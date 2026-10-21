Najplaćeniji fudbaleri svijeta u 2026: Messi na novom rekordu, ali ne može dostići Ronalda

Ovog ljeta na fudbalskim terenima došlo je do svojevrsne smjene generacija, što najbolje ilustruje primjer španskog krilnog napadača Lamine Yamala. On je sa samo 19 godina podigao trofej Svjetskog prvenstva, nakon što je Španija u finalu pobijedila Argentinu i njenog legendarnog fudbalera Lionela Messija – istog čovjeka koji je kupao Yamala dok je bio beba, tokom fotografisanja 2007. godine koje je kasnije postalo viralno.

Iako Yamal već ubire plodove svojih izvanrednih nastupa na američkom tlu, on i ostatak nove fudbalske generacije još su daleko od toga da dostignu finansijski uspjeh Messija i njegovog portugalskog rivala Cristiana Ronalda, dvojice najvećih sportskih zvijezda kada je riječ o zaradi.

Četvrtu sezonu zaredom, i 12. put u posljednjih 13 godina, Ronaldo i Messi su dvojica najplaćenijih fudbalera svijeta. Prema procjenama Forbesa, ove sezone trebalo bi da zarade 300 miliona, odnosno 145 miliona dolara.

Francuski napadač Kylian Mbappé, koji je ove godine treći na Forbesovoj listi sa procijenjenih 100 miliona dolara, nakratko je preuzeo prvo mjesto 2022. godine. Tada je dobio ogroman bonus za potpisivanje novog ugovora sa Paris Saint-Germainom, dvije godine prije nego što je taj klub zamijenio Real Madridom.

Ronaldo zarađuje 300 miliona dolara, Messi 145 miliona

Ronaldo, koji je ranije ove godine postao prvi aktivni sportista čija je ukupna zarada tokom karijere prije oporezivanja premašila dvije milijarde dolara, trebalo bi da u sezoni 2026/27., zaradi oko 250 miliona dolara od saudijskog kluba Al Nassr.

Još 50 miliona dolara očekuje od sponzorskih ugovora i drugih poslovnih aktivnosti.

Messi bi, s druge strane, tokom naredne godine trebalo da premaši granicu od dvije milijarde dolara ukupne zarade u karijeri, zahvaljujući procijenjenih 70 miliona dolara koje dobija igrajući za Inter Miami u američkoj MLS ligi, kao i dodatnih 75 miliona dolara od poslova van terena.

Lionel Messi, Foto: Imagn Images via Reuters/Denny Medley

Svi navedeni iznosi predstavljaju zaradu prije oporezivanja i plaćanja provizija agentima, ali Forbes procjenjuje da su i Messi i Ronaldo već akumulirali dovoljno novca da postanu milijarderi.

Dvojica fudbalskih velikana zajedno ostvaruju gotovo polovinu od ukupno 942 miliona dolara, koliko bi deset najplaćenijih fudbalera svijeta trebalo da zaradi ove sezone.

Taj iznos nešto je manji od prošlogodišnjih 945 miliona dolara, iako većina od devetorice igrača koji su zadržali mjesto na listi sada zarađuje više nego prije godinu.

Glavni razlog smanjenja ukupnog iznosa jeste odsustvo jednog fudbalera sa prošlogodišnje liste.

Riječ je o Karimu Benzemi, koji je prošle godine zaradio procijenjena 104 miliona dolara.

Nakon što je usred sezone u saudijskoj ligi prešao iz Al Ittihada u Al Hilal, Benzema je u augustu sporazumno raskinuo ugovor i trenutno je slobodan igrač.

Njegovo mjesto među deset najplaćenijih ove godine zauzeo je napadač Bayerna iz Minhena Harry Kane, koji se prvi put od 2023., našao na listi, sa procijenjenom zaradom od 42 miliona dolara.

Sve manje igrača iz saudijske lige među najplaćenijima

Benzemin odlazak znači da su na listi ostala samo dvojica fudbalera iz saudijske profesionalne lige – Ronaldo i njegov saigrač iz Al Nassra Sadio Mane.

Mane zauzima sedmo mjesto, sa procijenjenih 54 miliona dolara, dok ulazi u posljednju godinu ugovora.

