Kako mali biznisi zaista koriste vještačku inteligenciju

Prije nešto više od godinu dana, Američka privredna komora signalizirala je da je revolucija umjetne inteligencije u toku. Studija njenog Centra za angažman u tehnologiji otkrila je da 98% malih preduzeća već koristi umjetnu inteligenciju.

„Mala preduzeća koja u potpunosti prihvataju vještačku inteligenciju i druge nove tehnologije rastu, takmiče se i uspijevaju na većem nivou“, rekao je Jordan Crenshaw, viši potpredsjednik Komore. Prema njemu, vještačka inteligencija je omogućila malim firmama da „prevaziđu svoju kategoriju“.

Ako je sve to istina, očekivalo bi se da mala preduzeća danas izgledaju mnogo drugačije. Međutim, lideri malih preduzeća ne kažu isto. Razgovori s tri vlasnika preduzeća sugeriraju nešto mnogo skromnije. Oni koriste vještačku inteligenciju, ali uglavnom kada dolazi u paketu sa softverom koji već koriste. A kada je koriste direktno, to je prije svega brži način pretraživanja interneta.

Skromna primjena u praksi

Rand Larsen, 29, vodi Scalepath, kompaniju koja okuplja vlasnike malih preduzeća kako bi učili jedni od drugih. Kaže da malo njegovih članova gradi vlastite alate koristeći vještačku inteligenciju. Većina koristi vještačku inteligenciju “nevidljivo”, putem softvera koji već plaćaju.

Jedan član, kompanija za čišćenje, koristi AI alat Zapier za unošenje Google recenzija u ChatGPT. On prikuplja odgovore i automatski ih objavljuje. Larsen kaže da to kompaniji štedi oko 20 minuta dnevno. To nije bez značaja, ali je daleko od revolucionarnog poteza. Drugi koriste softver za automatsko skeniranje računa i njihovu kategorizaciju.

Prema Larsenu, takvi alati štede vrijeme, često sat ili manje dnevno, ali i dalje zahtijevaju ljudski nadzor. Ambiciozniji pokušaji, poput korištenja umjetne inteligencije za analizu poreznih prijava ili poslovnih dokumenata, obično ne izdržavaju kritike. “Jednostavno još nije na tom nivou”, kaže on. “Još uvijek morate provjeriti rezultate.”

Uvjerio je i samog sebe u to. U Scalepathu je koristio Replit, alat za programiranje umjetne inteligencije, kako bi izgradio novu web stranicu i sistem za povezivanje vlasnika preduzeća s poslovnim trenerima. To je uštedjelo hiljade dolara na troškovima razvoja. Ali čak i tamo, bio je potreban ljudski pregled kako bi se ispravile sigurnosne greške i dizajn doveo u red. Jedino mjesto gdje vidi široku direktnu upotrebu alata poput ChatGPT-a je kao zamjena za Google pretragu.

“Uljepšana Google pretraga”

Alex Jones ima slično iskustvo.

Jones, 42, vodi iRepairBermuda, firmu za popravku i prodaju elektronike sa 12 zaposlenih u Hamiltonu na Bermudima, koju je kupio 2015. godine. Koristi vještačku inteligenciju za izgradnju malih internih softverskih alata. Jedan od njih je jednostavna aplikacija za produktivnost koja prati zadatke i vrijeme utrošeno na njih. Postoje mnoge aplikacije koje nude slične funkcije i on ih je jednostavno mogao kupiti. Želio je napraviti svoju vlastitu, prilagođenu verziju.

Mala preduzeća koja poznaje koriste vještačku inteligenciju “kao uglađenu Google pretragu”. Pravi skok produktivnosti, kaže on, bio je skroman. Vjeruje da će se tehnologija nastaviti poboljšavati, ali sumnja da će izazvati ekonomsku transformaciju. “Vjerovatno će povećati produktivnost samo za nekoliko posto godišnje”, kaže Jones.

Eksperimenti bez poništenja

Taj skeptični stav nije spriječio druge da eksperimentišu.

U Flagstaffu, Arizona, Fady Ebeid je smatrao da je vještačka inteligencija korisna za ubrzavanje rutinskih zadataka. Međutim, to nije promijenilo oblik njegove kompanije. Ebeid, 31, vlasnik je Pinnacle Building Services, firme za komercijalno čišćenje sa oko 70 zaposlenih. Koristi alat Invideo za pretvaranje pisanih priručnika za obuku u kratke informativne video zapise. Mlađi zaposlenici na ovaj način bolje apsorbiraju informacije. Izrada jednog videa traje oko 10 minuta.

Također testira Clay, alat za pronalaženje potencijalnih klijenata. Ohrabrio je svoj prodajni tim da koristi ChatGPT kako bi brže davao ponude. Vještačka inteligencija je ubrzala određene zadatke, ali nije promijenila prirodu posla. “Pomaže”, kaže on, “ali nije da se naše poslovanje potpuno promijenilo.”

Vještačka inteligencija štedi vrijeme, ali ne mijenja pravila igre

Do sada se velika obećanja umjetne inteligencije nisu pojavila na glavnoj sceni. Većina malih preduzeća je koristi samo tamo gdje je već ugrađena u alate na koje se oslanjaju. Ili kao brži način za dobijanje informacija. Široko rasprostranjena upotreba alata poput ChatGPT-a, zajedno s Google AI recenzijama, pomaže vlasnicima da brzo dobiju odgovore, ali postoji i druga strana. To postaje uobičajena praksa za gotovo sve, smanjujući promet na web stranicama – uključujući i njihove vlastite. Umjesto pregledavanja stranica, ljudi sve više posežu za sažecima generiranim umjetnom inteligencijom.

Vještačka inteligencija za sada štedi vrijeme na marginama, ali ne mijenja način na koji posluju mala preduzeća.

Brandon Kochkodin, Forbes

