavilo je da se osjećaju „iskorišteno“ i da ih FIFA Collect cilja isključivo zbog velike strasti njihove nacije prema fudbalu.

Kada je FIFA u julu 2025. počela uključivati poruke da „20% prihoda“ ide za Global Citizen Education Fund – fond za obrazovanje djece u preko 200 zemalja – platforma je već generisala milione. Do tada je, prema FIFA Collect sajtu, prikupljeno 1,4 miliona dolara za tu svrhu. Međutim, FIFA nije željela otkriti koliki dio zarade odlazi Modexu, a koliki ostaje FIFA-i, već je samo navela da se prihodi koriste za „razvoj fudbala širom svijeta“ i „životne prilike za fanove“.

No, iako je riječ o višemilionskoj zaradi, ona i dalje čini tek mali dio onoga što FIFA planira zaraditi 2026. godine – kada očekuje više od 3 milijarde dolara prihoda samo od karata i hospitality paketa. Prema procjenama, ukupno će se prodati oko šest miliona ulaznica za Svjetsko prvenstvo, dok je putem RTB tokena već rezervisano oko 70.000 – ili oko 1% ukupnog kapaciteta.

Za sada, hiljade navijača sjede sa svojim tokenima – bez ulaznica, bez jasnih informacija, i bez odgovora kada će njihovo „pravo na kupovinu“ zaista postati stvarna mogućnost, piše New York Times.