Benzemino odsustvo otvorilo je prostor među pet najplaćenijih za napadača Real Madrida Viniciusa Jr-a, uz Mbappea i Erlinga Haalanda, napadača Manchester Cityja koji je ovog ljeta postao miljenik navijača predvodeći Norvešku do četvrtfinala Svjetskog prvenstva.

Mbape, Haaland i Vinicius imaju po 26 ili 27 godina i nastoje da u narednim godinama preuzmu ulogu najvećih svjetskih fudbalskih zvijezda od 41-godišnjeg Ronalda i 39-godišnjeg Messija.

Mbappe je treći na listi sa 100 miliona dolara, Haaland četvrti sa 85 miliona, a Vinicius peti sa 76 miliona dolara.

Ipak, moguće je da ih Yamal sve prestigne.

Foto: Forbes

Yamal sa 19 godina zarađuje 55 miliona dolara

Mladi fudbalski fenomen, koji na klupskom nivou nastupa za Barselonu, ove sezone trebalo bi da zaradi oko 55 miliona dolara, što je znatno više od prošlogodišnjih 43 miliona.

Rast njegove zarade uslijedio je nakon potpisivanja novih sponzorskih ugovora sa brendovima kao što su American Eagle, Coca-Cola i McDonald’s.

Zahvaljujući Yamalu, na listi najplaćenijih nalaze se četiri igrača iz španske La Lige.

Među njima su i trojica saigrača iz Real Madrida: Mbappe, Vinicius i Jude Bellingham, koji zauzima osmo mjesto sa procijenjenih 45 miliona dolara.

Prisustvo Bellinghama i Kanea, koji su zajedno predvodili Englesku do trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu, znači i da Ujedinjeno Kraljevstvo prvi put od 2018., ima dvojicu fudbalera među deset najplaćenijih u svijetu.

Ako se izuzme Velšanin Gareth Bale, ovo je prvi put od 2013. godine da su dvojica Engleza istovremeno na toj listi. Tada su se među najplaćenijima nalazili David Beckham i Wayne Rooney.

Premijer liga ima samo jednog predstavnika

Međutim, ni Bellingham ni Kane ne igraju klupski fudbal u svojoj domovini.

Zbog toga je ovo prvi put od 2005. godine, kada je Forbes počeo da objavljuje listu deset najplaćenijih fudbalera svijeta, da se na njoj ne nalaze najmanje dvojica igrača iz engleske Premijer lige.

Odlazak Mohameda Salaha iz Liverpoola u turski Trabzonspor tokom ljeta ostavio je Haalanda kao jedinog predstavnika Premijer lige među deset najplaćenijih fudbalera svijeta.

Deset najplaćenijih fudbalera svijeta u 2026. godini

1. Cristiano Ronaldo, 300 miliona dolara

Godine: 41 | Klub: Al Nassr | Nacionalnost: Portugal | Na terenu: 250 miliona dolara • Van terena: 50 miliona dolara

Ronaldo je u augustu za magazin Vogue rekao da će sezona 2026/2027. „vjerovatno“ biti njegova posljednja u profesionalnom fudbalu. Ipak, još nije donio konačnu odluku o tome kada će završiti legendarnu karijeru tokom koje je postigao 981 gol za klubove i reprezentaciju. Samo 19 manje od istorijskog rekorda od 1.000 pogodaka, koji nijedan igrač prije njega nije dostigao.

Tri gola postigao je na pet utakmica Portugala na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Međutim, 41-godišnji napadač, koji nikada nije zazirao od kontroverzi, trenutno je privremeno suspendovan iz reprezentacije nakon što je u septembru iznenada napustio pripreme zbog neslaganja oko minutaže na turniru UEFA Lige nacija. U saopštenju na društvenim mrežama poručio je da namjerava ponovo da nastupa za svoju zemlju čim bude imao pravo na povratak.

U Saudijskoj Arabiji, u međuvremenu, Ronaldo pokušava da predvodi Al Nassr do druge uzastopne titule. To bi bio deveti naslov prvaka najvišeg ranga u njegovoj karijeri.

