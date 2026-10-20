Završen treći Kiss the Future AI Summit

U Sarajevu je prošle sedmice u organizaciji Blum Instituta i podršku kompanije Bloomteq, održan treći Kiss the Future AI Summit, koji je okupio više od 2.500 učesnika i preko 70 globalnih stručnjaka. Predavanja i paneli održani su u Narodnom pozorištu, BKC-u i Pozorištu mladih. Nermin Hadžić, izvršni direktor kompanije Bloomteq i suosnivač Blum Instituta, naglasio je potencijal i znanje domaće inženjerske zajednice. Hadžić je istakao kako svaki dan vrhunski softver napušta ovaj grad pod tuđim logotipom, što predstavlja tihu stvarnost regiona u kojoj gradimo budućnost, ali je rijetko potpisujemo. Naglasio je da je Kiss the Future AI Summit upravo taj potpis te da dovođenjem ljudi koji oblikuju umjetnu inteligenciju, od Cursora do evropskih industrijskih giganata, Sarajevo pokazuje novoj generaciji inženjera da je razmak između domaće scene i same granice tehnologije znatno kraći nego što im je rečeno.

Zaokret prema praktičnoj primjeni i ključnim industrijskim temama

Ono što je obilježilo ovogodišnji samit jeste potpuni zaokret sa teorijskih rasprava na realnu, praktičnu primjenu umjetne inteligencije. Učesnici su kroz programe na šest tematskih bina dobili direktan uvid u alate, procese i arhitekture koji već danas transformiraju softversko inženjerstvo, poslovanje, energetiku, zdravstvo i kreativne industrije. Jedno od najzapaženijih predavanja održao je prof. dr. Dragan Primorac, svjetski priznati naučnik u oblasti personalizirane medicine i genomike, govoreći o tome kako umjetna inteligencija redefinira dijagnostiku i rano otkrivanje oboljenja. Na istoj sceni govorili su Giorgio Metta, naučni direktor Italijanskog instituta za tehnologiju, te Timo Deiner iz kompanije SAP, dok je Giovanni Notarnicola iz Porsche Consultinga prenio iskustva iz industrije u kojoj se nova tehnologija mora uklopiti u složen i postojeći sistem. Zapažene sesije imali su i Detlef Krause, direktor zadužen za prihode u DeepL-u, te Agnes Bade iz The Adecco Group. Posebnu pažnju privukao je panel na kojem su govorili Isabel Neto iz Svjetske banke, Robert Fitoš iz Hrvatskog Telekoma, prof. dr. Minlie Huang sa Univerziteta Tsinghua, Rama Chakaki iz Qatar Science & Technology Parka i Nermin Hadžić iz Bloomteqa. Panel, koji je moderirala poduzetnica i TV lice Gana Forić Mehić, poslao je ključnu poruku da umjetnoj inteligenciji treba kontekst, dok je ljudima potrebno kritičko mišljenje.

Samit okupio više od 2.500 učesnika i preko 70 globalnih stručnjaka, Foto: Kiss the Future AI Summit

Odlučujući fokus na Engineering Stageu

U prvom planu Engineering Stagea bila je promjena uloge developera i usredotočenost na to kako AI agenti pišu kod znatno brže, čime usko grlo više nije sama isporuka koda, već arhitektonske odluke, pregled koda i ljudska procjena. Na bini su se smjenjivali predstavnici GitHuba, Cursora, Databricksa i Hugging Facea, a program se fokusirao na RAG arhitekture, alate otvorenog koda i AI agente. Stručnjak Agura Jõgi kazao je da AI ne oslobađa vrijeme, već povećava vrijednost i cijenu svake donesene odluke, pri čemu odlučivanje i dalje ostaje ljudski posao. Među govornicima su bili i Eldar Kurtić iz Red Hata te Adis Banda iz ElevenLabsa

Spoj umjetnosti, industrije i akademske zajednice

Segment Create & Grow spojio je umjetnost i savremene tehnologije. Ovaj dio programa bio je namijenjen kreativcima čiji posao počinje tamo gdje tehnološke mogućnosti treba pretvoriti u sadržaj ili proizvod. Vedad Fišić vodio je filmsku radionicu, dok su kroz sesiju posvećenu umjetnosti u dobu umjetne inteligencije vizuelni umjetnik Rikardo Druškić i Myra Appannah iz studija BRIGHTBLACK demonstrirali kako AI alati mogu proširiti umjetničke mogućnosti pretvarajući slikarstvo u interaktivna iskustva, uz napomenu da autorstvo ostaje čvrsto u rukama čovjeka. Obje sesije realizirane su uz podršku British Councila.

Jedno odpredavanja održao je prof. dr. Dragan Primorac, svjetski priznati naučnik u oblasti personalizirane medicine i genomike, koji je govorio o tome kako umjetna inteligencija redefinira dijagnostiku i rano otkrivanje oboljenja, Foto: Kiss the Future AI Summit

Drugog dana u Pozorištu mladih održan je i program Energy & Manufacturing, posvećen primjeni AI i Edge AI rješenja u teškoj industriji, proizvodnji i energetskom sektoru, dok je u okviru besplatnog Research Stagea težište stavljeno na povezivanje akademske zajednice, mladih istraživača i novih tehnologija.

Posjetitelji samita uživali su i u programskim sadržajima podržanim od AI FORWARD projekta u okviru Inicijative EU za razvoj privatnog sektora, koji uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke (BMZ) doprinosi jačanju AI kapaciteta i primjeni naprednih digitalnih rješenja u poslovanju mikro, malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Znanje i inspiracija za novu generaciju

Poseban pečat samitu dalo je prisustvo velikog broja mladih inženjera i studenata koji su imali priliku iz prve ruke učiti od vodećih svjetskih stručnjaka. Završetkom trećeg izdanja, Kiss the Future AI Summit još jednom je potvrdio da Sarajevo i regija ne moraju samo pratiti tehnološke trendove sa strane, već da posjeduju resurse, talenat i energiju da aktivno kreiraju globalnu tehnološku budućnost.