Nakon nereda u Francuskoj, ukradena roba masovno na oglasima – online platforme pozvane da spriječe preprodaju

Nakon masovnih pljački i nereda u Francuskoj, u subotu i nedjelju, 17. i 18. oktobra, lopovi su vrlo brzo pronašli način da unovče plijen. Korisnici društvenih mreža ubrzo su počeli primjećivati sumnjive oglase na platformama poput Vinteda, gdje se nude nova pakovanja ruževa, kozmetika i fudbalski dresovi na kojima su još uvijek zujalice protiv krađe.

Francuska vlada je oštro reagovala. Ministrica za digitalnu tranziciju Anne Le Hénanff zatražila je od internetskih platformi hitno uklanjanje sumnjivih oglasa i blisku saradnju s policijom kako bi preprodavači bili krivično gonjeni.

Unutrašnjost opljačkane prodavnice Christian Dior dan nakon sukoba tokom nacionalnog dana demonstracija protiv troškova života i rasta cijena goriva u Parizu, Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Ukradena roba na platformama

“Ukradeni predmeti od ovog vikenda nude se na prodaju na određenim platformama. Očekujemo da će te platforme bez odlaganja ukloniti sporne oglase, objavila je Le Hénanff na X-u.

Prema francuskom Ministarstvu trgovine, na razgovore su pozvani predstavnici Vinteda, Amazona, eBaya, Leboncoina, Mete i TikToka, kao i francuskog udruženja online trgovaca Fevad.

Iz Vinteda su saopćili, piše Le Monde, da primjenjuju „politiku nulte tolerancije“ prema prodaji ukradene robe. Ističu da su njihovi timovi odmah reagovali kako bi blokirali i obrisali sumnjive oglase, te upozoravaju da korisnicima koji krše pravila prijeti trajno zatvaranje naloga. Ipak, iz kompanije nisu otkrili detalje o tome kako tačno prepoznaju ukradenu robu niti koliko je oglasa do sada uklonjeno.

Maskirani demonstranti pljačkaju supermarket Franprix tokom demonstracija francuskih srednjoškolaca i studenata u Parizu, u okviru nacionalnog protestnog pokreta koji predvode učenici, uz podršku nastavnika, roditelja, škola i sindikata, zahtijevajući bolje školske uslove i konkretne mjere, Foto: REUTERS/Abdul Saboor

Više od 3.000 preduzeća oštećeno

Sa druge strane, iz eBaya navode da „u ovom trenutku“ nisu „u mogućnosti potvrditi porast broja oglasa koji bi mogao uslijediti nakon pljački koje su se dogodile proteklog vikenda“. Istakli su da koriste tehnološke alate za otkrivanje ukradene robe, kao i ručnu kontrolu i pregled prijava“, te da „organima reda stavljaju na raspolaganje namjenski portal kako bi olakšali istragu.

Podsjećamo, pljačke i nemiri u Francuskoj koji su se dešavali proteklog vikenda, jedan su od najgorih vidova nasilja na ulicama koji su zadesili ovu zemlju posljednjih godina. Francuski mediji izvještavaju, pozivajući se na podatke vlade, da je više od 3.000 preduzeća pretrpjelo neki vid štete, gdje je hiljade prodavnica oštećeno dok su mnoge opljačkane. Nemiri su se desili nakon sedmica studentskih demonstracija na kojima se traže bolji uslovi u školama, dok građani traže smanjenje troškova života.