Kada god odluči da završi karijeru, imaće procijenjeno bogatstvo od 1,2 milijarde dolara koje će mu obezbijediti lagodan život. Tu je i raznovrstan portfolio ulaganja koji će ga zaokupiti. Među njima su vlasnički udjeli u startupima kao što su Perplexity i Whoop, kao i njegov lični brend CR7, koji obuhvata odjeću, parfeme, hotele i druge proizvode.

2. Lionel Messi, 145 miliona dolara

Godine: 39 | Klub: Inter Miami | Nacionalnost: Argentina | Na terenu: 70 miliona dolara • Van terena: 75 miliona dolara

Poslije tri godine u kojima je bio glavna zvijezda američke MLS lige, Messi je pokazao da njegova igra i dalje može da dostigne najviši nivo. Na Svjetskom prvenstvu postigao je impresivnih osam golova za reprezentaciju Argentine, koja je bila nadomak druge uzastopne titule, ali je u finalu poslije produžetaka izgubila od Španije.

Ubrzo nakon turnira, 39-godišnji napadač objavio je da se povlači iz reprezentacije. Prošle nedjelje odigrao je posljednju utakmicu za Argentinu, prijateljski susret protiv Benina.

Messi je i dalje zaštitno lice MLS lige, a vjeruje se da njegova primanja uključuju i ugovore o podjeli prihoda sa partnerima lige, kompanijama Adidas i Apple TV.

Njegov ugovor traje do 2028. godine. Nakon povlačenja iz fudbala imaće mogućnost da stekne vlasnički udio u Inter Miamiju, najvrijednijem klubu MLS lige. Njegova vrijednost se procjenjuje na 1,35 milijardi dolara.

Ove godine Messi je proširio već impresivnu mrežu partnera, među kojima su Mastercard i Michelob, sklapanjem sponzorskih ugovora sa kompanijama OpenAI i Duracell. Nedavno je završio kupovinu španskog drugoligaškog kluba Eldense, nekoliko mjeseci nakon što je kupio Cornellu, poluprofesionalni tim iz Barselone koji se takmiči u petom rangu španskog fudbala.

3. Kylian Mbappe, 100 miliona dolara

Godine: 27 | Klub: Real Madrid | Nacionalnost: Francuska | Na terenu: 70 miliona dolara • Van terena: 30 miliona dolara

Kylian Mbappe, Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Procijenjeni prihod Kyliana Mbappea od 100 miliona dolara ove godine ne obuhvata ono što bi moglo da bude najvrijednija poslovna imovina koju je stekao tokom 2026.

U septembru je 27-godišnji napadač Real Madrida okončao saradnju sa kompanijom Nike. Ona je počela 2006., kada je imao osam godina i već važio za čudo od djeteta. Smatralo se da mu je taj ugovor donosio više od 20 miliona dolara godišnje. Umjesto toga, odlučio je da potpiše ugovor sa kompanijom On.

Poznavaoci fudbalskih prilika sumnjaju da se novčani dio novog ugovora značajno razlikuje od ponude koju je Mbappe imao od Nike-a. Međutim, ugovor mu donosi i vlasnički udio u švicarskom proizvođaču sportske obuće čijim se dionicama trguje na berzi.

Nije poznato koliki je udio Mbappe dobio. Sličan dogovor koji je kompanija On sklopila 2019., kada je još bila manje afirmisana, pomogao je teniskoj legendi Rogeru Federeru da postane milijarder.

Na terenu je Mbappe osvojio Zlatnu kopačku za najboljeg strijelca ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, sa deset golova, dok je Francuska završila na četvrtom mjestu. Sa ukupno 22 gola na svjetskim prvenstvima već je postao najbolji strijelac u istoriji tog takmičenja.

4. Erling Haaland, 85 miliona dolara

Godine: 26 | Klub: Manchester City | Nacionalnost: Norveška | Na terenu: 60 miliona dolara • Van terena: 25 miliona dolara

Erling Haaland, Foto: Reuters/Ian Hodgson

Jedan od najubojitijih strijelaca u svijetu, Haaland je predvodio Norvešku do njenog najvećeg uspjeha na svjetskim prvenstvima do sada. U tom procesu približno je udvostručio broj pratilaca na Instagramu, na 77 miliona. Navijači su zavoljeli njegovu dugu kosu i luckastu ličnost. (U augustu je ponovo postao viralan kada je ošišao svoju plavu kosu).

