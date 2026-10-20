Forbes Magazin večeras u 20 sati: Šta nova EU uredba o ambalaži znači za bh. izvoznike?

U novoj emisiji Forbes Magazin koja se emitira večeras u programu N1 s početkom u 20 sati donosimo detalje primjene nove Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR) na području Evropske unije koja je zvanično započela 12. augusta ove godine. Ognjenka Lalović, direktorica Sektora privrede VTK BiH, pojašnjava koje obaveze čekaju bh. kompanije koje izvoze proizvode na tržište Evropske Unije u ispunjavanju propisa Uredbe.

Nakon masovnih pljački i nereda u Francuskoj, u subotu i nedjelju, 17. i 18. oktobra, lopovi su vrlo brzo pronašli način da unovče plijen. Korisnici društvenih mreža ubrzo su počeli primjećivati sumnjive oglase na platformama poput Vinteda, gdje se nude nova pakovanja ruževa, kozmetika i fudbalski dresovi na kojima su još uvijek zujalice protiv krađe.

Francuska vlada je oštro reagovala. Ministri za digitalnu tranziciju i trgovinu zatražili su od internetskih platformi hitno uklanjanje sumnjivih oglasa i blisku saradnju s policijom kako bi preprodavači bili krivično gonjeni. Zbog toga su hitno sazvani predstavnici Vinteda, Amazona, eBaya, Leboncoina i drugih platformi.

U novoj emisiji donosimo i atmosferu sa tek završenog trećeg po redu Kiss The Future AI Summita, koji je održan prošle sedmice u Sarajevu, a koji je okupio više od 2.500 učesnika i preko 70 globalnih stručnjaka.

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