Dvadesetšestogodišnji napadač, koji ima unosan ugovor sa kompanijom Nike, ove godine je započeo saradnju sa britanskom digitalnom bankom Revolut i kineskom kompanijom za proizvodnju čaja Walovi. Ti poslovi dopunjuju njegov dugoročni ugovor sa Manchester Cityjem, koji važi do 2034.

Međutim, budućnost kluba u Premijer ligi postala je neizvjesna nakon što je nezavisna komisija nedavno proglasila City krivim za široko rasprostranjena kršenja finansijskih pravila lige u periodu od 2009., do 2018. godine. Očekuje se da će se klub žaliti na odluku. Nije jasno koliko će ozbiljnu kaznu liga izreći višestrukom kandidatu za titulu, koji je trenutno na vrhu tabele.

5. Vinicius Jr, 76 miliona dolara

Godine: 26 | Klub: Real Madrid | Nacionalnost: Brazil | Na terenu: 48 miliona dolara • Van terena: 28 miliona dolara

Vinicius Jr, Foto: Shutterstock

Real Madrid je Viniciusov dom još od 2018. godine. On je sa 18 godina debitovao za prvi tim kluba. U augustu je potpisao novi šestogodišnji ugovor, kojim se obavezao da ostane u Madridu do 2032. godine.

Dvadesetšestogodišnji krilni napadač postigao je najmanje 20 golova u svim takmičenjima u svakoj od posljednjih pet sezona Real Madrida. Bio je strijelac u sve tri utakmice grupne faze Brazila na Svjetskom prvenstvu 2026, iako je njegova reprezentacija ispala u osmini finala. Vinicius trenutno odslužuje i suspenziju od četiri utakmice u španskoj La Ligi. Nedavno je tokom meča povukao protivnika za kosu.

Van terena, Vinicius je postao marketinška sila i novo zaštitno lice brazilskog fudbala, dok se dugogodišnja zvijezda Neymar približava kraju karijere. Među njegovih 15 aktivnih partnera nalaze se Fanatics, Hugo Boss i brazilska telekomunikaciona kompanija Vivo.

6. Lamine Yamal, 55 miliona dolara

Godine: 19 | Klub: Barselona | Nacionalnost: Španija | Na terenu: 35 miliona dolara • Van terena: 20 miliona dolara

Lamine Yamal, Foto: Reuters/Marcelo Del Pozo

Yamal na Svjetskom prvenstvu nije ostvario statistički učinak kakav su imali neki njegovi vršnjaci. Postigao je samo jedan gol dok je Španija nizala pobjede u utakmicama sa malim brojem pogodaka. Ipak, bio je važan dio disciplinovane igre svoje reprezentacije, koja je osvojila drugu titulu svjetskog prvaka u istoriji.

Time je zaokružena izvanredna godina za 19-godišnjeg krilnog napadača. Proglašen je najboljim igračem španske La Lige za sezonu 2025/2026. Postigao je 16 golova i zabilježio 12 asistencija, pomažući Barseloni da osvoji titulu prvaka.

Yamal ubrzano postaje jedan od najpopularnijih fudbalera u svijetu, a brendovi su to primijetili. Kompanija American Eagle ove godine potpisala je s njim petogodišnji ugovor. To je njeno prvo višegodišnje partnerstvo sa nekim sportistom. Time se pridružila grupi od desetak Yamalovih sponzora.

7. Sadio Mane, 54 miliona dolara

Godine: 34 | Klub: Al Nassr | Nacionalnost: Senegal | Na terenu: 50 miliona dolara • Van terena: 4 miliona dolara

Sadio Mane, Foto: Reuters/Stringer

Mane se našao u središtu dramatičnog trenutka u finalu Afričkog kupa nacija u januaru, kada je domaćinu Maroku u sudijskoj nadoknadi kontroverzno dosuđen penal. Saigrači 34-godišnjeg krilnog napadača iz Senegala u znak protesta napustili su teren. Utakmica je bila prekinuta oko 15 minuta, dok ih Mane nije ubijedio da se vrate iz svlačionice. Nakon što je Maroko promašio penal, Senegal je sačuvao prednost i pobijedio sa 1:0, osvojivši drugu titulu prvaka Afrike u svojoj istoriji. Ipak, naknadno mu je oduzeta titula zbog protesta, a Senegal se žalio na tu odluku.

Na klupskom nivou, Mane je prošle sezone zajedno sa Cristianom Ronaldom predvodio Al Nassr do prve titule prvaka Saudijske profesionalne lige poslije sedam godina. Njih dvojica sada igraju posljednju godinu svojih ugovora. Pokušavaju da ponove uspjeh i ponovo završe na vrhu tabele.

Mane nema tako razgranatu mrežu sponzora kao neke druge zvijezde, ali ima dugoročan ugovor sa kompanijom New Balance.

8. Jude Bellingham, 45 miliona dolara

Godine: 23 | Klub: Real Madrid | Nacionalnost: Engleska | Na terenu: 29 miliona dolara • Van terena: 16 miliona dolara

Jude Bellingham, Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Mladi ofanzivni vezista Engleske bio je jedna od zvijezda u usponu na Svjetskom prvenstvu, sa sedam golova. Među njima su bila dva pogotka u pobjedi nad Meksikom u osmini finala i još dva u četvrtfinalnoj pobjedi nad Norveškom rezultatom 2:1.

Iako mu sadašnji ugovor sa Real Madridom važi do 2029. godine, navodno je već počeo pregovore o produžetku saradnje. Novi ugovor mogao bi da mu donese prihod bliži onom koji imaju njegovi saigrači Kylian Mbappe i Vinicius Jr.

Van terena, Bellingham promoviše Adidasovu liniju kopački Predator, koja nosi njegov potpis. Sarađuje i sa modnim brendovima Louis Vuitton i Skims. Nedavno je investirao i u brend muških proizvoda za njegu Onside.

9. Harry Kane, 42 miliona dolara

Godine: 33 | Klub: Bayern Munchen | Nacionalnost: Engleska | Na terenu: 29 miliona dolara • Van terena: 13 miliona dolara

Harry Kane, Foto: Reuters/Toby Melville

Kao kapiten Engleske i osvajač Zlatne kopačke na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, Kane je ovog ljeta sa Bellinghamom činio opasan napadački tandem. Postigao je četiri gola za englesku reprezentaciju. Tako je ukupni broj njegovih pogodaka na svjetskim prvenstvima dostigao 14.

Tridesettrogodišnji napadač potpisao je za Bayern Munchen 2023. godine, poslije 14 sezona u

Tottenham Hotspuru. Spekuliše se da je blizu produžetka ugovora do 2029. godine, dok mu sadašnji ugovor ističe po završetku ove sezone.

Kane je i glavni ambasador kompanije Skechers za fudbal. Ima i dugu listu drugih partnera, među kojima su Crayola, Google Gemini i Oura Ring.

10. Mohamed Salah, 40 miliona dolara

Godine: 34 | Klub: Trabzonspor | Nacionalnost: Egipat | Na terenu: 20 miliona dolara • Van terena: 20 miliona dolara

Mohamed Salah, Foto: Mika Kylmaniemi/Lehtikuva via Reuters

Salah je ovog ljeta bio jedan od najtraženijih slobodnih igrača u svijetu nakon što mu je istekao ugovor sa Liverpoolom. Među zainteresovanima su, prema izvještajima, bili klubovi iz američke MLS lige i Saudijske profesionalne lige, pa je bilo iznenađenje kada je izabrao Trabzonspor iz turske Superlige.

Tridesetčetvorogodišnji krilni napadač prihodovaće oko 19 miliona dolara godišnje po dvogodišnjem ugovoru. Ugovor mu garantuje i 20 posto prihoda od prodaje proizvoda koje klub plasira na tržište, a koji su povezani sa Salahovim imenom.

Na Svjetskom prvenstvu Salah je pomogao Egiptu da izjednači svoj najbolji rezultat u istoriji takmičenja plasmanom u osminu finala. Tamo je reprezentacija doživjela bolan poraz od Argentine, pošto je ispustila vodstvo od 2:0 u završnici utakmice.

Salah je i dalje najutjecajnijih sportista svoje zemlje. Ima unosne sponzorske ugovore sa kompanijama Adidas, Pepsi i Vodafon.

Hank Tucker, Forbes

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